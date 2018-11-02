Вместо Аленичева «Енисей» к матчу с «Анжи» будет готовить другой тренер

Источник: РИА "Новости"

«Готовить основную команду к матчу 13-го тура Российской премьер-лиги против “Анжи” будет тренерский штаб “молодежки” во главе с Александром Алексеевым», — говорится в сообщении пресс-службы.

«До окончания игры с “Анжи” никаких комментариев по данному поводу со стороны клуба не будет. Просьба отнестись с пониманием», — отмечается в сообщении.