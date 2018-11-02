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17:54 (мск), источник: Интерфакс

Вместо Аленичева «Енисей» к матчу с «Анжи» будет готовить другой тренер

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Красноярский футбольный клуб «Енисей» объявил о том, что к матчу очередного тура чемпионата России с махачкалинским «Анжи» команду будет тренировать наставник молодежной команды.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 5.11.2018, 19:00
Анжи
-Енисей-

«Готовить основную команду к матчу 13-го тура Российской премьер-лиги против “Анжи” будет тренерский штаб “молодежки” во главе с Александром Алексеевым», — говорится в сообщении пресс-службы.

«До окончания игры с “Анжи” никаких комментариев по данному поводу со стороны клуба не будет. Просьба отнестись с пониманием», — отмечается в сообщении.

Главным тренером команды официально является экс-футболист сборной России и московского «Спартака» (а также быаший наставник этой команды) Дмитрий Аленичев, при котором команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата, а также выбыла из розыгрыша Кубка России.

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