Почему Аленичев провалился в «Енисее»
Бывший главный тренер «Спартака» уходит из красноярского клуба.
Бывший главный тренер «Спартака» уходит из красноярского клуба.
Тренерский штаб «Енисея» во главе с Дмитрием Аленичевым не будет готовить команду и руководить ей в матче 13-го тура РПЛ против «Анжи», который состоится 5 ноября в Каспийске. Означает это только одно — бывший тренер «Спартака» прекратит трудовые отношения с красноярским клубом, который он в прошлом сезоне впервые в истории вывел в высший дивизион. Неудовлетворительные текущие результаты перевесили былые заслуги — после 12 туров «Енисей» замыкает таблицу, отставая от предпоследнего места на 4 очка (6 против 10), и накануне вылетел из Кубка России, разгромно уступив на выезде «Локомотиву» (1:4).
Для начала восстановим в памяти прошедшие события. Тренерская карьера
В бывшей команде он провел лишь год — в сезоне-2015/16
Многие специалисты, в их числе Олег Романцев, считали и считают, что
На этом успехи красноярской команды прекратились. В 12 сыгранных турах «Енисей» победил лишь раз, набрал шесть очков и всерьез рискует повторить судьбу тульского «Арсенала» времен первого сезона
В межсезонье красноярцы провели мощную трансферную кампанию, подписав сразу семерых футболистов из двух исчезнувших клубов, «Тосно» и «Амкара»: Юрченко, Дугалича, Комолова, Костюкова, Занева, Огуде и Бодула. Помимо них были и другие новички. С одной стороны, казалось, что, выйдя в РПЛ со второй попытки, «Енисей» явно настроен задержаться там на долгий срок. С другой — за месяц предсезонки Аленичеву пришлось строить фактически новую команду.
И ведь не скажешь, что ему совершенно это не удалось. В некоторых матчах, где «Енисей» не добирал очки (или не набирал вовсе), красноярцы выглядели лучше соперника — им просто не везло, хоть и не очень прилично говорить о футболе в таких категориях.
Судите сами: матч с ЦСКА, удар в штангу Костюкова, ошибочно назначенный пенальти в пользу армейцев, итог — ничья 1:1.
Игра с «Уралом»: в три раза больше ударов по воротам (16 против 5), дикое преимущество по xG (ожидаемые голы, 1,32 против 0,28), но автогол Семакина и итог — поражение 1:2.
Матч против «Спартака»: абсолютно ничейная игра и пропущенный на 93-й минуте решающий матч, итог — поражение 2:3.
Разгром в последнем туре от «Локомотива» (0:3) был закономерен, но опять же — «Енисей» создавал моменты — 15 домашних ударов по воротам (7 в створ) против 8 (5) гостевых, — и, если бы не хромала реализация, действующий чемпион мог и не увезти из Красноярска победу.
Но если неудачи в нападении еще можно объяснить невезением, то в обороне у «Енисея» при Аленичеве просто полный бардак. 19 пропущенных мячей в 12 турах (вместе с «Уралом» это худший показатель в чемпионате) и постоянные провалы защитников: два подряд матча против «Локомотива» — самый яркий и свежий пример. Можно сколько угодно повышать статистику ударов по чужим воротам, но если самостоятельно из раза в раз дарить мяч сопернику вблизи своей штрафной — толк от этой статистики нулевой.
Красноярский стадион «Центральный», на котором планировал играть новичок
С одной стороны, пять очков в четырех играх — не такой уж плохой результат для дебютанта, особенно учитывая, что все три следующих матча в Красноярске сибиряки проиграли: «Уралу» (1:2), «Спартаку» (2:3) и «Локомотиву» (0:3). Но поддержка родных трибун — важный фактор, который напрямую отражается на цифрах: в четырех тюменских матчах «Енисей» нанес по воротам соперников 33 удара (12 в створ), в трех красноярских — 43 (13).
Если бы игры с первого тура проходили на «Центральном», вполне возможно, набранных домашних очков было бы больше, чем пять. А в случае с новым для себя турниром, где ты заранее считаешься аутсайдером, хороший и уверенный старт очень важен. «Енисею» он не удался, и теперь вглядываться со дна в происходящее наверху все сложнее и сложнее.
***
Все это в сумме дало плачевный результат и, конечно, не является оправданием ни для тренера, ни для игроков. Нынешняя ситуация — результат комплекса факторов, обсуждение которых не вернет потерянных очков и не поднимет «Енисей» со дна таблицы. Это должен будет сделать тот, кто придет на смену Аленичеву.