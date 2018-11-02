Почему Аленичев провалился в «Енисее»

Источник: Спорт-Экспресс

Тренерский штаб «Енисея» во главе с Дмитрием Аленичевым не будет готовить команду и руководить ей в матче 13-го тура РПЛ против «Анжи», который состоится 5 ноября в Каспийске. Означает это только одно — бывший тренер «Спартака» прекратит трудовые отношения с красноярским клубом, который он в прошлом сезоне впервые в истории вывел в высший дивизион. Неудовлетворительные текущие результаты перевесили былые заслуги — после 12 туров «Енисей» замыкает таблицу, отставая от предпоследнего места на 4 очка (6 против 10), и накануне вылетел из Кубка России, разгромно уступив на выезде «Локомотиву» (1:4).

Взлет № 1

Для начала восстановим в памяти прошедшие события. Тренерская карьера экс-полузащитника «Спартака», «Ромы» и «Порту» началась в юношеской сборной России, продолжилась — в тульском «Арсенале», где Аленичев резко пошел на взлет. Скорость, с которой туляки при нем поднимались из низин отечественного футбола, вызывала уважение: за четыре сезона были последовательно пройдены любительская лига, второй дивизион, ФНЛ. Наконец, «Арсенал» постучался в двери премьер-лиги, где шел напролом, побеждал «Локомотив» и «Спартак» (оба раза по 1:0), но все равно занял последнее место, вернулся обратно в первый дивизион, а Аленичев заслуженно отправился на повышение — в «Спартак».

Падение № 1

В бывшей команде он провел лишь год — в сезоне-2015/16 красно-белые с ним еле-еле добрались до пятого места, дающего пропуск в отбор Лиги Европы, из которой в августе 2016-го «Спартак» бесславно вылетел, уступив кипрскому АЕК (1:2 по сумме двух матчей). После этого Аленичева уволили, исполняющим обязанности был назначен Массимо Каррера, «Спартак» выдал серию из шести матчей без поражений, а весной отпраздновал первое за 16 лет чемпионство.

Взлет № 2

Многие специалисты, в их числе Олег Романцев, считали и считают, что красно-белое золото — в первую очередь, заслуга не итальянского, а российского тренера, который и собрал эту команду (при нем «Спартак» покинули 13 футболистов). Так родилось знаменитое выражение про «багаж Аленичева», хотя сам бывший тренер говорил, что Каррера работает здорово, и ни о каком «багаже» речи быть не может. После увольнения Аленичев на год ушел в подполье, избегая публичности, в начале сезона-2017/18 возглавил играющий в первой лиге красноярский «Енисей», добрался с ним до стыковых матчей и успешно вывел сибиряков в премьер-лигу.

Падение № 2

На этом успехи красноярской команды прекратились. В 12 сыгранных турах «Енисей» победил лишь раз, набрал шесть очков и всерьез рискует повторить судьбу тульского «Арсенала» времен первого сезона Аленичева-тренера в высшем дивизионе. Причин у этого провала несколько.

Тотальное обновление состава

В межсезонье красноярцы провели мощную трансферную кампанию, подписав сразу семерых футболистов из двух исчезнувших клубов, «Тосно» и «Амкара»: Юрченко, Дугалича, Комолова, Костюкова, Занева, Огуде и Бодула. Помимо них были и другие новички. С одной стороны, казалось, что, выйдя в РПЛ со второй попытки, «Енисей» явно настроен задержаться там на долгий срок. С другой — за месяц предсезонки Аленичеву пришлось строить фактически новую команду.

Плохая реализация

И ведь не скажешь, что ему совершенно это не удалось. В некоторых матчах, где «Енисей» не добирал очки (или не набирал вовсе), красноярцы выглядели лучше соперника — им просто не везло, хоть и не очень прилично говорить о футболе в таких категориях.

Судите сами: матч с ЦСКА, удар в штангу Костюкова, ошибочно назначенный пенальти в пользу армейцев, итог — ничья 1:1.

Игра с «Уралом»: в три раза больше ударов по воротам (16 против 5), дикое преимущество по xG (ожидаемые голы, 1,32 против 0,28), но автогол Семакина и итог — поражение 1:2.

Матч против «Спартака»: абсолютно ничейная игра и пропущенный на 93-й минуте решающий матч, итог — поражение 2:3.

Разгром в последнем туре от «Локомотива» (0:3) был закономерен, но опять же — «Енисей» создавал моменты — 15 домашних ударов по воротам (7 в створ) против 8 (5) гостевых, — и, если бы не хромала реализация, действующий чемпион мог и не увезти из Красноярска победу.

Слабая игра в обороне

Но если неудачи в нападении еще можно объяснить невезением, то в обороне у «Енисея» при Аленичеве просто полный бардак. 19 пропущенных мячей в 12 турах (вместе с «Уралом» это худший показатель в чемпионате) и постоянные провалы защитников: два подряд матча против «Локомотива» — самый яркий и свежий пример. Можно сколько угодно повышать статистику ударов по чужим воротам, но если самостоятельно из раза в раз дарить мяч сопернику вблизи своей штрафной — толк от этой статистики нулевой.

Бездомный клуб

Красноярский стадион «Центральный», на котором планировал играть новичок премьер-лиги, к старту сезона еще находился на реконструкции, поэтому команде Аленичева некоторое время пришлось чувствовать себя бездомной: «домашние» игры против «Зенита» (0:2), ЦСКА (1:1), «Крыльев Советов» (1:0) и «Арсенала» (0:0) «Енисей» провел в Тюмени на арене «Геолог».

С одной стороны, пять очков в четырех играх — не такой уж плохой результат для дебютанта, особенно учитывая, что все три следующих матча в Красноярске сибиряки проиграли: «Уралу» (1:2), «Спартаку» (2:3) и «Локомотиву» (0:3). Но поддержка родных трибун — важный фактор, который напрямую отражается на цифрах: в четырех тюменских матчах «Енисей» нанес по воротам соперников 33 удара (12 в створ), в трех красноярских — 43 (13).

Если бы игры с первого тура проходили на «Центральном», вполне возможно, набранных домашних очков было бы больше, чем пять. А в случае с новым для себя турниром, где ты заранее считаешься аутсайдером, хороший и уверенный старт очень важен. «Енисею» он не удался, и теперь вглядываться со дна в происходящее наверху все сложнее и сложнее.

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