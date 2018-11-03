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00:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов о травле Глушакова: Мы люди, а не животные. Надо всегда давать второй шанс

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказался по поводу травли капитана «Спартака» Дениса Глушакова со стороны болельщиков красно-белых.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Глушаков — игрок. «Спартаку» выгодно, чтобы он выступал, — сказал Орлов. — Если он перейдет в другую команду, то вдруг начнет забивать голы красно-белым? Глушаков прежде всего футболист, спортсмен. Возможно, у него что-то там произошло с тренером. Но ведь вы же не будете спорить, что у него есть харизма? Не случайно же его назначили капитаном.

Сейчас я наблюдаю за надуманным конфликтом между болельщиками и Глушаковым. Да это все надумано, несерьезно! Сами фанаты должны понять, что им нужен не красивый человек Глушаков, а футболист Глушаков.

Он профессионал. Ну кого волнует, как ведет себя за пределами завода слесарь пятого разряда? Если он не нужен вам как игрок, отказывайтесь от него. Но я считаю, что Глушаков нужен красно-белым.

«Съедят» ли болельщики своего капитана? Ну, а вспомните, как травили Быстрова. А Кантона? Его 50 процентов обожали, 50 — ненавидели. Такова жизнь. Не можешь ты нравиться всем поголовно.

Что делать Глушакову? Играть! Да, он сам допустил много оплошностей. Но все же ошибаются, без ошибок никуда. Иногда тренеры теряют игроков по глупости. Но надо всегда давать второй шанс. Люди тем и отличаются от животных. Мы можем думать, а, значит, можем измениться и стать лучше. Надо быть добрее.

Всем болельщикам «Спартака» необходимо объединиться. А то я вспоминаю ситуацию в «Торпедо». В Петербург на гостевой матч специально приезжало 200 фанатов. Знаете, зачем? Чтобы кричать оскорбительные вещи в адрес президента клуба Тукманова! Ну что это такое? Я такого даже не мог себе представить. Ведь в конце концов, не болельщики определяют результат, а футболисты, тренеры. (Виталий Айрапетов)​.

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