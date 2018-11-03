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17«Спартак» впервые за семь лет обыграл ЦСКА. Как это было
7Фарфан: взлеты и падения
10:59 (мск), источник: Матч ТВ

«Рианчо ждал этого шанса, “Урал” много пропускает». Генич — о главных матчах тура

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич — о главных событиях уик-энда, которые нельзя пропустить.

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Источник: РИА "Новости"

«Динамо» — ЦСКА

Динамовцы умеют играть большие матчи, чему доказательство игра против чемпиона — «Локомотива», где бело-голубые даже были ближе к победе. А также «Динамо» обыграло «Зенит», правильно и аккуратно тактически построив игру против команды Семака. Провалили же подопечные Хохлова, пожалуй, только первый тайм против «Спартака» — тогда совсем ничего не получалось, а после уже ни времени, ни сил изменить ситуацию не было.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 3.11.2018, 16:30
Динамо
-ЦСКА-

Сейчас тест в лице ЦСКА. Армейцы в последнем туре уступили «Краснодару» (1:2) на своем поле. Гончаренко признал, что не лучшим образом сыграли замены, когда появились новые футболисты. ЦСКА — команда молодая, строящаяся. Если поражение от «Ромы» в Лиге чемпионов можно списать на неопытность, то в чемпионате страны подбор игроков позволяет идти в лидирующей группе. Но от таких осечек, как в игре с «Краснодаром» (пусть и впервые в истории у себя дома), никто не застрахован.

ЦСКА при Гончаренко умеет «переключать тумблер», поэтому к «Динамо» армейцы будут готовы. Но то же касается и бело-голубых.

Если вспомнить предыдущую встречу этих команд в конце прошлого сезона, Хохлов тактически и структурно переиграл Гончаренко. И сейчас «Динамо» сильно командной игрой. Если никто не выпадает, команда не проигрывает.

На данном отрезке сезона, перед паузой, динамовцы точно не будут лезть на ЦСКА. А армейцы в своем нынешнем виде — команда, коротая может взорваться в определенный момент, но потом отпустить вожжи. Поэтому в этом матче все может решить одна ошибка.

Если вновь вернуться к предыдущей игре «Динамо» — ЦСКА в Химках, это была унылая ничья (0:0). И вообще в последние время матчи этих команд выдаются тяжелыми. Думаю, все решит один гол. Отдам предпочтение ЦСКА. Пусть будет победа армейцев (1:0).

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 4.11.2018, 16:30
Краснодар
-Ростов-

«Краснодар» — «Ростов»

Нас ждет Южное дерби. Эти команды всегда борются за статус самого главного коллектива в регионе и волею судеб уже через месяц сыграют между собой в ¼ финала Кубка.

В предыдущих матчах Кубка «Краснодар» в Самаре, не имея преимущества, только с помощью замен и нерасторопности «Крыльев» в завершающей стадии, сумел одержать победу в дополнительное время благодаря голу Игнатьева. «Ростов» в свою очередь в концовке дожал «Зенит» в равной игре, но питерцы вышли смешанным составом, и Карпин сказал, что команда далека от эйфории после прохода дальше.

В прошлом сезоне «Ростов» обыграл «Краснодар» у себя дома (3:1), а вообще в истории этого противостояния всегда были разные игры. Но ростовчане при Карпине — команда абсолютно предсказуемая. За точку опоры ее нынешних действий можно взять матч против «Спартака». С соперниками, любящими играть через контроль мяча и позиционную атаку, «Ростову» очень важно играть компактно, и Карпин наверняка будет призывать именно к этому.

Если «Краснодар» сумеет приспособиться к такому сопернику — то сможет забить и одержать победу. Если «Ростову» забить первыми, отыграться дончанам бывает очень трудно. Если «быки» не сумеют забить — то будет безголевая ничья.

Для Карпина и его команды принципиально в таких матчах не проигрывать. Так что «Ростов» приедет в Краснодар не проиграть. Поэтому предположу, что счет будет 0:0.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 4.11.2018, 19:00
Спартак
-Урал-

«Спартак» — «Урал»

Еще один матч, который мы уже через месяц увидим в рамках Кубка России.

Как сейчас помню, три года назад, когда «Матч ТВ» только начинал, 1 ноября 2015-го первую трансляцию вели Рома Гутцай, Володя Стогниенко и я. Мы открывали первый футбольный эфир матчем «Спартак» — «Урал». Тогда уральцы выиграли 1:0, причем раскатав «Спартак» именно с точки зрения спартаковского футбола.

Сейчас «Спартак» на перепутье. Болельщики требуют экзекуции руководства и чтобы тренеры не ставили Глушакова в состав. Фанаты не ходят на матчи, тем самым выражая несогласие с отставкой Карреры. Но, согласитесь, Каррера — не святее Папы римского. Отставка — одна из составляющих футбола, как травмы или дисквалификации.

«Спартак» бодро смотрелся в первом тайме с «Анжи». Москвичи, может быть, не очень здорово выглядели в Казани неделю назад. Но сейчас после каждой игры все превращается в бенефис Рауля Рианчо на пресс-конференциях. Он рассказывает, что его подстегивает и заводит, и если болельщики кричат в адрес Глушакова, то это только мотивирует тренера ставить футболиста в состав. Будет любопытно посмотреть, появится ли снова Глушаков, и выйдет ли против «Урала» с капитанской повязкой.

«Урал» пропустил 19 мячей. Столько же, сколько последняя команда РПЛ — «Енисей». Но Парфенов будет настраивать команду на «Спартак» по-особенному. Поэтому москвичам будет непросто.

Даже по матчу с «Анжи» было видно — во вторых таймах «Спартак» порой «трещит». Плюс влияет подвешенная ситуация с тренером, что бы ни говорили футболисты.

Но «Спартак» играет дома. Будут поддерживать болельщики или нет, победа нужна — кровь из носу. Нужен результат, и он нужен Рианчо. Тренер сам говорит, что ему уже 58 лет, и он ждал этого шанса. Поэтому с настроем у красно-белых проблем возникнуть не должно. Ну, и сколько же можно дома проигрывать в чемпионате? Уже месяц без побед.

Думаю, это будет тяжелейшая встреча для «Спартака», но москвичи одержат победу в один мяч. Исходя из того, что «Урал» много пропускает, пусть это будет 2:1.

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