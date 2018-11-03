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14:31 (мск), источник: Р-Спорт

Болельщики «Локомотива» и «Арсенала» почтили память скончавшегося фаната

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Болельщики московского «Локомотива» и тульского «Арсенала» перед игрой Российской премьер-лиги почтили память умершего болельщика «красно-зеленых», кавалера Ордена мужества Семена Сироткина, работавшего в МЧС и посещавшего выездные матчи столичного футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча 13-го тура чемпионата России проходит в субботу на стадионе в Черкизово.

Первые минуты матча болельщики обеих команд провели в тишине в память о Сироткине, на обоих фанатских секторах расположены баннеры об этом человеке.

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