Болельщики «Локомотива» и «Арсенала» почтили память скончавшегося фаната
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Болельщики московского «Локомотива» и тульского «Арсенала» перед игрой Российской
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Болельщики московского «Локомотива» и тульского «Арсенала» перед игрой Российской
Встреча 13-го тура чемпионата России проходит в субботу на стадионе в Черкизово.
Первые минуты матча болельщики обеих команд провели в тишине в память о Сироткине, на обоих фанатских секторах расположены баннеры об этом человеке.