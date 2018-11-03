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15:21 (мск), источник: Матч ТВ

«Локомотив» забил в 10-м матче чемпионата подряд — это лучший показатель среди команд РПЛ

Московский «Локомотив» благодаря голу защитника Бенедикта Хеведеса открыл счет в игре 13-го тура Российской премьер-лиги против тульского «Арсенала».

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Источник: РИА "Новости"

Таким образом, железнодорожники забили в десятом матче чемпионата подряд. Это самая продолжительная серия среди команд РПЛ в нынешнем сезоне. После первого тайма в матче железнодорожников и «Арсенала» зафиксирована ничья — 1:1.

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