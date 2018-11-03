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16:29 (мск), источник: Советский спорт

«Локомотив» стал прошлогодним? Он раскатал «Арсенал» и прилип к «Зениту»

«Локомотив» дома победил «Арсенал» (3:1) в матче 13-го тура РПЛ. О возвращении чемпиона в прежние кондиции — в репортаже «Советского спорта».

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Источник: Советский спорт

АРСЕНАЛ ПРОЩАЕТСЯ С КОНОНОВЫМ?

Как сообщал Советский спорт, в понедельник по возвращении в Москву владелец Спартака Леонид Федун должен будет определиться с новым главным тренером команды. Одним из главных претендентов является Олег Кононов, интеллигентный тренер со своим стилем. Возможно игра против Локомотива в рамках 13-го тура чемпионата России стала для дуэта Кононов-Тула последним.

Перед матчем в Черкизове болельщиков развлекала группа Каста. Рэперы зачитали свои главные хиты на площади перед стадионом. Качали все и железнодорожники и канониры. Перед матчем минутой молчания почтили память трагически ушедшего Семена Сироткина, кавалера Ордена мужества и преданного болельщика Локомотива.

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Стартовый состав Локомотива снова выглядел неполноценным. Потому что Крыховяку опять пришлось играть рядом с Кверквелией в середине, а Хеведес отправился налево, хотя здоров был Идову. Справа как всегда появился Игнатьев. В нападении наконец-то появился выздоровевший Фарфан, под ним оба Миранчука и Фернандеш. В опорной зоне вышли Баринов и Денисов. Кстати, впервые за долгое время в заявку попал Смолов.

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В старте туляков появились сразу два экс-футболиста Локо — Беляев в обороне и Ткачев в полузащите. Впереди сыграли Горбатенко, Мирзов и Джорджиевич.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 3.11.2018, 14:00
Локомотив
3Арсенал Т1

КВЕРКВЕЛИЯ КАК ЧЕХ, БЕЛЯЕВ КАК ХЕВЕДЕС

Начальные 10 минут прошли в тишине в память о Сироткине, но на футболе это никак не сказалось. Моменты у команд появились практически сразу. Локомотив традиционно ударно начал, закупорил соперника на его половине и пробовал пройти обученных туляков благодаря мелкому пасу. С трибуны у хозяев выделялся Кверквелия, надевший на эту встречу шлем как у Петера Чеха. Ну очень похож Соломон на чешского вратаря. А все потому что в матче против Енисея защитник рассек голову и прямо после игры в раздевалке ему наложили 12 швов.

Еще одна аналогия это Хеведес и Беляев. Защитник Локомотива открыл счет на 26-й минуте, когда перевисел в воздухе вратаря и на ближней штанге замкнул навес Фернандеша со штрафного. Уже второй гол у немца за железнодорожников. Прет!

Беляев в свою очередь взял пример с Хеведеса. Максим забил ответный гол на 35-й минуте. Слева с углового на воспитанника Локомотива навесил экс-железнодорожник Ткачев.

В центральной зоне выше всех выпрыгнул именно Беляев и спокойно отправил мяч с отскоком от газона под рукой Гилерме. Живой футбол в Черкизове, открытый и интересный. В первом тайме уж точно.

Под конец 45-минутки у Арсенала получалось больше, но забить еще туляки не смогли. Локомотив постоянно терял мяч при выходе из обороны, а соперник транжирил моменты один за одним. Удары не были заряжены силой и точностью.

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«ЛОКОМОТИВ» НАПОМИНАЕТ СЕБЯ ПРОШЛОГОДНЕГО

После перерыва Юрий Семин грамотно поменял игру своей команды благодаря тому, что передвинул Крыховяка для большей активности в полузащиту, выпустив в оборону Идову. Способности поляка в середине моментально сказались на действиях Локомотива у чужих ворот. Вперед продуктивнее подключались Миранчуки, а Эдер, сменивший Фарфана, цеплялся за мяч и отдавал его в свободные зоны.

Арсенал раз за разом проваливался на полуфлангах, железнодорожники ловили туляков на контратаках при потере мяча. Ключевой момент матча наступил после 70-й минуты, когда агрессия хозяев достигла апогея. Дублем отметился Антон Миранчук. Сначала он отлично открылся под выгрызшего мяч у лицевой линии Крыховяка и благодаря рикошету вывел своих вперед. Через две минуты Антон уже открылся на месте Крыховяка в прошлой атаке, получил мяч от Фернандеша и с острого угла прошил Нигматуллина. Кстати, кто говорил, что Ману уже не тот? У португальца два ассиста за игру.

Локомотив заканчивал игру по-чемпионски, контролируя практически все. Семин не врал, когда говорил, что команде требуется время на восстановление прежних, прошлогодних кондиций.

Благодаря этому успеху железнодорожники хотя бы на время поднялись на второе место в чемпионате России. Впереди только Зенит. Как и сезон назад. Ничего вам это не напоминает?

Автор: Кринский Константин

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