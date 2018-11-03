«Локомотив» стал прошлогодним? Он раскатал «Арсенал» и прилип к «Зениту»
«Локомотив» дома победил «Арсенал» (3:1) в матче 13-го тура РПЛ. О возвращении чемпиона в прежние кондиции — в репортаже «Советского спорта».
«Локомотив» дома победил «Арсенал» (3:1) в матче 13-го тура РПЛ. О возвращении чемпиона в прежние кондиции — в репортаже «Советского спорта».
Как сообщал Советский спорт, в понедельник по возвращении в Москву владелец Спартака Леонид Федун должен будет определиться с новым главным тренером команды. Одним из главных претендентов является Олег Кононов, интеллигентный тренер со своим стилем. Возможно игра против Локомотива в рамках 13-го тура чемпионата России стала для дуэта
Перед матчем в Черкизове болельщиков развлекала группа Каста. Рэперы зачитали свои главные хиты на площади перед стадионом. Качали все и железнодорожники и канониры. Перед матчем минутой молчания почтили память трагически ушедшего Семена Сироткина, кавалера Ордена мужества и преданного болельщика Локомотива.
Стартовый состав Локомотива снова выглядел неполноценным. Потому что Крыховяку опять пришлось играть рядом с Кверквелией в середине, а Хеведес отправился налево, хотя здоров был Идову. Справа как всегда появился Игнатьев. В нападении
В старте туляков появились сразу два
Начальные 10 минут прошли в тишине в память о Сироткине, но на футболе это никак не сказалось. Моменты у команд появились практически сразу. Локомотив традиционно ударно начал, закупорил соперника на его половине и пробовал пройти обученных туляков благодаря мелкому пасу. С трибуны у хозяев выделялся Кверквелия, надевший на эту встречу шлем как у Петера Чеха. Ну очень похож Соломон на чешского вратаря. А все потому что в матче против Енисея защитник рассек голову и прямо после игры в раздевалке ему наложили 12 швов.
Еще одна аналогия это Хеведес и Беляев. Защитник Локомотива открыл счет на 26-й минуте, когда перевисел в воздухе вратаря и на ближней штанге замкнул навес Фернандеша со штрафного. Уже второй гол у немца за железнодорожников. Прет!
Беляев в свою очередь взял пример с Хеведеса. Максим забил ответный гол на 35-й минуте. Слева с углового на воспитанника Локомотива навесил
Под конец 45-минутки у Арсенала получалось больше, но забить еще туляки не смогли. Локомотив постоянно терял мяч при выходе из обороны, а соперник транжирил моменты один за одним. Удары не были заряжены силой и точностью.
После перерыва Юрий Семин грамотно поменял игру своей команды благодаря тому, что передвинул Крыховяка для большей активности в полузащиту, выпустив в оборону Идову. Способности поляка в середине моментально сказались на действиях Локомотива у чужих ворот. Вперед продуктивнее подключались Миранчуки, а Эдер, сменивший Фарфана, цеплялся за мяч и отдавал его в свободные зоны.
Арсенал раз за разом проваливался на полуфлангах, железнодорожники ловили туляков на контратаках при потере мяча. Ключевой момент матча наступил после 70-й минуты, когда агрессия хозяев достигла апогея. Дублем отметился Антон Миранчук. Сначала он отлично открылся под выгрызшего мяч у лицевой линии Крыховяка и благодаря рикошету вывел своих вперед. Через две минуты Антон уже открылся на месте Крыховяка в прошлой атаке, получил мяч от Фернандеша и с острого угла прошил Нигматуллина. Кстати, кто говорил, что Ману уже не тот? У португальца два ассиста за игру.
Благодаря этому успеху железнодорожники хотя бы на время поднялись на второе место в чемпионате России. Впереди только Зенит. Как и сезон назад. Ничего вам это не напоминает?
Автор: Кринский Константин