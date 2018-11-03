Кононов: Ошибки арбитра повлияли на результат матча с «Локомотивом»

Источник: РИА "Новости"

В субботу «Арсенал» уступил в гостях «Локомотиву» со счетом 1:3. После 13 туров «Арсенал» набрал 14 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Игра хорошая, судейство плохое. Мы заслуживали большего, но очередная судейская ошибка вмешалась и повлияла на результат, их уже можно считать. Первый тайм играли очень хорошо, во втором тайме вышел у “Локомотива” Эдер, нам было сложнее, но мы справлялись. Делали свои замены, вошли неплохо в игру наши молодые игроки, но не хватило нам точности в исполнении своих атак. Пропустили два быстрых гола, первый, конечно, — полный беспредел, мяч уходит от игрока соперника, но получает почему-то карточку наш игрок. Второй гол — тоже беспредел, где нашего защитника загоняют, как в хоккее в борт игрока впечатывают», — заявил Кононов.

«Вы также это все видели, я все сказал. Ребята все понимают, что происходит, но нам это неприятно, отдаются силы, дается игра, но судья ломает, а мы получаем вот такой результат. Мне жалко наших болельщиков, которые постоянно приезжают в Москву. Мы все что могли делали, два дня у нас было только на подготовку, но ребята проявили характер», — добавил Кононов.

«Мы играли, старались забить, это самое главное. Думаю, что та игра, которая есть сейчас у команды, будет еще лучше», — заключил специалист.