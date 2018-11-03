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17«Спартак» впервые за семь лет обыграл ЦСКА. Как это было
17:36 (мск), источник: ТАСС

Семин: Футболисты «Локомотива» находятся в порядке после серии победных матчей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Серия из пяти победных матчей говорит о том, что московский футбольный клуб «Локомотив» находится в порядке. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Юрий Семин.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Локомотив» в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл тульский «Арсенал» со счетом 3:1.

«Очень сложный первый тайм, в плане агрессии и единоборств соперник превосходил, соперник превосходил нас даже в контроле мяча, хотя моментов не было ни у одной команды. Во втором тайме мы добавили в движении, пошел хороший комбинационный футбол, имели очень хорошие моменты, забили очень хорошие голы», — сказал Семин.

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов заявил журналистам, что на исход матча повлияли грубые судейские ошибки. «Думаю, мы закономерно выиграли, а то, что он говорит, не наше дело», — подчеркнул Семин.

В стартовом составе «Локомотива» вышел нападающий Джефферсон Фарфан, который восстановился от травмы. Также в заявку на игру попал форвард Федор Смолов, пропустивший из- за повреждения ключицы месяц. «Надеемся, что в ближайшее время Смолов сможет играть. Сегодня тайм сыграл Фарфан, для него на этом этапе достаточно, он много старался, но результативных действий не было», — сказал Семин.

«Локомотив» заедет в Баковку перед игрой с «Порту»

По словам тренера железнодорожников, команда в полном составе заедет на восстановление на базу в подмосковной Баковке в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту», который пройдет 6 ноября. «Сейчас “Локомотив” в порядке, серия хороших побед, дальше — Лига чемпионов. Нужно восстановиться, команду не распускаем по домам, едем на базу, очень сложный и непростой график. Сегодня заезжаем на восстановление, спать и кушать, а завтра легкое занятие», — заявил Семин.

«Сумеем восстановиться, будем в порядке. Хороший момент — второй тайм мы стали проводить значительно активнее, стали больше работать, это говорит о том, что мы находимся в кондициях, которые должны были быть в начале сезона», — подытожил он.

После 13 туров «Локомотив» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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