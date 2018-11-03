Владислав Игнатьев: Мы все делаем для того, чтобы на следующий год выступать в Лиге чемпионов

Источник: Советский спорт
— У «Локомотива» пятая победа подряд. Ваша команда вышла на пик формы? — вопрос Игнатьеву.
— Можно и так сказать. Главное — не расслабляться и продолжать в том же духе.
— После перерыва было видно, что «Локомотив» изменился, произошло две замены.
— У нас всегда вторые таймы более активные, чем первые.
— В конце первого тайма ваша команда немного подсела, и у «Арсенала» стало возникать много моментов. Не хватало физических сил?
— Нет, мы так заманиваем соперника.
— В чемпионате у железнодорожников пятая победа подряд, а в Лиге чемпионов три поражения. Почему так получается?
— Нужно постоянно играть в этом турнире, чтобы иметь практику. Мы все делаем для того, чтобы на следующий год выступать в этом турнире. Мы уже будем более опытные и сильнее.
«Много очков мы упустили на последних минутах»
— После забитого мяча вы по-особенному его отметили, станцевав вальс. Расскажите его предысторию? — вопрос Максиму Беляеву.
— Если помните, Артем Дзюба радовался, что у него появился фирменный жест, когда он забивает мячи. Я пусть и не так часто отличаюсь, но у меня тоже появился свой фирменный жест. В первый раз Венский вальс я станцевал в Туле, когда играли с «Динамо» и забил победный мяч. Мы тогда с женой отмечали пять лет с момента нашего знакомства, и этот танец я посвятил жене. Сегодня продолжил традицию. К сожалению, этот гол не много нам дал, мы проиграли, но все равно приятно.
— Это же парный танец. Не было желания исполнить его вместе с кем-то из партнеров по команде?
— Меня бы неправильно поняли. Я представлял, что сейчас на поле со мной жена. Она все это видит, и очень радуется.
— В первом тайме игра вашей команды произвела позитивное впечатление. Что случилось с командой после перерыва? Замены «Локомотива» так повлияли?
— До шестьдесят пятой — семидесятой минуты физически мы выглядели хорошо, а потом сказались перелеты и тот график, который нам не привычен. Мы играли через два дня на третий. Перед встречей с «Локомотивом» мы провели матч в Грозном, ночью добирались до Тулы, и было очень мало времени на восстановление. Мне кажется, нас немного не хватило физически. Но это не оправдание. Все равно нужно держать весь матч.
— Олег Кононов на пресс-конференции посетовал на то, что из-за судейских ошибок команда потеряла много очков, и выделил несколько эпизодов. Согласны с мнением главного тренера?
— По горячим следам не могу что-то прокомментировать. Нужно детально сесть и посмотреть матч, все эти спорные эпизоды.
— Есть ли разочарование от того, что команда показывает хорошую созидательную игру, много бьет по воротам, но результаты в итоге не самые лучшие?
— Если говорить о чемпионате, где-то мы не добрали свои очки, много упускали на последних минутах, как в том же матче с «Рубином». В Кубке России ситуация гораздо лучше. Но идет строительство команды, игры, и я думаю, все замечают, как мы растем от матча к матчу, сколько бьем по воротам, создаем опасных моментов, осталось только воплотить желаемое в действительное, и тогда будем набирать свои очки.
— Вам будет обидно, если Олег Кононов уйдет в другую команду?
— Как сложится. Это жизнь. Будем действовать по ситуации. Посмотрим.
«Слухи об уходе Кононова на нас никак не влияют»
— В первом тайме ваша команда играла неплохо, особенно в конце, а после перерыва все изменилось. Почему? — вопрос Артуру Нигматуллину.
— «Локомотив» добавил во втором тайме, забили мяч. Но у нас тоже были моменты.
— На пресс-конференции Олег Кононов сказал, что уже можно считать очки, которые команда не добрала из-за судей. Согласны?
— Не хочу это комментировать. Я не видел моментов, чтобы говорить что-то по горячим следам.
— Что скажете о втором и третьем голе? Во втором случае был рикошет, а третий мяч как залетел?
— Я просто не успел сложиться. Это мой гол. Не знаю, что еще сказать.
— Насколько результат получился по игре?
— Результат всегда по игре, просто мы не реализовали свои моменты. Могли 3:3 сыграть, но «Локомотив» два раза выручил вратарь.
— Ходят слухи, что Олег Кононов может возглавить «Спартак». Это как-то влияет на команду?
— Да нет. На нас это никак не влияет. Мы готовимся, выходим играть. Нам надо набирать очки, и подниматься вверх по турнирной таблице. У нас одна мотивация — выигрывать.
— Почувствовали, что «Локомотив» изменился во втором тайме, потому что железнодорожники немного перестроились?
— Да, соперник добавил во втором тайме. У них вышел высокий нападающий, стал больше мячей принимать, из-под него стали еще футболисты выбегать.