Владислав Игнатьев: Мы все делаем для того, чтобы на следующий год выступать в Лиге чемпионов

Источник: Советский спорт

— У «Локомотива» пятая победа подряд. Ваша команда вышла на пик формы? — вопрос Игнатьеву.

— Можно и так сказать. Главное — не расслабляться и продолжать в том же духе.

— После перерыва было видно, что «Локомотив» изменился, произошло две замены.

— У нас всегда вторые таймы более активные, чем первые.

— В конце первого тайма ваша команда немного подсела, и у «Арсенала» стало возникать много моментов. Не хватало физических сил?

— Нет, мы так заманиваем соперника.

— В чемпионате у железнодорожников пятая победа подряд, а в Лиге чемпионов три поражения. Почему так получается?

— Нужно постоянно играть в этом турнире, чтобы иметь практику. Мы все делаем для того, чтобы на следующий год выступать в этом турнире. Мы уже будем более опытные и сильнее.

«Много очков мы упустили на последних минутах»

— После забитого мяча вы по-особенному его отметили, станцевав вальс. Расскажите его предысторию? — вопрос Максиму Беляеву.

— Если помните, Артем Дзюба радовался, что у него появился фирменный жест, когда он забивает мячи. Я пусть и не так часто отличаюсь, но у меня тоже появился свой фирменный жест. В первый раз Венский вальс я станцевал в Туле, когда играли с «Динамо» и забил победный мяч. Мы тогда с женой отмечали пять лет с момента нашего знакомства, и этот танец я посвятил жене. Сегодня продолжил традицию. К сожалению, этот гол не много нам дал, мы проиграли, но все равно приятно.

— Это же парный танец. Не было желания исполнить его вместе с кем-то из партнеров по команде?

— Меня бы неправильно поняли. Я представлял, что сейчас на поле со мной жена. Она все это видит, и очень радуется.

— В первом тайме игра вашей команды произвела позитивное впечатление. Что случилось с командой после перерыва? Замены «Локомотива» так повлияли?

— До шестьдесят пятой — семидесятой минуты физически мы выглядели хорошо, а потом сказались перелеты и тот график, который нам не привычен. Мы играли через два дня на третий. Перед встречей с «Локомотивом» мы провели матч в Грозном, ночью добирались до Тулы, и было очень мало времени на восстановление. Мне кажется, нас немного не хватило физически. Но это не оправдание. Все равно нужно держать весь матч.

— Олег Кононов на пресс-конференции посетовал на то, что из-за судейских ошибок команда потеряла много очков, и выделил несколько эпизодов. Согласны с мнением главного тренера?

— По горячим следам не могу что-то прокомментировать. Нужно детально сесть и посмотреть матч, все эти спорные эпизоды.

— Есть ли разочарование от того, что команда показывает хорошую созидательную игру, много бьет по воротам, но результаты в итоге не самые лучшие?

— Если говорить о чемпионате, где-то мы не добрали свои очки, много упускали на последних минутах, как в том же матче с «Рубином». В Кубке России ситуация гораздо лучше. Но идет строительство команды, игры, и я думаю, все замечают, как мы растем от матча к матчу, сколько бьем по воротам, создаем опасных моментов, осталось только воплотить желаемое в действительное, и тогда будем набирать свои очки.

— Вам будет обидно, если Олег Кононов уйдет в другую команду?

— Как сложится. Это жизнь. Будем действовать по ситуации. Посмотрим.

«Слухи об уходе Кононова на нас никак не влияют»

— В первом тайме ваша команда играла неплохо, особенно в конце, а после перерыва все изменилось. Почему? — вопрос Артуру Нигматуллину.

— «Локомотив» добавил во втором тайме, забили мяч. Но у нас тоже были моменты.

— На пресс-конференции Олег Кононов сказал, что уже можно считать очки, которые команда не добрала из-за судей. Согласны?

— Не хочу это комментировать. Я не видел моментов, чтобы говорить что-то по горячим следам.

— Что скажете о втором и третьем голе? Во втором случае был рикошет, а третий мяч как залетел?

— Я просто не успел сложиться. Это мой гол. Не знаю, что еще сказать.

— Насколько результат получился по игре?

— Результат всегда по игре, просто мы не реализовали свои моменты. Могли 3:3 сыграть, но «Локомотив» два раза выручил вратарь.

— Ходят слухи, что Олег Кононов может возглавить «Спартак». Это как-то влияет на команду?

— Да нет. На нас это никак не влияет. Мы готовимся, выходим играть. Нам надо набирать очки, и подниматься вверх по турнирной таблице. У нас одна мотивация — выигрывать.