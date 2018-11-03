«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

На 81-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Динамо» Константин Рауш. В составе ЦСКА во втором тайме на поле появился нападающий Абель Эрнандес, который не играл из-за травмы с середины сентября.
В турнирной таблице ЦСКА занимает пятое место, набрав 20 очков, «Динамо» с 15 очками идет 10-м.
В следующем туре «Динамо» 10 ноября в гостях сыграет с «Ростовом», ЦСКА 11 ноября на своем поле встретится с лидером первенства санкт-петербургским «Зенитом». Кроме того, ЦСКА на следующей неделе примет итальянскую «Рому» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, встреча состоится 7 ноября.