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18:49 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» сыграло вничью со столичным ЦСКА со счетом 0:0 в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

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На 81-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Динамо» Константин Рауш. В составе ЦСКА во втором тайме на поле появился нападающий Абель Эрнандес, который не играл из-за травмы с середины сентября.

В турнирной таблице ЦСКА занимает пятое место, набрав 20 очков, «Динамо» с 15 очками идет 10-м.

В следующем туре «Динамо» 10 ноября в гостях сыграет с «Ростовом», ЦСКА 11 ноября на своем поле встретится с лидером первенства санкт-петербургским «Зенитом». Кроме того, ЦСКА на следующей неделе примет итальянскую «Рому» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, встреча состоится 7 ноября.

Динамо 0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
3.11.2018, 16:30 основной раунд: 13-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Виктор Гончаренко
Составы
90+5′ Антон Шунин (к) 1
Григорий Морозов 2
14′ 81′ Константин Рауш 34
Себастьян Хольмен 3
Роман Евгеньев 24
Тони Шуньич 44
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Федор Черных 10
62′ Абдул Азиз Тетте 5
Антон Соснин 23
10′ 17′ Самба Соу 27
Владимир Москвичев 19
71′ Кирилл Панченко 8
Евгений Луценко 48
35 Игорь Акинфеев (к)
2 Мариу Фернандес
23 Хердур Магнуссон
50 Родригу Бекао 3′
8 Никола Влашич
77 Ильзат Ахметов
98 Иван Обляков
9 Федор Чалов 90′
14 Кирилл Набабкин 88′
80 Хетаг Хосонов
17 Арнор Сигурдссон 70′
42 Георгий Щенников
10 Алан Дзагоев 56′
11 Абель Эрнандес
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 1
0 Угловые 8
16 Фолы 12
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
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