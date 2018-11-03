«Динамо» — проклятие Гончаренко. ЦСКА опять не побеждает в большинстве
Влашич и Чалов — все еще лучшие, наконец сыграл Абель, но толку мало.
Влашич и Чалов — все еще лучшие, наконец сыграл Абель, но толку мало.
Главное о матче 13-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью (0:0).
Первые пять минут матча прошли в тишине: болельщики почтили память Сергея «Начальника» из армейской
Дмитрий Хохлов и Виктор Гончаренко не сделали перестановок по сравнению с матчем предыдущего тура.
Первый голевой шанс на 13-й минуте получил Федор Чалов: разрезающий фланг ему с левого фланга отдал Никола Влашич, форвард обошел Шунина, но не попал в створ. До конца тайма это удалось Сигурдссону и Дзагоеву — «Динамо» дважды за пару минут выручил вратарь. Хозяева ответили разве что ударом Жоаозиньо со штрафного — Акинфеев выставил кулаки.
Хохлову уже на 17-й минуте пришлось совершить вынужденную замену: Самба Соу получил повреждение и уступил место на поле 18-летнему Владимир Москвичеву.
На 56-й минуте впервые за полтора месяца на поле вышел Абель Эрнандес. Уругваец упустил выгодный момент через десять минут, пальнув выше ближней девятки. На 70-й после розыгрыша углового Абель снова не попал в створ.
Еще одна приятная новость для ЦСКА — возвращение в игру Георгия Щенникова: он провел первый матч с середины августа. Другой крайний защитник Марио Фернандес с столкновении с Константином Раушем получил чувствительную травму. Марио с трудом сумел продолжить игру — товарищ по сборной России Рауш утешал его за поределами поля.
Через три минуты Константин снес Облякова, получил вторую желтую карточку и покинул поле. Как и в матче с «Локомотивом», ЦСКА не обернул численный перевес себе на пользу. Напротив, «Динамо» могло победить. Сначала остро навешивал Луценко, потом с близкого расстояния бил Черных.
«Динамо» набрало 15 очков и осталось на десятом месте в таблице. ЦСКА с 20 очками идет на пятом месте, но в случае победы над «Уралом» армейцев обойдет «Спартак». А если «Зенит» обыграет завтра дома «Ахмат», отставание ЦСКА от первого места составит 11 очков.
|Дмитрий Хохлов
|Виктор Гончаренко
|
|
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Угловые
|8
|16
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)