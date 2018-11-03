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19:08 (мск), источник: Sport24

«Динамо» — проклятие Гончаренко. ЦСКА опять не побеждает в большинстве

Влашич и Чалов — все еще лучшие, наконец сыграл Абель, но толку мало.

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Источник: РИА "Новости"

Главное о матче 13-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью (0:0).

Первые пять минут матча прошли в тишине: болельщики почтили память Сергея «Начальника» из армейской фан-группировки K.I.D.S. Весь матч стадион проклинал общего врага, «Спартак», а армейцы выступили против третьего выездного комплекта формы («Мы должны играть в красно-синем!»).

Дмитрий Хохлов и Виктор Гончаренко не сделали перестановок по сравнению с матчем предыдущего тура.

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Первый голевой шанс на 13-й минуте получил Федор Чалов: разрезающий фланг ему с левого фланга отдал Никола Влашич, форвард обошел Шунина, но не попал в створ. До конца тайма это удалось Сигурдссону и Дзагоеву — «Динамо» дважды за пару минут выручил вратарь. Хозяева ответили разве что ударом Жоаозиньо со штрафного — Акинфеев выставил кулаки.

Хохлову уже на 17-й минуте пришлось совершить вынужденную замену: Самба Соу получил повреждение и уступил место на поле 18-летнему Владимир Москвичеву.

На 56-й минуте впервые за полтора месяца на поле вышел Абель Эрнандес. Уругваец упустил выгодный момент через десять минут, пальнув выше ближней девятки. На 70-й после розыгрыша углового Абель снова не попал в створ.

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Еще одна приятная новость для ЦСКА — возвращение в игру Георгия Щенникова: он провел первый матч с середины августа. Другой крайний защитник Марио Фернандес с столкновении с Константином Раушем получил чувствительную травму. Марио с трудом сумел продолжить игру — товарищ по сборной России Рауш утешал его за поределами поля.

Через три минуты Константин снес Облякова, получил вторую желтую карточку и покинул поле. Как и в матче с «Локомотивом», ЦСКА не обернул численный перевес себе на пользу. Напротив, «Динамо» могло победить. Сначала остро навешивал Луценко, потом с близкого расстояния бил Черных.

7 матчей подряд Виктор Гончаренко не может обыграть «Динамо»: 4 ничьих и 3 поражения.

«Динамо» набрало 15 очков и осталось на десятом месте в таблице. ЦСКА с 20 очками идет на пятом месте, но в случае победы над «Уралом» армейцев обойдет «Спартак». А если «Зенит» обыграет завтра дома «Ахмат», отставание ЦСКА от первого места составит 11 очков.

  • ЦСКА не побеждает «Динамо» в третьем матче подряд.
  • За последние восемь лет ЦСКА обыгрывал «Динамо» на выезде только однажды.
  • ЦСКА ни разу не проиграл в гостях в этом сезоне чемпионата России.
  • В шести последних матчах РПЛ у «Динамо» только один забитый мяч.
Динамо 0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
3.11.2018, 16:30 основной раунд: 13-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Виктор Гончаренко
Составы
90+5′ Антон Шунин (к) 1
Григорий Морозов 2
14′ 81′ Константин Рауш 34
Себастьян Хольмен 3
Роман Евгеньев 24
Тони Шуньич 44
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Федор Черных 10
62′ Абдул Азиз Тетте 5
Антон Соснин 23
10′ 17′ Самба Соу 27
Владимир Москвичев 19
71′ Кирилл Панченко 8
Евгений Луценко 48
35 Игорь Акинфеев (к)
2 Мариу Фернандес
23 Хердур Магнуссон
50 Родригу Бекао 3′
8 Никола Влашич
77 Ильзат Ахметов
98 Иван Обляков
9 Федор Чалов 90′
14 Кирилл Набабкин 88′
80 Хетаг Хосонов
17 Арнор Сигурдссон 70′
42 Георгий Щенников
10 Алан Дзагоев 56′
11 Абель Эрнандес
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 1
0 Угловые 8
16 Фолы 12
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
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