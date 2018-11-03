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19:10 (мск), источник: Р-Спорт

Источник: Семь игроков академии «Спартака» остаются на карантине из-за гепатита А

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Семь футболистов из академии московского «Спартака» находятся на карантине из-за гепатита А, всего заболевание зафиксировано у 14 игроков, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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«Четырнадцать человек из академии зарегистрировали, семь на сегодня остаются на карантине. Заболевание гепатитом А — вспышка по Москве», — сказал источник.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что академия имени Федора Черенкова может быть временно закрыта из-за случаев заболевания гепатитом A. Ведомство предписало академии ввести ограничения на посещение контактными лицами массовых мероприятий на 35 дней, медицинское наблюдение за контактными лицами и проведение профилактических прививок против вирусного гепатита А по эпидемическим показаниям.

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