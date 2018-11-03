Источник: Семь игроков академии «Спартака» остаются на карантине из-за гепатита А
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Семь футболистов из академии московского «Спартака» находятся на карантине
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Семь футболистов из академии московского «Спартака» находятся на карантине
«Четырнадцать человек из академии зарегистрировали, семь на сегодня остаются на карантине. Заболевание гепатитом А — вспышка по Москве», — сказал источник.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что академия имени Федора Черенкова может быть временно закрыта