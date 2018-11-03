«Не хватило Месси». Гончаренко и Хохлов — о дерби
«Динамо» с ЦСКА снова несут потери. Не только очковые.
«Динамо» с ЦСКА снова несут потери. Не только очковые.
Тренер ЦСКА быстро покончил с заключительным протокольным мероприятием игровой субботы. Его выступление в
— Весь матч не покидало ощущение, что
— Замена Дзагоева на Эрнандеса носила вынужденный характер? И готовы ли Абель с Щенниковым к возвращению в стартовый состав?
— Дзагоев нормально себя чувствует. Щенников — тоже. А вот у Абеля опять проблема. Нужно оценить его состояние.
Дмитрий Хохлов тоже был далёк от благодушного настроения. Его больше результата расстроила игровая составляющая.
— Тяжёлая для нас игра, — констатировал главный динамовец. — Первый тайм вообще провалили. Не планировали так играть, как это делали до перерыва. Это неприятно удивило. Второй тайм провели лучше.
— Что конкретно было провалено?
— Всё было провалено. И тактическая задумка, и движение. Опорные полузащитники начали садиться к защитникам, например, чего нами не планировалось.
— Что с Самбой Соу?
— Дёрнул приводящую мышцу. Насколько серьёзно — не могу сказать. Завтра будем обследовать.
— Второй матч подряд вы проводите в пять защитников. Это можно считать новой базовой схемой?
— У нас небольшой лазарет образовался, поэтому смотрим не только на то, как хотим играть, но и кем играть. Плюс отталкиваемся от игры соперника. Смотрим на три этих компонента.
— Что делать, чтобы забивать больше?
— Нужно улучшать реализацию. На тренировках отрабатываем. К сожалению, пока не улучшается.
— Не считаете решение отправить Панченко на острие ошибочным? Почему именно его?
— Давайте порассуждаем, если хотите. Если в запасе сидит игрок, это не значит, что он готов выйти на целый матч. Марков неделю не тренировался после месяца отсутствия. Лученко тоже не лучшим образом готов. Если переведём Черных в атаку, кто будет играть крайнего хава?
— Кого не хватило «Динамо», чтобы одержать победу?
— Месси, наверное (усмехается). Меня не устраивает, как мы завершаем атаки. Подходы вроде неплохие, но то, что происходит в финальной стадии, нас не устраивает. Не хватает людей, которые могут решить эпизод.
— Как вам игра молодёжи?
—
|Дмитрий Хохлов
|Виктор Гончаренко
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|2
|6
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Угловые
|8
|16
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)