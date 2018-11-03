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19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Не хватило Месси». Гончаренко и Хохлов — о дерби

«Динамо» с ЦСКА снова несут потери. Не только очковые.

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Источник: Чемпионат.com

Тренер ЦСКА быстро покончил с заключительным протокольным мероприятием игровой субботы. Его выступление в конференц-зале «Арены Химки» уместилось в полторы минуты — вместе со вступительным словом директора департамента по связям с общественностью и единственным вопросом из зала — от корреспондента «Чемпионата».

— Весь матч не покидало ощущение, что вот-вот дожмём, вот-вот начнём создавать более острые моменты, — признался Виктор Гончаренко. — Но, к сожалению, это вот-вот всё время уходило. Удаления вообще против нас играют. Начинаем сумбурно играть, торопиться. Наверное, сегодня мы потеряли очки.

— Замена Дзагоева на Эрнандеса носила вынужденный характер? И готовы ли Абель с Щенниковым к возвращению в стартовый состав?
— Дзагоев нормально себя чувствует. Щенников — тоже. А вот у Абеля опять проблема. Нужно оценить его состояние.

Дмитрий Хохлов тоже был далёк от благодушного настроения. Его больше результата расстроила игровая составляющая.

 — Тяжёлая для нас игра, — констатировал главный динамовец. — Первый тайм вообще провалили. Не планировали так играть, как это делали до перерыва. Это неприятно удивило. Второй тайм провели лучше.

 — Что конкретно было провалено?
— Всё было провалено. И тактическая задумка, и движение. Опорные полузащитники начали садиться к защитникам, например, чего нами не планировалось.

 — Что с Самбой Соу?
— Дёрнул приводящую мышцу. Насколько серьёзно — не могу сказать. Завтра будем обследовать.

 — Второй матч подряд вы проводите в пять защитников. Это можно считать новой базовой схемой?
— У нас небольшой лазарет образовался, поэтому смотрим не только на то, как хотим играть, но и кем играть. Плюс отталкиваемся от игры соперника. Смотрим на три этих компонента.

— Что делать, чтобы забивать больше?
— Нужно улучшать реализацию. На тренировках отрабатываем. К сожалению, пока не улучшается.

 — Не считаете решение отправить Панченко на острие ошибочным? Почему именно его?
— Давайте порассуждаем, если хотите. Если в запасе сидит игрок, это не значит, что он готов выйти на целый матч. Марков неделю не тренировался после месяца отсутствия. Лученко тоже не лучшим образом готов. Если переведём Черных в атаку, кто будет играть крайнего хава?

— Кого не хватило «Динамо», чтобы одержать победу?
— Месси, наверное (усмехается). Меня не устраивает, как мы завершаем атаки. Подходы вроде неплохие, но то, что происходит в финальной стадии, нас не устраивает. Не хватает людей, которые могут решить эпизод.

— Как вам игра молодёжи?
По-моему, нормально. Грубых ошибок у Евгеньева я не увидел. Москвичёву нужно было время, чтобы войти в игру. Несколько ошибочек совершил, но не грубых.

Динамо 0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
3.11.2018, 16:30 Зрители: 12093 основной раунд: 13-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Виктор Гончаренко
Составы
90+5′ Антон Шунин (к) 1
Григорий Морозов 2
14′ 81′ Константин Рауш 34
Себастьян Хольмен 3
Роман Евгеньев 24
Тони Шуньич 44
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Федор Черных 10
62′ Абдул Азиз Тетте 5
Антон Соснин 23
10′ 17′ Самба Соу 27
Владимир Москвичев 19
71′ Кирилл Панченко 8
Евгений Луценко 48
35 Игорь Акинфеев (к)
2 Мариу Фернандес
23 Хердур Магнуссон
50 Родригу Бекао 3′
8 Никола Влашич
77 Ильзат Ахметов
98 Иван Обляков
9 Федор Чалов 90′
14 Кирилл Набабкин 88′
80 Хетаг Хосонов
17 Арнор Сигурдссон 70′
42 Георгий Щенников
10 Алан Дзагоев 56′
11 Абель Эрнандес
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 2
6 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 1
0 Угловые 8
16 Фолы 12
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
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