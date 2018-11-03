Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кан0
Ренн0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дижон0
Ним1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца0
Амьен0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс0
Монако0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур0
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал1
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Олимпик Д0
Карпаты2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта0
РБ Лейпциг3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия0
Жирона1
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Райо Вальекано
Барселона
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина1
Рома1
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион1
Бордо1
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал2
Вальядолид0
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити0
Лестер1
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон3
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед1
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед4
Бернли2
Футбол. Зарубежный
18:00
Шахтер Д2
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария1
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-043
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер1
Хоффенхайм4
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург2
Нюрнберг2
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург0
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер5
Дженоа0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут1
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь1
Арсенал К0
Футбол. Зарубежный
15:00
Леганес1
Атлетико1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив3
Арсенал Т1
Футбол. Первый дивизион
4.11
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
4.11
Луч
Ротор
Все события
Фоторепортажи
22«Палыч — моя жизнь», кошмар в Черкизове и выход для Аленичева
13Каррера и Глушаков на плакатах болельщиков «Спартака»
20:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вы освистываете не Глушакова, а «Спартак»! Рианчо жжет, он готов к разговору с фанатами

И.о. главного тренера красно-белых перед матчем чемпионата России с «Уралом» вновь дал яркую пресс-конференцию.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

И.о. главного тренера красно-белых перед матчем чемпионата России с «Уралом» вновь дал яркую пресс-конференцию. Он будет и дальше заступаться за Дениса Глушакова, которого атакуют болельщики, а от схемы 4−3−3 не отступится ни при каких обстоятельствах.

Елена Григорьевская, Илья Андреев из Тарасовки

Рауль Рианчо сделал субботнюю тренировку «Спартака» полностью открытой для журналистов. Занятием он руководил по-русски, используя чуть более десятка слов: «лево-право», «хорошо», «забивать», «заканчиваем», «давай», «давай еще раз», «структура» (его произносил чаще всего), «атакуй», «забить». Кричал Рианчо громко. Но никого не ругал. После тренировки испанец дал яркую 45-минутную пресс-конференцию. Очевидно, что это самый разговорчивый тренер в чемпионате России.

Выделяем главное.

О будущем

— Пока еще ни с кем не говорил, но абсолютно не волнуюсь по этому поводу. Но если руководство захочет, чтобы я работал дальше, буду работать. Никогда в жизни не подписывал двух- и трехлетних контрактов. И не буду подписывать. Я здесь шесть месяцев — думаю, за это время можно понять, нашел ли тренер общий язык с игроками. Сейчас думаю только о предстоящем матче.

О Глушакове

Читайте также
Опять про похороны: «Спартак» с Глушаковым обыграл «Анжи» в Кубке России

— Я не защищаю Глушакова. Я защищаю игрока команды. Не важно, как его зовут — Глушаков, Ещенко, Еременко или Луиз Адриану. У меня есть преимущество перед другими тренерами, которое состоит в том, что я не привез сюда ни одного футболиста. Для меня все игроки равны. Буду их защищать, как своих детей. Поэтому я болезненно переношу выступления болельщиков против футболистов команды.

— В ситуации, которая произошла, больше всего пострадал «Спартак» Москва. Не хочу искать в ней правых и виноватых. Произошел развод, в результате которого пострадали дети.

— Глушаков сегодня тренировался как всегда — фантастически. Начиная со сбора в Австрии он показывал себя исключительно как профессионал. И своим профессионализмом он может помочь «Спартаку». Вы верите в том, что он хороший футболист? Верите же? С моей стороны, как исполняющего обязанности тренера «Спартака», было бы глупо не использовать хорошего футболиста. Представьте, что вы работаете на заводе. И у вас в распоряжении есть 10 станков. А вы один не используете, хотя он хороший, исправный. Что же вам тогда хозяин завода скажет? Он скажет следующее: «Слушай, парень, тебе предоставлены все условия для работы, а ты их не используешь. Значит, ты непрофессионал».

О болельщиках

— Хотел бы попросить болельщиков, чтобы понимали, что каждый раз, когда они освистывают Глушакова, они освистывают футбольный клуб «Спартак», его молодых игроков. Хотел бы их попросить, чтобы они, наоборот, во время матчей поддерживали команды. В другое время пусть говорят что угодно. А вот во время игры нам необходима их поддержка. Знаю, что фан-движение «Спартака» — самое лучшее, самое сильное в России.

— Встреча с лидерами фанатских объединений? Никаких проблем. Готов посмотреть любому в глаза и сказать, что думаю. Всегда открыт для разговора с болельщиками. На любые темы. Проблем у меня нет ни с кем. Если хотите говорить — давайте говорить. О чем угодно! Я нормальный человек, абсолютно нормальный.

О тренерском штабе

— Сейчас в тренерском штабе работают три человека (также это Висенте Гомес и Джанлука Риомми. — Прим. «СЭ»). Абсолютно все вопросы обсуждаю вместе с ними. Хотел бы, чтобы нас было больше — 10 человек как в «Манчестере». Чтобы мнений было больше. Чем больше помощников, тем легче принимать решения. Буду ли ошибаться? Даже не сомневайтесь — буду. Но при этом буду стараться быть как можно более справедливым. Игрокам я сказал, что если они в чем-то видят несправедливость, то пусть говорят мне об этом. И вопрос будет решен. Абсолютной правды не существует. Но нужно быть просто нормальными людьми.

О Ещенко

— Сегодня он провел матч за молодежку. Похоже, что проблемы с его плечом остались позади. Надеюсь, в ближайшее время увидите его в стартовом составе.

О Зе Луише и Фернанду

— Надеюсь, сможем на них рассчитывать к четвергу — к матчу Лиги Европы (с «Рейнджерс». — Прим. «СЭ»).

О схеме 4−3−3

— При 4−3−3 легче контролировать мяч и переходить из обороны в атаку. Я сказал, что будем играть только по этой схеме и никак иначе. Так что тренеры других команд могут быть спокойны, мы ничего не будем менять в этом плане. Будем играть так, пока футболистам эта схема не начнет сниться! Идея того, что игровую модель менять не стоит, я перенял у Курбана Бердыева, когда работал в Казани. Поэтому «Рубин» — одна из лучших команд России по игре на «стандартах». Хотел бы, чтобы у нас был свой стиль, чтобы футболисты всегда знали, что им нужно делать на поле. Тем более при 4−3−3 можно действовать по-разному. Эту схему можно разложить на несколько элементов.

О команде

— Наши футболисты очень любят «Спартак» и готовы на все, чтобы защищать его цвета. Я много где поработал. И моя нынешняя команда — одна из лучших изо всех, в которых я находился. Говорю не только об игровых качествах футболистов, но и о том, какие они люди.

— В этот кризисный момент мне нужны мужики, а не имена. Прошу от ребят проявлять максимальную самоотдачу. Самое важное звено — они. 750 тысяч раз раз уже говорил, что моя идея — чтобы мы были семьей. Быть семьей — это значит быть верным, биться за товарищей, когда они уже не могут бежать. Семья — это не только 25 футболистов. Чем больше человек проникнутся этой идеей, чем крепче будет семья. Хотел бы, чтобы наша семья состояла не из 25 человек, а из 45 025 человек (вместимость стадиона «Спартака» — 45 тысяч зрителей. — Прим. «СЭ»).

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Неймар следит за "Спартаком"
Лю Хуншэн: "Дали миллион долларов за чемпионство на всех, Каррера забрал себе"
«Это удар по ФИФА»: Инфантино ответит на скандал правдой
«Динамо» — проклятие Гончаренко. ЦСКА опять не побеждает
Фигуристы Забияко и Энберт впервые выиграли этап Гран-при
Слуцкий может возглавить «Спортинг». Что про это известно
«Реал Мадрид» прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате
«Арсенал» принимает «Ливерпуль» в матче АПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь