«Вы освистываете не Глушакова, а «Спартак»! Рианчо жжет, он готов к разговору с фанатами

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И.о. главного тренера красно-белых перед матчем чемпионата России с «Уралом» вновь дал яркую пресс-конференцию. Он будет и дальше заступаться за Дениса Глушакова, которого атакуют болельщики, а от схемы 4−3−3 не отступится ни при каких обстоятельствах.

Елена Григорьевская, Илья Андреев из Тарасовки

Рауль Рианчо сделал субботнюю тренировку «Спартака» полностью открытой для журналистов. Занятием он руководил по-русски, используя чуть более десятка слов: «лево-право», «хорошо», «забивать», «заканчиваем», «давай», «давай еще раз», «структура» (его произносил чаще всего), «атакуй», «забить». Кричал Рианчо громко. Но никого не ругал. После тренировки испанец дал яркую 45-минутную пресс-конференцию. Очевидно, что это самый разговорчивый тренер в чемпионате России.

Выделяем главное.

О будущем

— Пока еще ни с кем не говорил, но абсолютно не волнуюсь по этому поводу. Но если руководство захочет, чтобы я работал дальше, буду работать. Никогда в жизни не подписывал двух- и трехлетних контрактов. И не буду подписывать. Я здесь шесть месяцев — думаю, за это время можно понять, нашел ли тренер общий язык с игроками. Сейчас думаю только о предстоящем матче.

О Глушакове

— Я не защищаю Глушакова. Я защищаю игрока команды. Не важно, как его зовут — Глушаков, Ещенко, Еременко или Луиз Адриану. У меня есть преимущество перед другими тренерами, которое состоит в том, что я не привез сюда ни одного футболиста. Для меня все игроки равны. Буду их защищать, как своих детей. Поэтому я болезненно переношу выступления болельщиков против футболистов команды.

— В ситуации, которая произошла, больше всего пострадал «Спартак» Москва. Не хочу искать в ней правых и виноватых. Произошел развод, в результате которого пострадали дети.

— Глушаков сегодня тренировался как всегда — фантастически. Начиная со сбора в Австрии он показывал себя исключительно как профессионал. И своим профессионализмом он может помочь «Спартаку». Вы верите в том, что он хороший футболист? Верите же? С моей стороны, как исполняющего обязанности тренера «Спартака», было бы глупо не использовать хорошего футболиста. Представьте, что вы работаете на заводе. И у вас в распоряжении есть 10 станков. А вы один не используете, хотя он хороший, исправный. Что же вам тогда хозяин завода скажет? Он скажет следующее: «Слушай, парень, тебе предоставлены все условия для работы, а ты их не используешь. Значит, ты непрофессионал».

О болельщиках

— Хотел бы попросить болельщиков, чтобы понимали, что каждый раз, когда они освистывают Глушакова, они освистывают футбольный клуб «Спартак», его молодых игроков. Хотел бы их попросить, чтобы они, наоборот, во время матчей поддерживали команды. В другое время пусть говорят что угодно. А вот во время игры нам необходима их поддержка. Знаю, что фан-движение «Спартака» — самое лучшее, самое сильное в России.

— Встреча с лидерами фанатских объединений? Никаких проблем. Готов посмотреть любому в глаза и сказать, что думаю. Всегда открыт для разговора с болельщиками. На любые темы. Проблем у меня нет ни с кем. Если хотите говорить — давайте говорить. О чем угодно! Я нормальный человек, абсолютно нормальный.

О тренерском штабе

— Сейчас в тренерском штабе работают три человека (также это Висенте Гомес и Джанлука Риомми. — Прим. «СЭ»). Абсолютно все вопросы обсуждаю вместе с ними. Хотел бы, чтобы нас было больше — 10 человек как в «Манчестере». Чтобы мнений было больше. Чем больше помощников, тем легче принимать решения. Буду ли ошибаться? Даже не сомневайтесь — буду. Но при этом буду стараться быть как можно более справедливым. Игрокам я сказал, что если они в чем-то видят несправедливость, то пусть говорят мне об этом. И вопрос будет решен. Абсолютной правды не существует. Но нужно быть просто нормальными людьми.

О Ещенко

— Сегодня он провел матч за молодежку. Похоже, что проблемы с его плечом остались позади. Надеюсь, в ближайшее время увидите его в стартовом составе.

О Зе Луише и Фернанду

— Надеюсь, сможем на них рассчитывать к четвергу — к матчу Лиги Европы (с «Рейнджерс». — Прим. «СЭ»).

О схеме 4−3−3

— При 4−3−3 легче контролировать мяч и переходить из обороны в атаку. Я сказал, что будем играть только по этой схеме и никак иначе. Так что тренеры других команд могут быть спокойны, мы ничего не будем менять в этом плане. Будем играть так, пока футболистам эта схема не начнет сниться! Идея того, что игровую модель менять не стоит, я перенял у Курбана Бердыева, когда работал в Казани. Поэтому «Рубин» — одна из лучших команд России по игре на «стандартах». Хотел бы, чтобы у нас был свой стиль, чтобы футболисты всегда знали, что им нужно делать на поле. Тем более при 4−3−3 можно действовать по-разному. Эту схему можно разложить на несколько элементов.

О команде

— Наши футболисты очень любят «Спартак» и готовы на все, чтобы защищать его цвета. Я много где поработал. И моя нынешняя команда — одна из лучших изо всех, в которых я находился. Говорю не только об игровых качествах футболистов, но и о том, какие они люди.