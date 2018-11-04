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01:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Последний шанс Рианчо и другие интриги тура

Программу 13-го тура чемпионата России в воскресенье продолжат три матча.

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Источник: Спорт-Экспресс

Центральной встречей дня станет игра «Краснодар» — «Ростов». В южном дерби сойдутся третья и четвертая команды премьер-лиги. Лидирующий «Зенит» постарается реабилитироваться перед болельщиками за вылет из Кубка от команды Валерия Карпина. «Спартак» нацелен прервать серию из трех домашних поражений в премьер-лиге.

«Зенит» — «Ахмат»

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 4.11.2018, 14:00
Зенит
-Ахмат-

4 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 14.00 (Матч Премьер)
Потери: Смольников, Жирков, Нобоа (все — травм.), Кокорин (личн. обст.) — Гащенков (дискв.), Нижич, Швец (оба — травм.), Роши (под вопросом).
Судья: Карасев (Москва).

Последние три матча «Зенита» (1-е место в чемпионате)
25.10. Лига Европы. «Бордо», 2:1 (д).
29.10. Чемпионат России. «Крылья Советов», 0:1 (г).
01.11. Кубок России. «Ростов», 1:3 (г).

Последние три матча «Ахмата» (9-е место в чемпионате)
21.10. Чемпионат России. «Краснодар», 1:0 (г).
28.10. Чемпионат России. «Динамо», 0:0 (д).
31.10. Кубок России, «Арсенал», 0:2 (д).

Интересные факты

Для Далера Кузяева предстоящий матч станет третьим против бывшей команды. В прошлом сезоне «Зенит» в играх с «Ахматом» набрал 4 очка (4:0 — дома, 0:0 — на выезде). В первой игре автором одного из голов стал бывший игрок команды из Грозного.

«Зенит» не проигрывал «Ахмату» с мая 2017 года (0:1). Тот результат позволил «Спартаку» досрочно взять первый за 16 лет титул чемпиона России.

Мнение эксперта

Алексей Зуев, бывший вратарь «Спартака»
— 2:1. «Зенит» побеждает не слишком ярко, но побеждает. Вот и сейчас возьмет три очка. Но «Ахмату» удастся забить.

«Краснодар» — «Ростов»

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 4.11.2018, 16:30
Краснодар
-Ростов-

4 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 16.30 (Матч Премьер)
Потери: Крицюк, Страдберг (оба — под вопросом), Мамаев (личн. обст.) — Скопинцев (дискв.).
Судья: Вилков (Нижний Новгород).

Последние три матча «Краснодара» (3-е место в чемпионате)
25.10. Лига Европы. «Стандард», 1:2 (г).
28.10. Чемпионат России. ЦСКА, 2:1 (г).
01.11. Кубок России. «Крылья Советов», 2:1 (доп. время, г).

Последние три матча «Ростова» (4-е место в чемпионате)
19.10. Чемпионат России. «Локомотив», 1:2 (г).
27.10. Чемпионат России. «Анжи», 1:0 (д).
01.11. Кубок России. «Зенит», 3:1 (д).

Интересные факты

«Ростов» один раз обыграл «Краснодар» в премьер-лиге (+1=6−9, мячи 12−23). В апреле 2014 года ростовчане на выезде взяли три очка благодаря голам Джано Ананидзе и Артема Дзюбы. В последующих выездных играх онизабивали, но уступали (трижды 1:2 и однажды 1:3).

«Краснодар» — лидер по числу волевых побед в этом чемпионате (3). Команда Мурада Мусаева, уступая по ходу встречи, обыграла «Урал», «Локомотив» и ЦСКА. У ближайших преследователей «быков» в борьбе за звание самой волевой команды «Арсенала» и «Урала» по два таких успеха.

Мнение эксперта

Алексей Зуев, бывший вратарь «Спартака»
— 2:0. «Краснодар» показывает симпатичный футбол, ни на кого не смотрит. Объективно команда выше классом, чем «Ростов».

«Спартак» — «Урал»

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 4.11.2018, 19:00
Спартак
-Урал-

4 ноября. Москва. «Открытие Арена» 19.00 (Матч Премьер)
Потери: Селихов, Луиз Адриану (оба — под вопросом), Жиго, Фернанду, Зе Луиш (травм.) —
Фидлер (дискв.), Чантурия, Погребняк (оба — под вопросом).
Судья: Мешков (Дмитров).

Последние три матча «Спартака» (5-е место в чемпионате)
25.10. Лига Европы. «Рейнджерс», 0:0 (г).
29.10. Чемпионат России. «Рубин», 1:1 (г).
01.11. Кубок России. «Анжи», 1:0 (д).

Последние три матча «Урала» (12-е место в чемпионате)
20.10. Чемпионат России. «Крылья Советов», 1:1 (д).
27.10. Чемпионат России. «Уфа», 1:1 (д).
31.10. Кубок России. «Нижний Новгород», 2:0 (доп. время, д).

Интересные факты

«Спартак» подходит к матчу с «Уралом» с серией из трех домашних поражений подряд (от «Ахмата», «Ростова» и «Арсенала»). Это повторение худшего результата в российской истории клуба. Такие же серии были у красно-белых в 1995 и 2004 годах.

«Урал» дважды в своей истории обыгрывал «Спартак» в гостях (+2=0−7, мячи 3−19). В апреле 2014 года минимальную победу «шмелям» принес Владимир Хозин, а в ноябре 2015-го — Херсон Азеведо.

Мнение эксперта

Алексей Зуев, бывший вратарь «Спартака»
— 2:0. Пора уже «Спартаку» побеждать, болельщики заждались! Верю в красно-белых, несмотря на все проблемы, которые есть в команде. Надеюсь, кризис скоро закончится.

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