Кризис роста? Что не так с новым ЦСКА

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Проблемы с психологией

Победа над «Реалом» (1:0, 2 октября) могла сыграть с ЦСКА злую шутку. Три очка в матче с самым успешным клубом мира последних лет, добытые в упорной борьбе и при запредельной самоотдаче, — чем не повод для гордости?

Легко было бы привязать ухудшение результатов к тому, что команда Гончаренко посчитала себя круче, чем она есть на самом деле. Но такое утверждение было бы неверным. Тут речь может идти об индивидуальном психологическом состоянии того или иного игрока. Это, понятное дело, в меньшей степени касается опытных футболистов — Акинфеева, Набабкина и Фернандеса. В этом списке мог быть и Дзагоев, но постоянные травмы мешают Алану набрать оптимальную форму и выйти на свой уровень. За плечами этих игроков не один сезон выступлений на высочайшем уровне со взлетами и падениями. С новыми же игроками, никто из которых раньше не играл в формате два матча в неделю на регулярной основе, Гончаренко еще предстоит провести работу и привить им нужный менталитет.

Пока же команда не всегда может держать удар — все победы в этом сезоне она одержала, сыграв «на ноль». Стоит же армейцам пропустить первыми, становится заметно, что они могут поплыть, им не так часто удается «душить» соперника, вдавливая его в штрафную. Из семи игр этого сезона, в которых ЦСКА начинал проигрывать, четыре завершились вничью, еще в трех команда Гончаренко уступила.

Матчи ЦСКА после победы над «Реалом»:

7 октября. Чемпионат России. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. Хеведес, 88.

10 октября. 1/16 финала Кубка России. «Тюмень» — ЦСКА — 1:1 (3:0 — пенальти). Столяренко, 120 — Пухов, 109.

19 октября. Чемпионат России. «Анжи» — ЦСКА — 0:2. Влашич, 31; Чалов, 71.

23 октября. Лига чемпионов. «Рома» — ЦСКА — 3:0. Джеко, 30, 43; Ундер, 50.

28 октября. Чемпионат России. ЦСКА — «Краснодар» — 1:2. Влашич, 54 — Ари, 79; Классон, 81.

3 ноября. Чемпионат России. «Динамо» — ЦСКА — 0:0.

Замены не приносят результата

Скамейка ЦСКА, по сравнению с предыдущими сезонами стала куда длиннее. Но мало кто из армейских резервистов способен хорошо войти в матч, складывающийся для команды неудачно, взять игру на себя, переломить ход встречи. В последний раз такое удавалось ЦСКА в середине сентября, когда вышедший со скамейки Жамаледтинов оформил дубль в гостевой встрече с «Уфой» (3:0). До этого же замены Гончаренко зачастую срабатывали.

Больше того, в матче с «Краснодаром» Гончаренко, убрав с поля Чалова, развязал руки сопернику. ЦСКА вел 1:0, но в результате проиграл 1:2. Вышедший же на поле на 87-й минуте Нисимура игру для армейцев не спас.

Отсутствие топ-нападающего

Казалось бы, не стоит говорить о проблемах в атаке применительно к команде, чей нападающий возглавляет список лучших бомбардиров премьер-лиги. Но у Чалова есть проблемы с уверенностью в своих силах — нападающий слишком сильно переживает по поводу неудачных действий прямо во время игры, что мешает ему хладнокровно реализовывать создаваемые партнерами моменты (об этом, кстати, недавно говорил Игорь Акинфеев). Как пример, во вчерашнем матче с «Динамо» у него был шанс забить в начале встречи, но не попав в оставленные Шуниным ворота, он стал заниматься самокопанием и больше особых проблем обороне бело-голубых не создал.

Если Федор избавится от этой, чуть ли не единственной своей футбольной проблемы, то сможет сделать еще один качественный шаг в развитии за сезон. А пока промежуточное первое место Чалова в бомбардирской гонке выглядит таким же легковесным, как «Золотая бутса» Кейна на ЧМ-2018. Чтобы быть лучшим, нужно забивать в матчах с лучшими. Пока же из первой восьмерки армеец забивал только «Рубину» и «Оренбургу».

Эрнандес, в свою очередь, подтверждает реноме травматичного игрока. Накануне он вышел на поле впервые за 1,5 месяца и за отведенные ему почти 40 минут отметился двумя неточными ударами и новым повреждением. Жамалетдинов также пока не готов стать основным форвардом армейцев — после дубля в матче с «Уфой» он так больше ничего и не показал.

Зависимость от Влашича

Арендованный у «Эвертона» хорват с первых же матчей за новый клуб стал подтверждать приличный европейский уровень, который в нашем чемпионате после отъезда халков и промесов вполне можно назвать топовым. Влашич стал системообразующим игроком нового ЦСКА — 5 голов и 4 передачи в 13 матчах во всех турнирах говорят сами за себя. Он контролирует скорость и направление игры, может самостоятельно решить судьбу эпизода, обыграв одного или двух соперников, и не стесняется бить со средней и дальней дистанции.

Все это здорово, если забыть о первом слове в этом параграфе — «аренда». Гончаренко слишком многое замыкает на Влашиче и даже если сиюминутно это дает результат, в перспективе такой ход может выйти боком команде. Но эта претензия не будет иметь смысла в том случае, если клуб сработает здорово и следующим летом либо договорится о продлении аренды Николы, либо и вовсе выкупит его контракт за очень серьезные деньги.

Непостоянный состав

Самое интересное, ЦСКА, которому некоторые в шутку, или даже с надеждой, предрекали борьбу за сохранение места в премьер-лиге, еще не достиг оптимальной проектной мощности. Речь не о том, что через сезон или два Чалов, Обляков, Ахметов или кто-то другой станет новым лидером команды, а о том, что травмы игроков не дают команде провести хотя бы пять матчей подряд в одном и том же сочетании.