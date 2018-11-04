«Краснодар» — «Ростов». Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 13-го тура РПЛ.
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 13-го тура РПЛ.
Краснодар: Синицын, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.
Запасные: Сафонов, Ещенко, Шишкин, Марков, Рамирес, Фьолусон, Куэва, Игнатьев, Сулейманов.
Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Щадин, Шомуродов, Сигурдарсон.
Запасные: Абаев, Логашов, Калачев, Ионов, Зуев, Салетрос, Хаджикадунич, Кьяртанссон.
Матч начнется в 16:30 мск в Краснодаре.