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16:09 (мск), источник: Р-Спорт

Болельщики ЦСКА признали Влашича лучшим игроком команды в октябре

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Болельщики ЦСКА признали хорватского полузащитника Николу Влашича лучшим футболистом команды в октябре, сообщается на сайте московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В голосовании, которое проходило на сайте ЦСКА, за Влашича высказались 54% участников. Вторым стал защитник Марио Фернандес (13%), третьим — нападающий Федор Чалов (9%).

Влашич в октябре принял участие в пяти встречах. Он забил победный гол мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов, а также отличился в матчах чемпионата России с махачкалинским «Анжи» и «Краснодаром». Влашич признан лучшим игроком команды второй месяц подряд.

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