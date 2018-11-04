Болельщики ЦСКА признали Влашича лучшим игроком команды в октябре
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Болельщики ЦСКА признали хорватского полузащитника Николу Влашича лучшим футболистом команды в октябре, сообщается на сайте московского клуба.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Болельщики ЦСКА признали хорватского полузащитника Николу Влашича лучшим футболистом команды в октябре, сообщается на сайте московского клуба.
В голосовании, которое проходило на сайте ЦСКА, за Влашича высказались 54% участников. Вторым стал защитник Марио Фернандес (13%), третьим — нападающий Федор Чалов (9%).
Влашич в октябре принял участие в пяти встречах. Он забил победный гол мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов, а также отличился в матчах чемпионата России с махачкалинским «Анжи» и «Краснодаром». Влашич признан лучшим игроком команды второй месяц подряд.