Болельщики ЦСКА признали Влашича лучшим игроком команды в октябре

В голосовании, которое проходило на сайте ЦСКА, за Влашича высказались 54% участников. Вторым стал защитник Марио Фернандес (13%), третьим — нападающий Федор Чалов (9%).

Влашич в октябре принял участие в пяти встречах. Он забил победный гол мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов, а также отличился в матчах чемпионата России с махачкалинским «Анжи» и «Краснодаром». Влашич признан лучшим игроком команды второй месяц подряд.