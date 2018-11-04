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16:27 (мск), источник: Sport24

Маркизио сделал «Зенит» чемпионом первого круга. Лучший старт Питера за три года

Карасев поставил пенальти на Маке, зато удалил Паредеса перед ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

После 12-ти туров РПЛ у «Зенита» было 28 очков — столько же, сколько в предыдущие два года на той же дистанции у команд Мирчи Луческу и Роберто Манчини. Оба иностранных тренера 13-й игровой день синхронно проиграли: Луческу — как раз «Ахмату», Манчини — «Арсеналу». Эти поражения становились для специалистов началом конца.

У Семака позиции пока покрепче, а турнирное положение получше. Победа над «Ахматом» Рашида Рахимова не просто позволяла «Зениту» выдать лучший старт за три года, но и досрочно выиграть первый круг. А в последнее время команда, которая выигрывает первый клуб, выигрывает и чемпионат.

Но с «Ахматом» (а еще ранее — с «Тереком») питерцы не всегда играют убедительно: три поражения и одна ничья в пяти последних матчах.

Семак не стал рисковать и выпустил на поле основной состав. В сравнении с тем, что было три дня назад в Ростове-на-Дону, на поле вышли семь новых футболистов. Из Кубка «Зенит» выбыл — теперь получилось лучше.

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Рахимов лучших выпустить не смог. В заявку по разным причинам не попали Бериша, Швед и Гащенков. Бразильца Родолфо и сенегальца Мбенга заменили Плиев и Митришев.

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В первом тайме «Зенит» был лучше грозненцев по всем показателям. Но отличиться смог лишь однажды. Мак заработал пенальти, подставившись под толчок Мохаммади, а Маркизио его реализовал.

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Маркизио стал уже пятым пенальтистом «Зенита» в этом сезоне. До него одиннадцатиметровые пробивали Дзюба, Мак, Дриусси и Паредес.

«Зенит» мог открывать счет еще до эпизода с пенальти. Сначала Паредес неплохо пробил со штрафного, а затем Дзюба не отличился из выгодной позиции — в обоих случаях гостей спасал голкипер Городов.

Гол Маркизио так и остался единственным в матче и принес питерцам десятую победу в нынешнем сезоне РПЛ.

Заканчивал этот матч «Зенит» в меньшинстве. За семь минут до финального свистка арбитр матча Сергей Карасев показал Паредесу вторую желтую карточку. Теперь аргентинец пропустит встречу с ЦСКА.

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По очкам команду Сергея Семака еще может догнать «Краснодар», но «Зенит» будет опережать его благодаря победе в очной встрече.

«Зенит» провел в этом сезоне 10 домашних матчей во всех турнирах и не проиграл ни разу — 9 побед и 1 ничья. Домашняя победная серия питерцев составляет 6 матчей.

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Зенит 1:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
4.11.2018, 14:00 Зрители: 45349 основной раунд: 13-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Рашид Рахимов
Голы
31′ Клаудио Маркизио 10
Составы
Андрей Лунев 99
Бранислав Иванович (к) 6
Евгений Чернов 28
Луиш Нету 13
Эмануэль Маммана 30
Далер Кузяев 14
69′ 83′ Леандро Паредес 5
Артем Дзюба 22
62′ Клаудио Маркизио 10
79′ Александр Ерохин 21
62′ Роберт Мак 20
Себастьян Дриусси 11
90′ Олег Шатов 17
Александр Анюков 2
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
11 Силва Лима Исмаэл
14 Раванелли 20′
19 Олег Иванов
8 Идрисса Думбья
3 Заурбек Плиев 88′
9 Заур Садаев
95 Магомед Митришев 77′
18 Беким Балай
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
1 Угловые 0
9 Фолы 11
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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