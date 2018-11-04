Маркизио сделал «Зенит» чемпионом первого круга. Лучший старт Питера за три года

Источник: РИА "Новости"

После 12-ти туров РПЛ у «Зенита» было 28 очков — столько же, сколько в предыдущие два года на той же дистанции у команд Мирчи Луческу и Роберто Манчини. Оба иностранных тренера 13-й игровой день синхронно проиграли: Луческу — как раз «Ахмату», Манчини — «Арсеналу». Эти поражения становились для специалистов началом конца.

У Семака позиции пока покрепче, а турнирное положение получше. Победа над «Ахматом» Рашида Рахимова не просто позволяла «Зениту» выдать лучший старт за три года, но и досрочно выиграть первый круг. А в последнее время команда, которая выигрывает первый клуб, выигрывает и чемпионат.

Но с «Ахматом» (а еще ранее — с «Тереком») питерцы не всегда играют убедительно: три поражения и одна ничья в пяти последних матчах.

Семак не стал рисковать и выпустил на поле основной состав. В сравнении с тем, что было три дня назад в Ростове-на-Дону, на поле вышли семь новых футболистов. Из Кубка «Зенит» выбыл — теперь получилось лучше.

Рахимов лучших выпустить не смог. В заявку по разным причинам не попали Бериша, Швед и Гащенков. Бразильца Родолфо и сенегальца Мбенга заменили Плиев и Митришев.

В первом тайме «Зенит» был лучше грозненцев по всем показателям. Но отличиться смог лишь однажды. Мак заработал пенальти, подставившись под толчок Мохаммади, а Маркизио его реализовал.

Маркизио стал уже пятым пенальтистом «Зенита» в этом сезоне. До него одиннадцатиметровые пробивали Дзюба, Мак, Дриусси и Паредес.

«Зенит» мог открывать счет еще до эпизода с пенальти. Сначала Паредес неплохо пробил со штрафного, а затем Дзюба не отличился из выгодной позиции — в обоих случаях гостей спасал голкипер Городов.

Гол Маркизио так и остался единственным в матче и принес питерцам десятую победу в нынешнем сезоне РПЛ.

Заканчивал этот матч «Зенит» в меньшинстве. За семь минут до финального свистка арбитр матча Сергей Карасев показал Паредесу вторую желтую карточку. Теперь аргентинец пропустит встречу с ЦСКА.

По очкам команду Сергея Семака еще может догнать «Краснодар», но «Зенит» будет опережать его благодаря победе в очной встрече.