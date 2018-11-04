Маркизио сделал «Зенит» чемпионом первого круга. Лучший старт Питера за три года
Карасев поставил пенальти на Маке, зато удалил Паредеса перед ЦСКА.
Карасев поставил пенальти на Маке, зато удалил Паредеса перед ЦСКА.
После 12-ти туров РПЛ у «Зенита» было 28 очков — столько же, сколько в предыдущие два года на той же дистанции у команд Мирчи Луческу и Роберто Манчини. Оба иностранных тренера 13-й игровой день синхронно проиграли: Луческу — как раз «Ахмату», Манчини — «Арсеналу». Эти поражения становились для специалистов началом конца.
У Семака позиции пока покрепче, а турнирное положение получше. Победа над «Ахматом» Рашида Рахимова не просто позволяла «Зениту» выдать лучший старт за три года, но и досрочно выиграть первый круг. А в последнее время команда, которая выигрывает первый клуб, выигрывает и чемпионат.
Но с «Ахматом» (а еще ранее — с «Тереком») питерцы не всегда играют убедительно: три поражения и одна ничья в пяти последних матчах.
Семак не стал рисковать и выпустил на поле основной состав. В сравнении с тем, что было три дня назад в
Рахимов лучших выпустить не смог. В заявку по разным причинам не попали Бериша, Швед и Гащенков. Бразильца Родолфо и сенегальца Мбенга заменили Плиев и Митришев.
В первом тайме «Зенит» был лучше грозненцев по всем показателям. Но отличиться смог лишь однажды. Мак заработал пенальти, подставившись под толчок Мохаммади, а Маркизио его реализовал.
Маркизио стал уже пятым пенальтистом «Зенита» в этом сезоне. До него одиннадцатиметровые пробивали Дзюба, Мак, Дриусси и Паредес.
«Зенит» мог открывать счет еще до эпизода с пенальти. Сначала Паредес неплохо пробил со штрафного, а затем Дзюба не отличился из выгодной позиции — в обоих случаях гостей спасал голкипер Городов.
Гол Маркизио так и остался единственным в матче и принес питерцам десятую победу в нынешнем сезоне РПЛ.
Заканчивал этот матч «Зенит» в меньшинстве. За семь минут до финального свистка арбитр матча Сергей Карасев показал Паредесу вторую желтую карточку. Теперь аргентинец пропустит встречу с ЦСКА.
По очкам команду Сергея Семака еще может догнать «Краснодар», но «Зенит» будет опережать его благодаря победе в очной встрече.
«Зенит» провел в этом сезоне 10 домашних матчей во всех турнирах и не проиграл ни разу — 9 побед и 1 ничья. Домашняя победная серия питерцев составляет 6 матчей.
|Сергей Семак
|Рашид Рахимов
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|1
|Угловые
|0
|9
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)