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19:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артем Дзюба: У меня пирожки, бургеры и хот-доги

Форвард «Зенита» Артем Дзюба после матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0) отказался общаться с журналистами, добавив к известной фразе Александра Рязанцева «извините, пирожки» еще несколько слов.

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Источник: РИА "Новости"

Нападающий вышел из раздевалки вместе с сыном и небольшой сумкой.

— Нет, извините, — сказал Дзюба журналистам. — У меня пирожки, бургеры и хот-доги. (Игорь Новиков).

Зенит 1:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
4.11.2018, 14:00 Зрители: 45349 основной раунд: 13-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Рашид Рахимов
Голы
31′ Клаудио Маркизио 10
Составы
Андрей Лунев 99
Бранислав Иванович (к) 6
Евгений Чернов 28
Луиш Нету 13
Эмануэль Маммана 30
Далер Кузяев 14
69′ 83′ Леандро Паредес 5
Артем Дзюба 22
62′ Клаудио Маркизио 10
79′ Александр Ерохин 21
62′ Роберт Мак 20
Себастьян Дриусси 11
90′ Олег Шатов 17
Александр Анюков 2
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
11 Силва Лима Исмаэл
14 Раванелли 20′
19 Олег Иванов
8 Идрисса Думбья
3 Заурбек Плиев 88′
9 Заур Садаев
95 Магомед Митришев 77′
18 Беким Балай
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
1 Угловые 0
9 Фолы 11
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
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