Артем Дзюба: У меня пирожки, бургеры и хот-доги
Форвард «Зенита» Артем Дзюба после матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0) отказался общаться с журналистами, добавив к известной фразе Александра Рязанцева «извините, пирожки» еще несколько слов.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба после матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0) отказался общаться с журналистами, добавив к известной фразе Александра Рязанцева «извините, пирожки» еще несколько слов.
Нападающий вышел из раздевалки вместе с сыном и небольшой сумкой.
— Нет, извините, — сказал Дзюба журналистам. — У меня пирожки, бургеры и
|Сергей Семак
|Рашид Рахимов
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|1
|Угловые
|0
|9
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)