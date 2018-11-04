Артем Дзюба: У меня пирожки, бургеры и хот-доги

Артем Дзюба: У меня пирожки, бургеры и хот-доги

Форвард «Зенита» Артем Дзюба после матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0) отказался общаться с журналистами, добавив к известной фразе Александра Рязанцева «извините, пирожки» еще несколько слов.