Сергей Семак: Хотелось бы забивать больше и спокойнее заканчивать такие матчи
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак — о домашней победе над «Ахматом» в матче 13-го тура РПЛ (1:0).
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак — о домашней победе над «Ахматом» в матче 13-го тура РПЛ (1:0).
— В начале матча игра складывалась нормально для нас, играли неплохо и смогли забить. Потом качество игры немного разладилось, немного самоуспокоились, потому как игра давалась достаточно легко. Нормально играли до удаления, которые внесло свои коррективы. Плюс, счет достаточно скользкий, который заставляет нервничать и команду, и болельщиков. Забили бы второй мяч, а моменты были, спокойно бы довели матч до победы. Не могу сказать, что в атаке провели
— Почему пенальти бил не Дзюба, а Маркизио? Будут ли дисциплинарные меры к Паредесу? Он второй год подряд лидер команды по предупреждениям и матч с ЦСКА пройдет без него.
— По пенальтисту — говорили, что Артем. Мы знаем, что Клаудио прекрасно исполняет одиннадцатиметровые, поэтому сегодня первым пенальтистом был он, вторым — Артем. Если бы по ходу матча произошла его замена или Маркизио чувствовал бы себя неважно, бил бы Артем. Два игрока, которые были до игры определены как пенальтисты.
По наказанию для Паредеса. Конечно, оно последует. Думаю, надо справляться с эмоциями, учиться их контролировать. Наказание будет, конечно, потому что он ставит в сложную ситуацию команду. Справляются ребята: и за себя, и за него отрабатывают. Но это поступок, с которым нужно бороться, и на который нужно реагировать.
— Вы сказали о хорошей игре по сегодняшнему состоянию команды. Хочется спросить о состоянии, потому что визуально последний месяц «Зенит» бежит хуже, чем до этого. Это объективное следствие графика, неидеальная предсезонка или недостаточная скамейка? То же самое будет до декабря?
— Такого понятия, как «команда не бежит, на мой взгляд, не существует. Бывают периоды разные у команды. В команде примерно 23 игрока и невозможно, чтобы все они устали в один момент. Это перманентный период, который меняет состояние определенных игроков. То, что устали игроки сборных, то, что скомканная предсезонка для них получилась, — это правда. То, что эмоциональная нагрузка и физическая ложится на группу футболистов, которые больше играют, — тоже верно. Мы все это понимаем и пытаемся по возможности ротировать
— На старте сезона вы говорили, что Чернов не совсем заслуживает места в составе, поскольку его будущее в команде не определено.
— Вы путаете — никогда я не мог сказать, что он не заслуживает места в составе.
— Видимо, я некорректно выразился. Хорошо, вы говорили, что его будущее в команде не совсем определено. Сейчас он провел четыре игры в старте. Можно ли сказать, что его будущее известно и контракт будет продлен?
— Вопрос по контрактам абсолютно не в моей компетенции. Позиция заключалась в том, что была неопределенность с Женей Черновым: останется он в команде или нет, возьмем мы на позицию игрока или не возьмем.
— В предыдущие сезоны для сохранения места в ФНЛ в «Зенит"-2 делегировались футболисты основы на весеннюю часть сезона. Это планируется сейчас?
— Первый раз слышу, что для сохранения места в ФНЛ основной состав делегирует
— Я имел ввиду, что, к примеру, Бабурин и Кержаков в прошлом сезоне на весеннем отрезке полностью становились игроками «Зенита"-2.
— У нас нет лишних игроков. Все, кто у нас есть, нам нужны, никого не можем делегировать.
— Каково состояние Смольникова?
— Пока неизвестно. Он не тренируется, потому что получил достаточно серьезную травму. Наверное, после перерыва сможет помочь команде. Пока не можем рассчитывать на него.
— Прокомментируйте двойную замену с участием Ерохина и Дриусси.
— Понимаем, что сложно приходится Клаудио Маркизио. Новый чемпионат, только пришел и заболел,
Что касается Роберта Мака, то тоже понимаем, какие у него лучшие качества, пытаемся их использовать. Когда соперник играет в пять защитников, естественно, ему сложно получать мяч на свободном пространстве. Свое время он отработал и нужен нам всегда свежим, нельзя допустить его переутомления, чтобы он не выбыл на неопределенный период. Олег Шатов смотрелся хорошо. Дриусси вышел очень хорошо. Себастьяна не поставили сразу, поскольку были на это определенные причины. И повреждение у него было в последнем матче, жаловался. Поберегли и его.
Последняя замена, Шатова на Анюкова, связана с тем, что понимали: Мохаммади очень быстрый футболист, а Саша — надежный игрок, который знает, как занимать позицию, особенно в обороне, и он может помочь убрать давление с флангов, что он и сделал.
— Хотелось бы немного продолжить тему Маркизио. На старте сезона мы привыкли, что у «Зенита» есть два разыгрывающих центральных полузащитника и в некоторых матчах через Нобоа шло даже больше атак, чем через Паредеса. Сейчас Паредес, по сути, остался в одиночестве. В трех матчах, которые Паредес и Маркизио сыграли вместе в стартовом составе, Клаудио не оказывал должной поддержки Леандро. В первом тайме только Лунев и Дзюба давали реже передачи, чем Маркизио. Вы видите его в
— У него абсолютно другая задача была на игру, и он, в принципе, не должен был помогать Паредесу в центре поля именно в атакующих действиях. Абсолютно никаких проблем нет по тому, сколько и как часто он касается мяча. На сегодняшний матч у него другая была задача. Ему приходится непросто, но забитые мячи и игра помогут ему набрать оптимальные кондиции и помогать команде.
|Сергей Семак
|Рашид Рахимов
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|1
|Угловые
|0
|9
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)