Сергей Семак: Хотелось бы забивать больше и спокойнее заканчивать такие матчи

— В начале матча игра складывалась нормально для нас, играли неплохо и смогли забить. Потом качество игры немного разладилось, немного самоуспокоились, потому как игра давалась достаточно легко. Нормально играли до удаления, которые внесло свои коррективы. Плюс, счет достаточно скользкий, который заставляет нервничать и команду, и болельщиков. Забили бы второй мяч, а моменты были, спокойно бы довели матч до победы. Не могу сказать, что в атаке провели какой-то выдающийся матч, но создали достаточное количество моментов, в обороне достаточно надежно сыграли и не позволили сопернику создать какие-то опасные или очень острые моменты. В целом, абсолютно рабочий результат. Нормальная игра: не смогу сказать, что плохая или очень хорошая. Учитывая состояние и календарь, думаю, нормальная игра. Самое важное — победа. Победы даются непросто, но никто и не ждет подарков. Любой результат добывается через работу и тяжелый труд. Хотелось бы забивать больше и спокойнее заканчивать такие матчи.

— Почему пенальти бил не Дзюба, а Маркизио? Будут ли дисциплинарные меры к Паредесу? Он второй год подряд лидер команды по предупреждениям и матч с ЦСКА пройдет без него.

— По пенальтисту — говорили, что Артем. Мы знаем, что Клаудио прекрасно исполняет одиннадцатиметровые, поэтому сегодня первым пенальтистом был он, вторым — Артем. Если бы по ходу матча произошла его замена или Маркизио чувствовал бы себя неважно, бил бы Артем. Два игрока, которые были до игры определены как пенальтисты.

По наказанию для Паредеса. Конечно, оно последует. Думаю, надо справляться с эмоциями, учиться их контролировать. Наказание будет, конечно, потому что он ставит в сложную ситуацию команду. Справляются ребята: и за себя, и за него отрабатывают. Но это поступок, с которым нужно бороться, и на который нужно реагировать.

— Вы сказали о хорошей игре по сегодняшнему состоянию команды. Хочется спросить о состоянии, потому что визуально последний месяц «Зенит» бежит хуже, чем до этого. Это объективное следствие графика, неидеальная предсезонка или недостаточная скамейка? То же самое будет до декабря?

— Такого понятия, как «команда не бежит, на мой взгляд, не существует. Бывают периоды разные у команды. В команде примерно 23 игрока и невозможно, чтобы все они устали в один момент. Это перманентный период, который меняет состояние определенных игроков. То, что устали игроки сборных, то, что скомканная предсезонка для них получилась, — это правда. То, что эмоциональная нагрузка и физическая ложится на группу футболистов, которые больше играют, — тоже верно. Мы все это понимаем и пытаемся по возможности ротировать какие-то позиции и сегодня, и когда это возможно. Такие периоды бывают, нужно набраться терпения и двигаться дальше, улучшая качество игры, функциональное состояние, при этом теряя как можно меньше очков.

— На старте сезона вы говорили, что Чернов не совсем заслуживает места в составе, поскольку его будущее в команде не определено.

— Вы путаете — никогда я не мог сказать, что он не заслуживает места в составе.

— Видимо, я некорректно выразился. Хорошо, вы говорили, что его будущее в команде не совсем определено. Сейчас он провел четыре игры в старте. Можно ли сказать, что его будущее известно и контракт будет продлен?

— Вопрос по контрактам абсолютно не в моей компетенции. Позиция заключалась в том, что была неопределенность с Женей Черновым: останется он в команде или нет, возьмем мы на позицию игрока или не возьмем. Из-за этой неопределенности давали играть Эльмиру Набиуллину, потому что он в команде на контракте и по нему понимание было полное. Как только закончился период летней трансферной кампании, Женя, как и Эльмир, являются полноправными футболистами нашей команды. В зависимости от состояния, качества игры, соперника, многих других факторов, каждый из них получает то время, которого заслуживает и которое нужно для команды.

— В предыдущие сезоны для сохранения места в ФНЛ в «Зенит"-2 делегировались футболисты основы на весеннюю часть сезона. Это планируется сейчас?

— Первый раз слышу, что для сохранения места в ФНЛ основной состав делегирует кого-то. Такого, мне кажется, не было. Главная команда — это главная команда, «Зенит"-2 — это «Зенит"-2, молодежная — это молодежная. Абсолютно прекрасно с ними контактируем, но основной состав и «Зенит"-2 не совпадают по графикам. Невозможно, чтобы кто-то из футболистов основы получал там игровую практику.

— Я имел ввиду, что, к примеру, Бабурин и Кержаков в прошлом сезоне на весеннем отрезке полностью становились игроками «Зенита"-2.

— У нас нет лишних игроков. Все, кто у нас есть, нам нужны, никого не можем делегировать.

— Каково состояние Смольникова?

— Пока неизвестно. Он не тренируется, потому что получил достаточно серьезную травму. Наверное, после перерыва сможет помочь команде. Пока не можем рассчитывать на него.

— Прокомментируйте двойную замену с участием Ерохина и Дриусси.

— Понимаем, что сложно приходится Клаудио Маркизио. Новый чемпионат, только пришел и заболел, какое-то время пропустил. Нужно набирать функциональное состояние. На мой взгляд, ему нужно давать играть шаг за шагом, чтобы внимательно следить и не перегрузить в определенный момент. Эта замена абсолютно плановая. Ерохин вышел по позиции и ничего не изменилось. И еще, чтобы улучшалась ситуация по верховым единоборствам. Понимали, что если такой счет и останется, нужно выпускать «больших» и нам нужен высокий футболист на поле.

Что касается Роберта Мака, то тоже понимаем, какие у него лучшие качества, пытаемся их использовать. Когда соперник играет в пять защитников, естественно, ему сложно получать мяч на свободном пространстве. Свое время он отработал и нужен нам всегда свежим, нельзя допустить его переутомления, чтобы он не выбыл на неопределенный период. Олег Шатов смотрелся хорошо. Дриусси вышел очень хорошо. Себастьяна не поставили сразу, поскольку были на это определенные причины. И повреждение у него было в последнем матче, жаловался. Поберегли и его.

Последняя замена, Шатова на Анюкова, связана с тем, что понимали: Мохаммади очень быстрый футболист, а Саша — надежный игрок, который знает, как занимать позицию, особенно в обороне, и он может помочь убрать давление с флангов, что он и сделал.