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18:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Л. Адриано и Попов — в основе «Спартака» на матч с «Уралом»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Урала» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 4 ноября.

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Источник: РИА "Новости"

В стартовом составе красно-белых с первых минут сыграют Ивелин Попов, часто оказывавшийся в этом сезоне в запасе, и Луис Адриано, который из-за травмы пропустил три последних матча команды.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 4.11.2018, 19:00
Спартак
-Урал-

«Спартак»: Максименко, Джикия, Кутепов, Боккетти, Петкович, Комбаров, Зобнин, Игнатов, Ташаев, Попов, Луис Адриано.

Запасные: Ребров, Рассказов, Джано, Глушаков, Самедов, Мельгарехо, Р. Ерёменко, Ломовицкий, Тимофеев, Ханни.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Бавин, Бумаль, Эль-Кабир, Панюков, Ильин.

Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Брызгалов, Ходжаниязов, Бевеев, Динга, Евсеев, Чантурия, Араторе, Юсупов.

Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

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