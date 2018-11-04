Л. Адриано и Попов — в основе «Спартака» на матч с «Уралом»
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Урала» на матч 13-го тура Российской
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Урала» на матч 13-го тура Российской
В стартовом составе
«Спартак»: Максименко, Джикия, Кутепов, Боккетти, Петкович, Комбаров, Зобнин, Игнатов, Ташаев, Попов, Луис Адриано.
Запасные: Ребров, Рассказов, Джано, Глушаков, Самедов, Мельгарехо, Р. Ерёменко, Ломовицкий, Тимофеев, Ханни.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Бавин, Бумаль,
Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Брызгалов, Ходжаниязов, Бевеев, Динга, Евсеев, Чантурия, Араторе, Юсупов.
Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.