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18:30 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 4 ноября. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2 в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев дублем отметился Ари (16-я, 72-я минуты), у гостей отличились Эльдор Шомуродов (6) и Сверрир Ингасон (81).

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На встрече, которая проходила на стадионе «Краснодар», присутствовали 34 652 зрителя, что является новым рекордом посещаемости арены. Предыдущий рекорд был установлен на матче четвертого тура чемпионата России против московского «Спартака», ту игру посетили 34 302 зрителя.

На прошлой неделе обе команды проводили матчи 1/8 финала Олимп — Кубка России и добились побед в своих встречах. «Краснодар» в дополнительное время обыграл самарские «Крылья Советов» (2:1), а «Ростов» оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» (3:1). «Краснодар» и «Ростов» сыграют друг против друга в четвертьфинале турнира.

В турнирной таблице «Краснодар» занимает третье место, набрав 23 очка, «Ростов» с 22 очками идет четвертым.

«Краснодар» в следующем туре 11 ноября в гостях сыграет с красноярским «Енисеем», «Ростов» 10 ноября примет московское «Динамо». Кроме того, «Краснодар» на следующей неделе проведет матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы, 8 ноября команда на своем поле сыграет с бельгийским «Стандардом».

Краснодар 2:2
Первый тайм: 1:1
Ростов
4.11.2018, 16:30 основной раунд: 13-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Валерий Карпин
Голы
16′ Арикленес да Силва Ари (Ю. Газинский, В. Классон) 9
72′ Арикленес да Силва Ари (Вандерсон Масиэл) 9
14 Элдор Шомуродов 7′
15 Сверрир Ингасон 81′
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
90+4′ Дмитрий Стоцкий 89
Александр Мартынович (к) 4
Урош Спаич 5
Виктор Классон 16
Юрий Газинский 8
Шарль Каборе 77
87′ Вандерсон Масиэл 7
Кристиан Рамирес 6
56′ 66′ Маурисио Перейра 33
Кристиан Куэва 20
77′ Арикленес да Силва Ари 9
Иван Игнатьев 85
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк 90+4′
92 Артем Щадин
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
7 Артур Юсупов
84 Александр Гацкан (к)
8 Аяз Гулиев 65′
10 Александр Зуев
9 Бьорн Сигурдарсон 64′
11 Алексей Ионов
14 Элдор Шомуродов 77′
23 Видар Ерн Кьяртанссон
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 3
2 Угловые 6
13 Фолы 14
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
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