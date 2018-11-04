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18:53 (мск), источник: Советский спорт

Горячее южное дерби. Как «Краснодар» и «Ростов» сыграли один из ярких матчей тура

«Советский спорт» рассказывает об игре «Краснодар» — «Ростов» (2:2) в 13-м туре чемпионата России.

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Источник: Советский спорт

Желто-синий рейс

Для болельщиков Ростова выезд на матч с Краснодаром — один из самых любимых в сезоне. Всего 280 километров по хорошей трассе и вы в соседнем южном городе.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 4.11.2018, 16:30
Краснодар
2Ростов2

Для тех, кто предпочитает железную дорогу масса вариантов доехать на поезде. Кроме этого, по доброй традиции руководство желто-синих организовало бесплатную электричку вместимостью 1000 мест. К слову, заплатил за нее президент клуба Арташес Арутюнянц.

Идею по организации электрички озвучили сами болельщики на встрече с президентом клуба год назад. Арташесу Владимировичу идея понравилась, он выделил на это личные средства, отметив, что нам важен каждый болельщик не только на домашних, но и на гостевых матчах. Президент надеется, что такой выезд станет доброй традицией нашего футбольного клуба, отметил PR-директор Ростова Денис Штанько.

Стартовала электричка из Ростова-на-Дону в 8 утра. Уже в половине первого состав прибыл на один из вокзалов. Встречали желто-синих полицейские, которые выборочно обыскивали тех, кто приехал. Но настроение этот факт никому не испортил.

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После обеда площадь возле стадиона Краснодар была полностью заполнена фанатами Ростова. Для них хозяева выделили 3600 бесплатных билетов. Кроме этого, болельщики гостей покупали места и на центральные секторы. Всего на южное дерби отправилось около 5000 болельщиков ростовчан.

Всего же на игре собралось около 33 тысяч зрителей.

Замена Скопинцева

Прошлый тур подарил Валерию Карпину не только победу над Анжи, но и головную боль. Во втором тайме из-за удаление поле покинул один из лидеров команды Скопинцев. В Краснодар игрок все-таки поехал и даже сыграл, но за молодежную команду. Полузащитник провел на поле 90 минут, был одним из самых активных, но забить не смог.

Молодежное южное дерби завершилось со счетом 2:2, а игру основ Скопинцев смотрел с трибуны. Заменил его в стартовом составе Щадин, который вышел с первых минут. А вот Ионов вновь остался в запасе. Вместо него в старте начал Шомуродов.

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У «Краснодара» же обошлось без сюрпризов. Место единственного нападающего занял Ари.

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Спаситель Ингасон

На первых минутах активнее оказался «Ростов». Желто-синие включили активный прессинг, играли в пас и забили первыми. Шомуродов здорово подставил голову под мяч после серии рикошетов и побежал праздновать гол к переполненному гостевому сектору, откуда послышалось громогласное «Молодцы».

«Краснодар» практически сразу пришел в себя и отыгрался. Сделал это Ари. Газинский пробил, мяч полетел мимо ворот, но форвард успел подставить ногу — 1:1.

После перерыва «Ростов» «подсел». А вот «Краснодар» провел ряд быстрых опасных атак. В одном из эпизодов Вандерсон каким-то чудом не попал в ворота после выхода один на один. Вывел же хозяев вперед Ари. Нападающий вновь продемонстрировал отличное голевое чутье и вовремя подставил ногу.

«Ростов» пропущенный мяч взбодрил. В концовке получился штурм, который и принес гостям ничью. Ингасон лучше всех сориентировался в чужой штрафной после углового — 2:2.

Ничейным счет остался до финального свистка. Результат, которым могут быть довольны обе команды. Южное дерби удалось!

«Краснодар» — «Ростов» — 2:2 (1:1).

Голы: Ари, 16, 72 — Шомуродов, 6; Ингасон, 81.

«Краснодар»: Синицын, Петров, Спайич, Мартынович, Стоцкий, Перейра (Куэва, 66), Каборе, Классон, Газинский, Вандерсон (Рамирес, 87), Ари (Игнатьев, 77).

«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк, Сигурдссон, Юсупов, Щадин, Гулиев (Зуев, 65), Гацкан, Сигурдарсон (Ионов, 63), Шомуродов (Кьяртанссон, 77).

Предупреждение: Перейра, 56; Стоцкий, 90+5 — Паршивлюк, 90+5.

Автор: Иванов Сергей

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