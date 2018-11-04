Горячее южное дерби. Как «Краснодар» и «Ростов» сыграли один из ярких матчей тура
«Советский спорт» рассказывает об игре «Краснодар» — «Ростов» (2:2) в 13-м туре чемпионата России.
«Советский спорт» рассказывает об игре «Краснодар» — «Ростов» (2:2) в 13-м туре чемпионата России.
Для болельщиков Ростова выезд на матч с Краснодаром — один из самых любимых в сезоне. Всего 280 километров по хорошей трассе и вы в соседнем южном городе.
Для тех, кто предпочитает железную дорогу масса вариантов доехать на поезде. Кроме этого, по доброй традиции руководство
Идею по организации электрички озвучили сами болельщики на встрече с президентом клуба год назад. Арташесу Владимировичу идея понравилась, он выделил на это личные средства, отметив, что нам важен каждый болельщик не только на домашних, но и на гостевых матчах. Президент надеется, что такой выезд станет доброй традицией нашего футбольного клуба, отметил
Стартовала электричка из
После обеда площадь возле стадиона Краснодар была полностью заполнена фанатами Ростова. Для них хозяева выделили 3600 бесплатных билетов. Кроме этого, болельщики гостей покупали места и на центральные секторы. Всего на южное дерби отправилось около 5000 болельщиков ростовчан.
Всего же на игре собралось около 33 тысяч зрителей.
Прошлый тур подарил Валерию Карпину не только победу над Анжи, но и головную боль. Во втором тайме
Молодежное южное дерби завершилось со счетом 2:2, а игру основ Скопинцев смотрел с трибуны. Заменил его в стартовом составе Щадин, который вышел с первых минут. А вот Ионов вновь остался в запасе. Вместо него в старте начал Шомуродов.
У «Краснодара» же обошлось без сюрпризов. Место единственного нападающего занял Ари.
На первых минутах активнее оказался «Ростов».
«Краснодар» практически сразу пришел в себя и отыгрался. Сделал это Ари. Газинский пробил, мяч полетел мимо ворот, но форвард успел подставить ногу — 1:1.
После перерыва «Ростов» «подсел». А вот «Краснодар» провел ряд быстрых опасных атак. В одном из эпизодов Вандерсон
Ничейным счет остался до финального свистка. Результат, которым могут быть довольны обе команды. Южное дерби удалось!
«Краснодар» — «Ростов» — 2:2 (1:1).
Голы: Ари, 16, 72 — Шомуродов, 6; Ингасон, 81.
«Краснодар»: Синицын, Петров, Спайич, Мартынович, Стоцкий, Перейра (Куэва, 66), Каборе, Классон, Газинский, Вандерсон (Рамирес, 87), Ари (Игнатьев, 77).
«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк, Сигурдссон, Юсупов, Щадин, Гулиев (Зуев, 65), Гацкан, Сигурдарсон (Ионов, 63), Шомуродов (Кьяртанссон, 77).
Предупреждение: Перейра, 56; Стоцкий, 90+5 — Паршивлюк, 90+5.
Автор: Иванов Сергей