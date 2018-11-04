Болельщики «Спартака» освистали тренера Рианчо на матче с «Уралом»

Встреча проходит в воскресенье на стадионе «Спартака» в Москве. Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера 22 октября после отставки Массимо Карреры. В четверг после матча 1/8 финала Кубка России с махачкалинским «Анжи» (1:0) Рианчо заявил, что «многие болельщики не желают зла команде, но также есть небольшая группа, которая не желает эту команду».

В сентябре по решению экс-главного тренера «Спартака» Массимо Карреры полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отстранены от занятий с основной командой. После ухода итальянского специалиста Глушаков и Ещенко вернулись к тренировкам с основным составом. В матче с «Анжи» Глушаков вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, а болельщики свистели в его адрес и пели оскорбительные кричалки.