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20:47 (мск), источник: Р-Спорт

Болельщики «Спартака» освистали тренера Рианчо на матче с «Уралом»

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» во время игры 13-го тура чемпионата России с екатеринбургским «Уралом» освистали исполняющего обязанности главного тренера «красно-белых» Рауля Рианчо и скандировали в его адрес оскорбительную кричалку.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходит в воскресенье на стадионе «Спартака» в Москве. Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера 22 октября после отставки Массимо Карреры. В четверг после матча 1/8 финала Кубка России с махачкалинским «Анжи» (1:0) Рианчо заявил, что «многие болельщики не желают зла команде, но также есть небольшая группа, которая не желает эту команду».

В сентябре по решению экс-главного тренера «Спартака» Массимо Карреры полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отстранены от занятий с основной командой. После ухода итальянского специалиста Глушаков и Ещенко вернулись к тренировкам с основным составом. В матче с «Анжи» Глушаков вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, а болельщики свистели в его адрес и пели оскорбительные кричалки.

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