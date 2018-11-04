Карпин заявил, что «пока остается» в «Ростове»
КРАСНОДАР, 4 ноя — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что на данный момент остается в команде.
КРАСНОДАР, 4 ноя — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что на данный момент остается в команде.
По данным СМИ, Карпин входит в число кандидатов на должность главного тренера «Спартака».
В 2009—2012 и 2012−2014 годах он уже возглавлял московский клуб.
«Я пока остаюсь в “Ростове”, но завтра могу уехать — не в “Спартак”. Домой, например», — сказал Карпин журналистам.
Отвечая на вопрос о задачах команды, главный тренер «Ростова» попросил не загадывать. «Сперва нам надо побороться за то, чтобы не вылететь. Наберем очки, которые гарантируют выполнение этой задачи, тогда будем думать о другом. Так, с моих слов уже написали, что “Ростов” будет бороться за чемпионство. Так вы пишите хотя бы в скобочках: “Улыбается”. Это простые истины», — сказал Карпин.
«Ростов» в воскресенье на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 13-го тура чемпионата России — 2:2.