Карпин заявил, что «пока остается» в «Ростове»

Отвечая на вопрос о задачах команды, главный тренер «Ростова» попросил не загадывать. «Сперва нам надо побороться за то, чтобы не вылететь. Наберем очки, которые гарантируют выполнение этой задачи, тогда будем думать о другом. Так, с моих слов уже написали, что “Ростов” будет бороться за чемпионство. Так вы пишите хотя бы в скобочках: “Улыбается”. Это простые истины», — сказал Карпин.