«Спартак» проиграл «Уралу» в домашнем матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 в матче 13-го тура Российской
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 в матче 13-го тура Российской
В составе победителей отличились Николай Димитров (29-я минута) и Андрей Панюков (76). У «Спартака» гол забил Луис Адриано (74).
Безвыигрышная серия «Спартака» в чемпионате России насчитывает теперь три матча (две ничьи, одно поражение), последний раз
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Урал» набрал 16 очков и поднялся на восьмое место.
В следующем матче чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с «Уфой» 11 ноября. «Урал» 10 ноября дома встретится с «Оренбургом».
|Рауль Рианчо
|Дмитрий Парфенов
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|5
|11
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)