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17«Спартак» впервые за семь лет обыграл ЦСКА. Как это было
20:53 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проиграл «Уралу» в домашнем матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена».

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились Николай Димитров (29-я минута) и Андрей Панюков (76). У «Спартака» гол забил Луис Адриано (74).

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Безвыигрышная серия «Спартака» в чемпионате России насчитывает теперь три матча (две ничьи, одно поражение), последний раз красно-белые побеждали в российском первенстве 7 октября в гостевой игре с «Енисеем» (3:2).

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Урал» набрал 16 очков и поднялся на восьмое место.

В следующем матче чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с «Уфой» 11 ноября. «Урал» 10 ноября дома встретится с «Оренбургом».

Спартак 1:2
Первый тайм: 0:1
Урал
4.11.2018, 19:00 Зрители: 23237 основной раунд: 13-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Рауль Рианчо Дмитрий Парфенов
Голы
74′ де Соуза Луиз Адриану (С. Ханни, И. Кутепов) 12
17 Николай Димитров 29′
20 Андрей Панюков 76′
Составы
Александр Максименко 98
Марко Петкович 3
Дмитрий Комбаров 23
38′ Георгий Джикия (к) 14
29′ Илья Кутепов 29
Роман Зобнин 47
де Соуза Луиз Адриану 12
Сальваторе Боккетти 16
55′ Александр Ташаев 88
Софьян Ханни 94
78′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
55′ Михаил Игнатов 22
Роман Еременко 26
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков (к) 45′
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян 17′
6 Грегор Балажиц
17 Николай Димитров
11 Владимир Ильин
13 Петрюс Бумаль
14 Юрий Бавин 47′
58 Отман Эль-Кабир 90′ 90′
21 Марко Араторе
20 Андрей Панюков 85′ 38′
4 Сергей Брызгалов
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 5
11 Угловые 4
12 Фолы 11
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
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