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19Первая победа Рианчо в «Спартаке»: что дальше?
21:09 (мск), источник: Sport24

Рианчо впервые проиграл со «Спартаком». Дома «Уралу», еще и под свист трибун

Такими темпами у красно-белых скоро снова будет новый тренер.

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Источник: Sport24

У Рауля Рианчо одни сплошные дебюты в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 4.11.2018, 19:00
Спартак
1Урал2

Сначала первая игра вообще, а заодно и в Лиге Европы — 0:0 с «Рейнджерс».

Потом первый матч в чемпионате — 1:1 с «Рубином» в Казани.

Третья встреча все равно была и первой — первой в Кубке. И первая победа — 1:0 с «Анжи». Ну, а сегодня Рианчо впервые играл со «Спартаком» домашний матч РПЛ. Опять дебют, что ж такое.

И вот какой состав для этого торжественного события выбрал испанец.

Луис Адриано как единственный форвард, три центральных защитника, Глушаков в запасе? Такой «Спартак» по Рианчо.

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У «Урала» тоже есть основной состав. И нет скандалов вокруг клуба — вообще красота.

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Первый тайм «Спартак» провел паршиво. Наверное, это признает даже Рианчо (хотя совсем не факт). В режиме «соло» что-то пытались сочинить Попов, Ташаев, но в целом хозяева смотрелись тоскливо. «Урал» и моментов больше создавал, и вообще играл вразумительно. Болгарский гол Димитрова со штрафного — вполне логичная история. 0:1 к перерыву — такую игру даже красноречием Рианчо не оправдаешь.

Хотя испанец может рассказать про 60 процентов владения мячом. Хотя не самые важные цифры легко перебить депрессивным количеством ударов «Спартака» в створ. 1.

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Риачно пытался реанимировать спартаковскую игру выходом Ханни и Еременко. Получилось так себе. «Спартак» и во втором тайме редко показывал в атаке что-то вразумительное. Хотя конкретно Луис Адриано был хорош — логично, что именно бразилец на 74-й все же сравнял счет. Ассист, к слову, на счету как раз Ханни.

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Это первый гол Адриано в нынешнем сезоне за «Спартак». В прошлом сезоне бразилец забил 10 в 25 встречах РПЛ.

Но дебютный мяч Адриано — единственный позитив для Рианчо в его дебютном матче чемпионата на «Открытие Арене». Потому что стандартный сюжет «фаворит сравнял счет, а потом дожал команду ниже классом» не сработал. Наоборот, «Спартак» успел еще и пропустить. Экс-динамовец Панюков четко сыграл на добивание.

В концовке хозяева, справедливости ради, создали минимум трио моментов. Но Ханни, Еременко и Мельгарехо хотя бы в один гол их не трансформировали. 1:2, мини-сенсация — «Спартак» проиграл дома «Уралу».

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Саундтреком происходящего были еще и оскорбления Рианчо с трибун. Фанаты «Спартака» явно не полюбили вдруг испанского тренера. «Рауль Рианчо — пута эспаньола», — кричали они ему.

«Спартак» проиграл четвертый домашний матч подряд в рамках РПЛ. Абсолютно дикие цифры для топовой, по статусу, команды.

За четыре матча со «Спартаком» Рианчо выиграл только один — всего лишь 1:0 против всего лишь «Анжи» в Кубке России. Кроме этого — две ничьи и домашнее поражение от «Урала». Кажется, оратор из Рианчо круче, чем тренер.

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Чемпионат России. 13-й тур.

Спартак (Москва) — Урал (Екатеринбург) — 1:2 (0:1).

Голы: Луис Адриано, 74 — Димитров, 29; Панюков, 76.

«Спартак»: Максименко, Петкович, Боккетти, Кутепов, Джикия, Комбаров, Игнатов (Ханни, 55), Зобнин, Попов (Мельгарехо, 80), Ташаев (Р. Еременко, 55), Луис Адриано.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Кулаков, Бавин, Димитров, Бумаль, Эль-Кабир (Араторе, 90), Панюков (Брызгалов, 85), Ильин.

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