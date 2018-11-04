Рианчо впервые проиграл со «Спартаком». Дома «Уралу», еще и под свист трибун
Такими темпами у
Такими темпами у
У Рауля Рианчо одни сплошные дебюты в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».
Сначала первая игра вообще, а заодно и в Лиге Европы — 0:0 с «Рейнджерс».
Потом первый матч в чемпионате — 1:1 с «Рубином» в Казани.
Третья встреча все равно была и первой — первой в Кубке. И первая победа — 1:0 с «Анжи». Ну, а сегодня Рианчо впервые играл со «Спартаком» домашний матч РПЛ. Опять дебют, что ж такое.
И вот какой состав для этого торжественного события выбрал испанец.
Луис Адриано как единственный форвард, три центральных защитника, Глушаков в запасе? Такой «Спартак» по Рианчо.
У «Урала» тоже есть основной состав. И нет скандалов вокруг клуба — вообще красота.
Первый тайм «Спартак» провел паршиво. Наверное, это признает даже Рианчо (хотя совсем не факт). В режиме «соло»
Хотя испанец может рассказать про 60 процентов владения мячом. Хотя не самые важные цифры легко перебить депрессивным количеством ударов «Спартака» в створ. 1.
Риачно пытался реанимировать спартаковскую игру выходом Ханни и Еременко. Получилось так себе. «Спартак» и во втором тайме редко показывал в атаке
Это первый гол Адриано в нынешнем сезоне за «Спартак». В прошлом сезоне бразилец забил 10 в 25 встречах РПЛ.
Но дебютный мяч Адриано — единственный позитив для Рианчо в его дебютном матче чемпионата на «Открытие Арене». Потому что стандартный сюжет «фаворит сравнял счет, а потом дожал команду ниже классом» не сработал. Наоборот, «Спартак» успел еще и пропустить.
В концовке хозяева, справедливости ради, создали минимум трио моментов. Но Ханни, Еременко и Мельгарехо хотя бы в один гол их не трансформировали. 1:2,
Саундтреком происходящего были еще и оскорбления Рианчо с трибун. Фанаты «Спартака» явно не полюбили вдруг испанского тренера. «Рауль Рианчо — пута эспаньола», — кричали они ему.
«Спартак» проиграл четвертый домашний матч подряд в рамках РПЛ. Абсолютно дикие цифры для топовой, по статусу, команды.
За четыре матча со «Спартаком» Рианчо выиграл только один — всего лишь 1:0 против всего лишь «Анжи» в Кубке России. Кроме этого — две ничьи и домашнее поражение от «Урала». Кажется, оратор из Рианчо круче, чем тренер.
Чемпионат России. 13-й тур.
Спартак (Москва) — Урал (Екатеринбург) — 1:2 (0:1).
Голы: Луис Адриано, 74 — Димитров, 29; Панюков, 76.
«Спартак»: Максименко, Петкович, Боккетти, Кутепов, Джикия, Комбаров, Игнатов (Ханни, 55), Зобнин, Попов (Мельгарехо, 80), Ташаев (Р. Еременко, 55), Луис Адриано.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Кулаков, Бавин, Димитров, Бумаль,