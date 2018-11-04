Рианчо: Игрокам «Спартака» нужна поддержка болельщиков, чтобы выйти из сложной ситуации

В воскресенье «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена».
«Результат отрицательный, мы, конечно, недовольны. Но каждый раз после дождя выходит солнце, завтра оно должно взойти. Грустный не только из-за результата, но и из-за болельщиков. Их поддержка нужна команде, но они ее не оказывают, это сказывается на футболистах, это видно в раздевалке, в этой ситуации проигрывает и команда, и фанаты», — сказал Рианчо.
«Нам не хватает игроков на фланге, [Квинси] Промес был важным футболистом в этом плане. Но у нас нет таких игроков, как Иньеста или Хави, поэтому я делаю ставку на порядок и тактическую дисциплину», — добавил Рианчо.
Безвыигрышная серия «Спартака» в чемпионате России насчитывает теперь три матча (две ничьи, одно поражение), последний раз красно-белые побеждали в российском первенстве 7 октября в гостевой игре с «Енисеем» (3:2).
«Когда мне предложили возглавить “Спартак”, то я провел анализ последних восьми матчей команды. Изучали ошибки команды, которые были при [Массимо] Каррере (бывший главный тренер ФК “Спартак” — прим. ТАСС). И главная проблема была в том, что команда разваливалась: пять игроков играли в защите, пять — в атаке. Моя задача была сделать так, чтобы команда играла целостно», — рассказал главный тренер «Спартака».