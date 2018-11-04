Тренер «Спартака» Рианчо: Буду помогать футболистам, пока не умру

Источник: РИА "Новости"

Встреча 13-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» состоялась в воскресенье в Москве и завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.

«Я грустный не только из-за результата. Команде нужна поддержка болельщиков, а они этого не делают. Игроки это чувствуют, по ним все видно. Хотел бы сказать болельщикам, в этой ситуации проигрывает не только команда, но и они. А когда команда побеждает, они тоже вносят вклад. Это больше всего мне причиняет боль. Сегодня кричали и ругали меня лично. Я нахожусь здесь только потому, что футболисты попросили помочь мне. Буду помогать игрокам, пока не умру», — сказал Рианчо журналистам.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 13, 4.11.2018, 19:00 Спартак 1 Урал 2

Тренер рассказал о схеме 4−3−3, по которой «Спартак» действует в этом сезоне.

«Я должен усиливать центр поля, вместо двух опорников у меня три. Согласен, что нам не хватает игроков на флангах. Куинси Промес был важным игроком, но у нас нет таких игроков в центре, как Хави или Иньеста. Поэтому делаю ставку на дисциплину. Мы не можем полноценно тренироваться сейчас, только восстанавливаем футболистов е следующей игре. Команда должна играть организованно и компактно в центре поля, играть там в три футболиста лучше, чем в два», — отметил тренер.