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4 ноября, источник: Р-Спорт

Тренер «Спартака» Рианчо: Буду помогать футболистам, пока не умру

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо после поражения от екатеринбургского «Урала» заявил, что намерен помогать футболистам «красно-белых» до самой смерти.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча 13-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» состоялась в воскресенье в Москве и завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.

«Я грустный не только из-за результата. Команде нужна поддержка болельщиков, а они этого не делают. Игроки это чувствуют, по ним все видно. Хотел бы сказать болельщикам, в этой ситуации проигрывает не только команда, но и они. А когда команда побеждает, они тоже вносят вклад. Это больше всего мне причиняет боль. Сегодня кричали и ругали меня лично. Я нахожусь здесь только потому, что футболисты попросили помочь мне. Буду помогать игрокам, пока не умру», — сказал Рианчо журналистам.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 4.11.2018, 19:00
Спартак
1Урал2

Тренер рассказал о схеме 4−3−3, по которой «Спартак» действует в этом сезоне.

«Я должен усиливать центр поля, вместо двух опорников у меня три. Согласен, что нам не хватает игроков на флангах. Куинси Промес был важным игроком, но у нас нет таких игроков в центре, как Хави или Иньеста. Поэтому делаю ставку на дисциплину. Мы не можем полноценно тренироваться сейчас, только восстанавливаем футболистов е следующей игре. Команда должна играть организованно и компактно в центре поля, играть там в три футболиста лучше, чем в два», — отметил тренер.

«Перед тем, как перейти в “Спартак”, я провел анализ последних восьми матчей команды. Мы изучали ошибки, которые были совершены при Массимо Каррере. Проблема была в том, что команда разваливалась. Надо было создать целостность, чтобы она не разваливалась во время игры, организовать оборону», — добавил он.

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