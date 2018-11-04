Рианчо рассказал о конфликте внутри команды

Источник: РИА "Новости"

Встреча 13-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» состоялась в воскресенье в Москве и завершилась поражением «красно-белых» со счетом 1:2. Летом капитаном «Спартака» был выбран Глушаков.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 13, 4.11.2018, 19:00 Спартак 1 Урал 2

«Команда (летом) поехала на сбор в Австрию, имея внутри себя конфликт. Очевидно, что он был погашен. Мы собирались, говорили друг с другом как мужики. Мы говорили, что должны быть семьей, надо быть самими собой, быть “Спартаком”. Но за ширмой этот душок остался, и потом все это полыхнуло. Когда конфликт погашен и кто-то затаил злобу, хорошо не будет. Мы собирались, пытались решить эту проблему, но все было неправдой», — сказал Рианчо.

«У нас были выборы капитана команды. У этого конфликтного футболиста (Глушакова) было 18 голосов. Давайте подумаем над этим, не будем искать виноватых. Зачем возвращаться к этому, искать, кто кому наставил рога. Мы пытались решить проблему, но не решили. Не нужно винить тренера или футболиста. Страдала от этой проблемы вся команда. Информация, выходившая из команды, не была настоящей правдой. Всегда виноваты двое, а посреди проблемы оказался «Спартак», — добавил он.