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4 ноября, источник: Р-Спорт

Рианчо рассказал о конфликте внутри команды

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о конфликте внутри команды с участием капитана «красно-белых» Дениса Глушакова.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча 13-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» состоялась в воскресенье в Москве и завершилась поражением «красно-белых» со счетом 1:2. Летом капитаном «Спартака» был выбран Глушаков.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 4.11.2018, 19:00
Спартак
1Урал2

«Команда (летом) поехала на сбор в Австрию, имея внутри себя конфликт. Очевидно, что он был погашен. Мы собирались, говорили друг с другом как мужики. Мы говорили, что должны быть семьей, надо быть самими собой, быть “Спартаком”. Но за ширмой этот душок остался, и потом все это полыхнуло. Когда конфликт погашен и кто-то затаил злобу, хорошо не будет. Мы собирались, пытались решить эту проблему, но все было неправдой», — сказал Рианчо.

«У нас были выборы капитана команды. У этого конфликтного футболиста (Глушакова) было 18 голосов. Давайте подумаем над этим, не будем искать виноватых. Зачем возвращаться к этому, искать, кто кому наставил рога. Мы пытались решить проблему, но не решили. Не нужно винить тренера или футболиста. Страдала от этой проблемы вся команда. Информация, выходившая из команды, не была настоящей правдой. Всегда виноваты двое, а посреди проблемы оказался «Спартак», — добавил он.

В сентябре по решению на тот момент главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отстранены от занятий с основной командой. 22 октября Каррера был освобожден от должности главного тренера, исполняющим обязанности стал Рауль Рианчо. После ухода итальянского тренера Глушаков и Ещенко вернулись к тренировкам с основным составом.

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