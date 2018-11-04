Кавазашвили не исключил вылета «Спартака» из РПЛ по итогам сезона

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Спартак» на «Открытие-Арене» уступил екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 13, 4.11.2018, 19:00 Спартак 1 Урал 2

Красно-белые имеют в активе 19 очков и занимают шестое место в таблице.

«Я в шоке, не могу ничего понять, что творится в команде, — сказал Кавазашвили. — Мы дошли до того, что московский «Спартак» может повторить результат чемпионата СССР 1976 года, когда команда вылетела из высшей лиги. Чтобы этого не случилось, Федуну надо срочно решить вопрос и провести встречу с игроками и болельщиками. Надо разобраться, какой тренер нужен «Спартаку» и нужно ли, чтобы Рианчо вообще работал в «Спартаке».

Болельщики «Спартака» во время матча скандировали оскорбительные кричалки в адрес президента клуба Леонида Федуна, капитана команды Дениса Глушакова, а также освистывали исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо, поддерживая отправленного в отставку Массимо Карреру. «Болельщики как будто нарочно способствуют тому, чтобы команда вообще развалилась, — считает Кавазашвили. — Они должны поддерживать команду и помогать ей удачно выступать. Я не понимаю, кого любят болельщики “Спартака”, Карреру или клуб»."Я не могу понять, кто разваливает коллектив. Команда перестала верить в себя. По игре видно, что игроки начинают уже сдавать позиции", — заключил собеседник агентства.