Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Марсель0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис1
Сельта0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Удинезе0
Милан0
Футбол. Зарубежный
20:30
Черноморец Од0
Заря Лг3
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад0
Севилья0
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска1
Хетафе1
Футбол. Зарубежный
20:00
Майнц2
Вердер1
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья1
Аталанта2
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен4
Анже3
Футбол. Зарубежный
19:00
Челси3
Кристал Пэлас1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак1
Урал2
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал1
Леванте1
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити6
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
18:00
Львов0
Ворскла2
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М3
Фортуна Д0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Сочи0
Факел2
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант5
Генгам0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево0
Сассуоло2
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма0
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория1
Торино4
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар2
Ростов2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Мордовия2
Армавир1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново4
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К3
Спартак-22
Футбол. Зарубежный
15:00
Александрия1
Десна1
Футбол. Первый дивизион
14:30
Тамбов2
Балтика0
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио4
СПАЛ1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник2
Сибирь1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит1
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар2
Алавес1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Тюмень2
Нижний Новгород1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь2
Химки0
Все события
Фоторепортажи
10«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Динамо»
15«Динамо» — ЦСКА: в Химках без голов
22:53 (мск), источник: ТАСС

Кавазашвили не исключил вылета «Спартака» из РПЛ по итогам сезона

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» по итогам сезона-2018/19 может вылететь из высшего дивизиона чемпионата России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал чемпион СССР 1969 года в составе красно-белых Анзор Кавазашвили.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Спартак» на «Открытие-Арене» уступил екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 4.11.2018, 19:00
Спартак
1Урал2

Красно-белые имеют в активе 19 очков и занимают шестое место в таблице.

«Я в шоке, не могу ничего понять, что творится в команде, — сказал Кавазашвили. — Мы дошли до того, что московский «Спартак» может повторить результат чемпионата СССР 1976 года, когда команда вылетела из высшей лиги. Чтобы этого не случилось, Федуну надо срочно решить вопрос и провести встречу с игроками и болельщиками. Надо разобраться, какой тренер нужен «Спартаку» и нужно ли, чтобы Рианчо вообще работал в «Спартаке».

Болельщики «Спартака» во время матча скандировали оскорбительные кричалки в адрес президента клуба Леонида Федуна, капитана команды Дениса Глушакова, а также освистывали исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо, поддерживая отправленного в отставку Массимо Карреру. «Болельщики как будто нарочно способствуют тому, чтобы команда вообще развалилась, — считает Кавазашвили. — Они должны поддерживать команду и помогать ей удачно выступать. Я не понимаю, кого любят болельщики “Спартака”, Карреру или клуб»."Я не могу понять, кто разваливает коллектив. Команда перестала верить в себя. По игре видно, что игроки начинают уже сдавать позиции", — заключил собеседник агентства.

В следующем туре чемпионата «Спартак» сыграет на выезде с «Уфой». Матч состоится 11 ноября. 8 ноября красно-белые в рамках группового этапа Лиги Европы проведут домашнюю встречу с шотландским «Рейнджерс».
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Думали, порулит старик полгодика-год, сам убедится, что все напрасно, и отойдет в сторонку
Рианчо впервые проиграл со «Спартаком». Дома и под свист трибун
«Краснодар» и «Ростов» сыграли один из ярких матчей тура в РПЛ
Впервые за 10 лет: россиянин выиграл «Мастерс»
Маркизио сделал «Зенит» чемпионом первого круга
ФК «Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» в чемпионате Англии
ЦСКА одержал пятую подряд победу в КХЛ (видео)
Дзюба отказался общаться с журналистами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь