«Есть злая сила»: чем тренер «Спартака» заряжает игроков

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«Спартак» — «Урал» — 1:2

Московский «Спартак» потерепел антирекордное в истории четвертое домашнее поражение в чемпионате России подряд, установив при этом также худшую посещаемость «Открытие Арены» в сезоне в РПЛ.

На матч с «Уралом» пришли всего 23 237 зрителей. Меньше было только на предыдущей игре против махачкалинского «Анжи», но она состоялась в рамках Олимп Кубка России.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 13, 4.11.2018, 19:00 Спартак 1 Урал 2

Обе этих встречи красно-белые провели под руководством испанского временно исполняющего обязанности главного тренера команды Рауля Рианчо, который с начала нынешнего сезона был назначен помощником Массимо Карреры, стал идеологом перехода на схему 4−3−3, а затем заменил итальянца на мостике после его увольнения.

На момент отставки Карреры «Спартак» отставал на одно очко от второго места РПЛ, а также проигрывал семь баллов лидирующему в турнире «Зениту».

Теперь, два матча спустя, гандикапы исчисляются пятью и 12 очками соответственно.

Под руководством испанского тренера самый титулованный клуб страны выиграл один матч из четырех — тот самый против аутсайдера РПЛ «Анжи» в Кубке (еще была нулевая ничья в Глазго с «Рейнджерс» в Лиге Европы).

Такое случается. У нас 14 ударов по воротам. Из них шесть — в створ. У «Урала» пять ударов в створ. Рауль Рианчо

«Они забили на один гол больше, чем забили мы, — ответил испанский специалист на вопрос о причинах поражения от “Урала” в телеэфире сразу после окончания встречи. — Такое случается. У нас 14 ударов по воротам. Из них шесть — в створ. У “Урала” пять ударов в створ. У нас мяч не шел в ворота. Вы видели, сколько у нас было моментов. Футбол такой».

На пресс-конференции после фиаско в матче с командой, находившегося до этой игры всего в трех очках от зоны прямого вылета в ФНЛ, Рианчо рассуждал в основном не об игровых проблемах пока что его команды.

«Футболистам иногда показываю свой характер. Я очень темпераментный человек. Вчера была открытая тренировка, я их не закрываю. И вчера вы все видели, как я подгонял команду, чтобы ребята в каждом моменте тренировались агрессивно. Я придерживаюсь идеи, что как ты тренируешься, так и играешь. Если ты занимаешься интенсивно, то и играешь так же, — начал испанец, уже запомнившийся своими экспрессией и философствованиями в общении с прессой. — Сегодня они вышли на поле суперзаряженые, каждому я могу поставить 10 баллов из 10. Только положительно могу отозваться о каждом из игроков. Мы каждый раз делаем замены до 70-й минуты, вы об этом никогда не спрашиваете. Эти две замены всегда улучшают игру, дают положительный импульс, всегда. Это означает, что выходят суперзаряженые футболисты. После этого “развода”, единственное, что я могу сделать, чтобы игроки выходили на поле заряженными, и требовать от них только этого. И также я хочу, чтобы болельщики были положительно заряженными. Но мне кажется, есть злая сила, которая заставляет футболистов чувствовать себя скованно на поле. А это неплохие футболисты. Но сейчас на них оказывается давление. Работать в такой обстановке очень тяжело. Представьте, если бы вы работали в такой атмосфере. У нас есть два варианта: или всех игнорировать, или чтобы вернулся Каррера, или, как я уже сказал до этого — ждать солнца после дождя. Поэтому, господа, давайте строить. Зачем продолжать разрушать? Зачем мы хотим разрушить эту команду и этих футболистов? Зачем мы хотим уничтожить этот клуб с 96-летней историей? Этот клуб жил до Карреры много лет. Люди уходят, а история клуба не заканчивается. Есть центральный полузащитник замечательный — Игнатов, ему всего 18 лет. Вы считаете, это нормально, чтобы помогать ему расти, мы его бросаем в эту топку? Максименко, Рассказов, Ломовицкий. Это нормально, что они подвергаются такому давлению? В чем футболисты виноваты? Почему эта атмосфера здесь? Этот вопрос мы должны задать всем».

Не удержался нынешний наставник «Спартака» от упреков в адрес своего бывшего босса и коллеги.

Перед тем, как прийти в «Спартак», я провел анализ восьми последних матчей команды. Мы изучали совершенные командой ошибки, которые были совершены при Массимо. Команда в тот момент разваливалась. Рауль Рианчо

«Перед тем, как прийти в “Спартак”, я провел анализ восьми последних матчей команды. Мы изучали совершенные командой ошибки, которые были совершены при Массимо. Команда в тот момент разваливалась. Пятеро атаковали, пятеро оборонялись. И так на протяжении всего сезона. И первая вещь, которую мы должны были решить, организовать компактную игру команды от обороны до атаки. Когда начался этот сезон, мы долгое время были на втором месте среди всех команд по подходам к штрафной, — подчеркнул Рианчо. — Мы были командой, которая больше всего прессинговала в верхней зоне. И мы забили семь голов со стандартов. Мы доходили до штрафной, но не хватало последнего паса. В этой ситуации команда должна опираться прежде всего на порядок. Нужно терпение, нам тяжеловато атаковать флангами. Я должен усиливать центр поля, и у меня вместо двух опорников три. Я согласен, что нам не хватает игроков на фланге, Промес был очень важным игроком. У нас нет таких футболистов в центре, как Иньеста или Хави, способных убежать за спину. Поэтому я делаю ставку на порядок и тактическую дисциплину, чтобы расти за счет этого. Хотел бы также напомнить, что на протяжении недели мы не можем полноценно тренироваться. Только восстанавливаем футболистов и готовим их к следующему матчу. В неделю три игры, мы только восстанавливаемся и играем. По такой игре три центральных игрока в центре поля лучше, чем в два. Тот же “Ювентус”, все без исключения топ-клубы сейчас играют с тремя футболистами в центре поля».

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов, в своей профессиональной карьере долго игравший как раз за «Спартак», выступил куда более приземленно, но вместе с тем и предметно.

«Рад, что ребята верили в это [в победу], как и вся скамейка. Мы понимали, что все равно будут свободные зоны, что соперник захочет забить второй мяч, — рассказал специалист в послематчевом телеэфире. — То есть наш план продолжал работать. Ребята дотерпели, за что им слова благодарности. Нам очень нужны очки. Не важно, куда приехали, с кем играем, каждое очко на счету. Поэтому еще раз спасибо ребятам. Почему во втором тайме стали играть вторым номером? Где-то немного психология. Плюс соперник добавил, у них, наверное, разговор был. Они добавили в агрессии, в движении. Мы немножко подумали, что спокойно доведем матч до конца. Но тут заслуга “Спартака” — это они добавили».

«Очень важная победа с точки зрения турнирной таблицы. Хорошо разобрали “Спартак”, сделали все, что сказал тренер, — и это принесло свои плоды. Каждый знал, что делать сегодня, и это помогло победить. Ориентировались на игру “Спартака” с “Арсеналом” и действовали по той же модели. Мы смотрели, какие слабые места у “Спартака”, и, как Тула, использовали их, — рассказал “Чемпионату” в микст-зоне форвард “шмелей” Владимир Ильин. — Главное, что эпизод с моим ударом закончился голом: Панюков оказался в нужное время в нужном месте, а мы сегодня победили. У нас было много моментов, особенно я несколько раз выбегал. Наверное, где-то хладнокровия не хватило в концовке. Обещаю исправиться и в следующем матче реализовать моменты. Могу представить Парфенова главным тренером “Спартака”. К тому же у болельщиков лежит к нему душа: он много лет играл за московский клуб. Это неплохой вариант, но мы его просто так не отдадим. За 2 миллиона евро? За 2,5».

«Спартак» — очень сильная команда. У них сейчас проблемы, но он все равно будет бороться за чемпионство. Николай Димитров

«Сразу принял решение бить со штрафного. Было недалеко от ворот, я попробовал. Хорошо, что получилось. Я не могу сказать, что это самый красивый гол. Еще были такие штрафные у меня. Не знаю, была ли возможность у Максименко вытащить мой удар. Моя жена уже себе закачала видео моего гола, несколько раз посмотрела, — рассказал автор первого мяча в матче Николай Димитров. — “Спартак” — очень сильная команда. У них сейчас проблемы, но он все равно будет бороться за чемпионство. Все силы оставили на поле. Чуть позже еще обсудим, что мы сегодня сделали».

А вот футболисты московского «Спартака» к журналистом после матча не вышли. При этом капитан команды Денис Глушаков, проведший всю встречу на скамейке запасных, покидал стадион отдельно от партнеров и в окружении телохранителей.