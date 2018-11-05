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17«Спартак» впервые за семь лет обыграл ЦСКА. Как это было
00:44 (мск), источник: ТАСС

Тремя матчами в понедельник завершится 13-й тур чемпионата России по футболу

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Тремя матчами в Оренбурге, Уфе и Каспийске завершится 13-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Откроет игровой день встреча между «Оренбургом» и казанским «Рубином». После 12 матчей чемпионата России хозяева имеют в своем активе 16 очков и располагаются на девятом месте в турнирной таблице, казанцы занимают седьмое место (19).

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 5.11.2018, 14:00
Оренбург
-Рубин-

Последнее поражение «Оренбург» потерпел в матче девятого тура РПЛ от московского ЦСКА (0:1), после чего оренбуржцы одержали победы над «Ростовом» (1:0) и «Тюменью» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России (1:0), а также сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (2:2) и «Енисеем» (0:0).

Всего в текущем сезоне подопечные Владимира Федотова провели на домашней арене в поселке Ростоши пять матчей, в которых одержали одну победу, дважды сыграли вничью и дважды уступили. В противостоянии с «Рубином» в рамках чемпионата России оренбуржцы имеют отрицательную статистику при одной ничьей и одном поражении.

В свою очередь у подопечных Курбана Бердыева в активе самая длинная беспроигрышная серия в текущем сезоне во всех турнирах, которая после ничьей со «Спартаком» в 12-м туре РПЛ достигла 11 матчей. Единственное поражение в сезоне-2018/19 «Рубин» потерпел от петербуржского «Зенита» в домашнем матче третьего тура (0:1).

Матч пройдет на стадионе «Газовик». Начало — 14:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 5.11.2018, 16:30
Уфа
-Крылья Советов-

«Уфа» постарается продлить беспроигрышную серию

Продолжится игровой день встречей в Уфе, где одноименная команда примет самарские «Крылья Советов». Хозяева не проигрывают в чемпионате четыре матча подряд. Начав серию с домашней победы над «Енисеем» со счетом 2:1, «Уфа» трижды сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (1:1), «Рубином» (0:0) и екатеринбургским «Уралом» (1:1).

В текущем сезоне в чемпионате России уфимцы провели семь домашних матчей, в которых добились двух побед, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения. Всего в активе «Уфы» 11 очков и 14-е место в турнирной таблице.

«Крылья Советов» в текущем сезоне стали первым клубом, в котором произошла тренерская перестановка. После трех поражений подряд руководство самарцев приняло решение отправить в отставку Андрея Тихонова, которого сменил Миодраг Божович, тренировавший в сезоне-2017/18 тульский «Арсенал».

Под руководством черногорского специалиста команда добилась одной победы, один раз сыграла вничью и проиграла.

После 12-го тура волжане имеют в своем активе 11 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице, опережая уфимцев по дополнительным показателям. Последнее очное противостояние команд в рамках премьер-лиги было в сезоне-2016/17, тогда уфимцы одержали домашнюю и гостевую победу с минимальным счетом 1:0.

Матч пройдет на стадионе «Нефтяник». Начало — 16:30 мск. Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 5.11.2018, 19:00
Анжи
-Енисей-

«Енисей» без Аленичева

Завершится 13-й тур в Каспийске, где испытывающий финансовые проблемы махачкалинский «Анжи» примет «Енисей». В среду красноярский клуб под руководством Дмитрия Аленичева проиграл московскому «Локомотиву» в матче 1/8 финала Кубка России со счетом 0:4, продлив безвыигрышную серию до пяти игр. В чемпионате России красноярцы набрали 6 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.

В пятницу «Енисей» объявил, что к матчу 13-го тура команду будет готовить тренерский штаб молодежного состава во главе с Александром Алексеевым, отметив, что клуб не будет давать никаких комментариев до завершения матча в Каспийске.

Махачкалинцы в текущем сезоне на фоне финансовых проблем сражаются не только за выживание, но и за существование клуба. По итогам 12 туров команда располагается на 15-м месте, имея в своем активе 10 очков. Так перед 11-м туром футболисты «Анжи» грозились бойкотировать домашнюю игру с ЦСКА из-за долгов по зарплате, однако накануне матча приняли решение выйти на поле.

Последние очные матчи «Анжи» и «Енисей» провели в мае 2018 года. Тогда за право сыграть в премьер-лиге красноярцы одержали домашнюю победу со счетом 3:0 и уступили в Каспийске со счетом 3:4, однако после прекращения существования обладателя Кубка России «Тосно» махачкалинцы сохранили прописку в элитном дивизионе.

Матч пройдет на стадионе «Анжи-Арена». Начало — 19:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Алексей Матюнин из Москвы.

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