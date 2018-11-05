Кононов начнет работу главным тренером «Спартака» 12 ноября

Источник: РИА "Новости"

Вместе с 52-летним Кононовым в московской команде будут работать и специалисты, которые сейчас входят в тренерский штаб тульского «Арсенала».

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 13, 4.11.2018, 19:00 Спартак 1 Урал 2

«Спартак» в воскресенье в 13-м туре чемпионата России-2018/19 дома проиграл «Уралу» (1:2).

Красно-белые находятся на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидера — «Зенита» — на 12 очков.

22 октября в отставку был отправлен итальянец Массимо Каррера, и.о. главного тренера был назначен испанец Рауль Рианчо.