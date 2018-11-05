Кононов начнет работу главным тренером «Спартака» 12 ноября
Как стало известно обозревателю «СЭ» Игорь Рабинеру из нескольких не связанных друг с другом источников, Олег Кононов 12 ноября приступит к работе главным тренером «Спартака».
Как стало известно обозревателю «СЭ» Игорь Рабинеру из нескольких не связанных друг с другом источников, Олег Кононов 12 ноября приступит к работе главным тренером «Спартака».
Вместе с 52-летним Кононовым в московской команде будут работать и специалисты, которые сейчас входят в тренерский штаб тульского «Арсенала».
«Спартак» в воскресенье в 13-м туре чемпионата России-2018/19 дома проиграл «Уралу» (1:2).
22 октября в отставку был отправлен итальянец Массимо Каррера, и.о. главного тренера был назначен испанец Рауль Рианчо.
Кононов возглавляет «Арсенал» с 1 июня этого года. В чемпионате России тульская команда идет на 12-м месте.