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01:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кононов начнет работу главным тренером «Спартака» 12 ноября

Как стало известно обозревателю «СЭ» Игорь Рабинеру из нескольких не связанных друг с другом источников, Олег Кононов 12 ноября приступит к работе главным тренером «Спартака».

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Источник: РИА "Новости"

Вместе с 52-летним Кононовым в московской команде будут работать и специалисты, которые сейчас входят в тренерский штаб тульского «Арсенала».

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 4.11.2018, 19:00
Спартак
1Урал2

«Спартак» в воскресенье в 13-м туре чемпионата России-2018/19 дома проиграл «Уралу» (1:2).

Красно-белые находятся на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидера — «Зенита» — на 12 очков.

22 октября в отставку был отправлен итальянец Массимо Каррера, и.о. главного тренера был назначен испанец Рауль Рианчо.

Кононов возглавляет «Арсенал» с 1 июня этого года. В чемпионате России тульская команда идет на 12-м месте. ​

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