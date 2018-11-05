Пресс-атташе «Спартака» предложил журналисту поспорить на 10 миллионов рублей

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Итальянский специалист был уволен 22 октября после поражения от «Арсенала» (2:3), которое стало для красно-белых третьим подряд в играх премьер-лиги. Во встрече с екатеринбуржцами столичная команда обновила клубный антирекорд, проиграв четыре матча на своем поле в чемпионате кряду.

— Я хочу вернуться к реплике, которую ты бросил: ««Произошло важное событие — отставка главного тренера и клуб ничего не объяснил», — обратился Трахтенберг к журналисту. — На следующий день после матча с «Арсеналом» было объяснение происшедшему, были четко названы причины. Мы с тобой сегодня и вчера говорили (речь о субботе и воскресенье. — Прим. «СЭ») что, чтобы мы ни писали, есть два глагола — «смотреть» и «видеть». Вот, люди смотрят на один предмет, но видят разное.

Мы сообщаем, что у нас больны три игрока — поэтому они не едут в Казань. Игроки это подтверждают, главный врач это подтверждает. Все равно я читаю: «Игроки бастуют в знак протеста из-за увольнения тренера». Я еще раз говорю, есть два глагола — «смотреть» и «видеть».

Вы здесь очень образованные люди сидите, очень хорошо разбираетесь в футболе, вы замечательно складываете слова, но не надо извращать слова. Это звучит банально, но факты — вещь упрямая. Поэтому, если вы говорите, что клуб в чем-то виноват, что клуб что-то не объяснил, то, пожалуйста, отвечайте за эти слова.

— Факт в том, что болельщики на протяжении всего матча оскорбляли всех, начиная с игроков, заканчивая руководством клуба. Досталось и вам, — отметил журналист.

— При чем здесь «оскорбляли»? Я еще раз повторяю! Вы сказали, что клуб ничего не объяснил. Вы готовы на пари на 10 миллионов рублей?

— (смех в зале). У меня нет таких денег.

— Я предлагаю вам, выиграйте! Вы же только что утверждали… Получите.

— Я говорю, что те объяснения, которые дал клуб, сопроводив их фотографией стадиона, никого не устраивают.

— Я еще раз говорю — вы хотите большего. Вы хотите, извините за тавтологию, то, чего вы хотите. Но я не диктую вам условия вашей работы. Вы пишете, о чем хотите. Мы объяснили, почему это произошло.

— Сделали это так, что все над вами посмеялись. И клубу все равно!

— Все, это кто?

— Все болельщики. Вся трибуна.

— Вы за всех расписываетесь?

— За всех не могу.

— Не можете? Вы же только что сказали, что все. Так все, или не все?

— Трибуна болельщиков.

— Вы ее всю оббежали?

Эту перепалку прервал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо, поделившийся воспоминаниями о первом знакомстве с российскими футболистами, которое состоялось после распада СССР.