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09:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пресс-атташе «Спартака» предложил журналисту поспорить на 10 миллионов рублей

Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг после матча 13-го тура чемпионата России против «Урала» (1:2) на пресс-конференции предложил пари одному из журналистов, который выразил недовольство тем, как клуб сообщил об отставке Массимо Карреры с поста главного тренера.

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Итальянский специалист был уволен 22 октября после поражения от «Арсенала» (2:3), которое стало для красно-белых третьим подряд в играх премьер-лиги. Во встрече с екатеринбуржцами столичная команда обновила клубный антирекорд, проиграв четыре матча на своем поле в чемпионате кряду.

— Я хочу вернуться к реплике, которую ты бросил: ««Произошло важное событие — отставка главного тренера и клуб ничего не объяснил», — обратился Трахтенберг к журналисту. — На следующий день после матча с «Арсеналом» было объяснение происшедшему, были четко названы причины. Мы с тобой сегодня и вчера говорили (речь о субботе и воскресенье. — Прим. «СЭ») что, чтобы мы ни писали, есть два глагола — «смотреть» и «видеть». Вот, люди смотрят на один предмет, но видят разное.

Мы сообщаем, что у нас больны три игрока — поэтому они не едут в Казань. Игроки это подтверждают, главный врач это подтверждает. Все равно я читаю: «Игроки бастуют в знак протеста из-за увольнения тренера». Я еще раз говорю, есть два глагола — «смотреть» и «видеть».

Вы здесь очень образованные люди сидите, очень хорошо разбираетесь в футболе, вы замечательно складываете слова, но не надо извращать слова. Это звучит банально, но факты — вещь упрямая. Поэтому, если вы говорите, что клуб в чем-то виноват, что клуб что-то не объяснил, то, пожалуйста, отвечайте за эти слова.

— Факт в том, что болельщики на протяжении всего матча оскорбляли всех, начиная с игроков, заканчивая руководством клуба. Досталось и вам, — отметил журналист.

— При чем здесь «оскорбляли»? Я еще раз повторяю! Вы сказали, что клуб ничего не объяснил. Вы готовы на пари на 10 миллионов рублей?

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— (смех в зале). У меня нет таких денег.

— Я предлагаю вам, выиграйте! Вы же только что утверждали… Получите.

— Я говорю, что те объяснения, которые дал клуб, сопроводив их фотографией стадиона, никого не устраивают.

— Я еще раз говорю — вы хотите большего. Вы хотите, извините за тавтологию, то, чего вы хотите. Но я не диктую вам условия вашей работы. Вы пишете, о чем хотите. Мы объяснили, почему это произошло.

— Сделали это так, что все над вами посмеялись. И клубу все равно!

— Все, это кто?

— Все болельщики. Вся трибуна.

— Вы за всех расписываетесь?

— За всех не могу.

— Не можете? Вы же только что сказали, что все. Так все, или не все?

— Трибуна болельщиков.

— Вы ее всю оббежали?

Эту перепалку прервал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо, поделившийся воспоминаниями о первом знакомстве с российскими футболистами, которое состоялось после распада СССР.

— Ощущение, что я сейчас выступаю в роли быка, который заколол тореадора, — добавил он. — Выхожу и вижу, как четыре болельщика кричат на меня совершенно дурным голосом. Это убивает меня. Я что, этого заслужил? Не знаю, может быть заслужил… Но это полное неуважение к моему профессионализму, манере работы и моей расположенности ко всем. Я вам скажу: работать тренером «Спартака» — это лотерея. А приехать сюда и работать, когда ты не был профессиональным футболистом — лотерея вдвойне.

Спартак 1:2
Первый тайм: 0:1
Урал
4.11.2018, 19:00 Зрители: 23237 основной раунд: 13-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Рауль Рианчо Дмитрий Парфенов
Голы
74′ де Соуза Луиз Адриану (С. Ханни, И. Кутепов) 12
17 Николай Димитров 29′
20 Андрей Панюков 76′
Составы
Александр Максименко 98
Марко Петкович 3
Дмитрий Комбаров 23
38′ Георгий Джикия (к) 14
29′ Илья Кутепов 29
Роман Зобнин 47
де Соуза Луиз Адриану 12
Сальваторе Боккетти 16
55′ Александр Ташаев 88
Софьян Ханни 94
78′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
55′ Михаил Игнатов 22
Роман Еременко 26
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков (к) 45′
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян 17′
6 Грегор Балажиц
17 Николай Димитров
11 Владимир Ильин
13 Петрюс Бумаль
14 Юрий Бавин 47′
58 Отман Эль-Кабир 90′ 90′
21 Марко Араторе
20 Андрей Панюков 85′ 38′
4 Сергей Брызгалов
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 5
11 Угловые 4
12 Фолы 11
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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