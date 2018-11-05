Пресс-атташе «Спартака» предложил журналисту поспорить на 10 миллионов рублей

Итальянский специалист был уволен 22 октября после поражения от «Арсенала» (2:3), которое стало для
— Я хочу вернуться к реплике, которую ты бросил: ««Произошло важное событие — отставка главного тренера и клуб ничего не объяснил», — обратился Трахтенберг к журналисту. — На следующий день после матча с «Арсеналом» было объяснение происшедшему, были четко названы причины. Мы с тобой сегодня и вчера говорили (речь о субботе и воскресенье. — Прим. «СЭ») что, чтобы мы ни писали, есть два глагола — «смотреть» и «видеть». Вот, люди смотрят на один предмет, но видят разное.
Мы сообщаем, что у нас больны три игрока — поэтому они не едут в Казань. Игроки это подтверждают, главный врач это подтверждает. Все равно я читаю: «Игроки бастуют в знак протеста
Вы здесь очень образованные люди сидите, очень хорошо разбираетесь в футболе, вы замечательно складываете слова, но не надо извращать слова. Это звучит банально, но факты — вещь упрямая. Поэтому, если вы говорите, что клуб в
— Факт в том, что болельщики на протяжении всего матча оскорбляли всех, начиная с игроков, заканчивая руководством клуба. Досталось и вам, — отметил журналист.
— При чем здесь «оскорбляли»? Я еще раз повторяю! Вы сказали, что клуб ничего не объяснил. Вы готовы на пари на 10 миллионов рублей?
— (смех в зале). У меня нет таких денег.
— Я предлагаю вам, выиграйте! Вы же только что утверждали… Получите.
— Я говорю, что те объяснения, которые дал клуб, сопроводив их фотографией стадиона, никого не устраивают.
— Я еще раз говорю — вы хотите большего. Вы хотите, извините за тавтологию, то, чего вы хотите. Но я не диктую вам условия вашей работы. Вы пишете, о чем хотите. Мы объяснили, почему это произошло.
— Сделали это так, что все над вами посмеялись. И клубу все равно!
— Все, это кто?
— Все болельщики. Вся трибуна.
— Вы за всех расписываетесь?
— За всех не могу.
— Не можете? Вы же только что сказали, что все. Так все, или не все?
— Трибуна болельщиков.
— Вы ее всю оббежали?
Эту перепалку прервал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо, поделившийся воспоминаниями о первом знакомстве с российскими футболистами, которое состоялось после распада СССР.
— Ощущение, что я сейчас выступаю в роли быка, который заколол тореадора, — добавил он. — Выхожу и вижу, как четыре болельщика кричат на меня совершенно дурным голосом. Это убивает меня. Я что, этого заслужил? Не знаю, может быть заслужил… Но это полное неуважение к моему профессионализму, манере работы и моей расположенности ко всем. Я вам скажу: работать тренером «Спартака» — это лотерея. А приехать сюда и работать, когда ты не был профессиональным футболистом — лотерея вдвойне.
|Рауль Рианчо
|Дмитрий Парфенов
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|5
|11
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)