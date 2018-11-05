Кононову придется поднимать «Спартак» из руин. Рабинер — о кризисе красно-белых

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Антирекорд

«Ахмат» — 1:2. «Ростов» — 0:1. «Арсенал» — 2:3. «Урал» — 1:2. Четыре домашних поражения красно-белых в чемпионате России подряд. Все — не от топ-клубов (разве что ростовчан, и то по конкретной ситуации, к их числу с натяжкой можно причислить). Все, за исключением разве что первого тайма с туляками, — при отвратительной, пустой, бессмысленной игре, когда люди, начиная атаку, не ведают, как она продолжится, а теряя мяч, не представляют, как необходимо переходить к обороне. При огромных разрывах между линиями, при полном ощущении, что большие мастера, котхые год назад громили «Севилью», ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар», в одночасье забыли самые элементарные буквы футбольного алфавита.

В истории российского футбола «Спартак» не проигрывал четыре домашних матча кряду никогда.

Дважды было по три — в 95-м при Олеге Романцеве и в 2004-м при Невио Скале. Но Романцев из своего кризиса быстро вырулил, а его предыдущие победы (на тот момент — одно золото чемпионата СССР, три — первенства России, по одному Кубку СНГ и России) давали если не гарантию, то твердую веру в то, что какой-то выход из той ситуации он найдет. Да и команды, которым он тогда проиграл, были прямыми конкурентами — «Спартак-Алания», «Ротор» и «Локомотив». В итоге вторая половина того года обернулась шестью победами в шести матчах группового турнира Лиги чемпионов и пусть и откатом с первого, но лишь на третье место. И не слушайте мифы о неконкурентном чемпионате: той самой осенью 95-го упомянутый выше «Ротор» прошел в Кубке УЕФА «МЮ», а «Локомотив» в гостях обыграл 1:0 «Баварию», пусть в ответном матче дома и был разгромлен.

У романцевского «Спартака» середины 90-х даже в кризисные моменты оставался фирменный стиль и принципы игры. «Спартак» сегодняшний — это его абсолютное отсутствие. Примерно как при в построманцевский период, когда красно-белые проиграли трижды подряд на своем поле во второй раз. Другое дело, что Скале на пересменке между Андреем Червиченко и Леонидом Федуном просто не дали довести работу до конца — при том что его имя и титулы давали основания рассчитывать, что успех раньше или позже придет.

Рианчо: море огненных слов, ноль футбола

В случае с Раулем Рианчо таких оснований нет. И если бескомпромиссными заявлениями в защиту Дениса Глушакова он, по крайней мере, вызвал уважение стремлением следовать своим убеждениям до конца (даже если это будет ему стоить отношений с активными болельщиками), то проигрыш «Уралу» показал главное: в футболе «Спартака» не изменилось ровно ничего. А это единственное, что могло сохранить за Рианчо его пост. Игра важнее любых огненных слов, каких из уст испанца за последние полторы недели вылилось какое-то немыслимое для официального лица команды число.

Против уральцев команда вновь доказала, что «Спартак» сезона-2018/19 — это образец того, как нельзя играть в позиционной атаке. И если бы только в ней! Но причину очередного проигрыша Рианчо объясняет до безобразия банальной и циничной констатацией: «Почему проиграл “Спартак”? Нам забили на один мяч больше».

А то мы этого не видели.

По-моему, после такого комментария со стороны человека, который не выиграл в этой жизни и этом клубе ничего, чтобы себе подобные речи позволять, отправлять тренера (или его имитацию) восвояси нужно сразу.

С самого начала невозможно было не понимать (и все более или менее разумно мыслящие журналисты это писали), что два раза в одну воронку один снаряд не падает, и фокус, который случайно получился при стихийной замене Дмитрия Аленичева на Массимо Карреру, повториться не может.

Поэтому Леонид Федун, увольняя итальянца, должен был сразу найти ему не временную, а постоянную замену. Вместо этого владелец «Спартака» нажал на кнопку «Пауза» и, как поговаривают, пропал из поля зрения даже близких к нему менеджеров. А команда продолжила существовать в режиме автопилота.

Игра? Какая игра?! Как ее не было при Каррере, так, естественно, не появилось и после него — ведь Рианчо-то работал и многое определял и при нем. Поэтому все бури на тему его увольнения с чисто футбольной точки зрения кажутся мне совершенно бессмысленными. Говорить, что Рианчо, мол, не давал Массимо нормально работать, навязывая тому свои идеи — это форменный цирк. Какой уважающий себя главный тренер такое позволит? Какой уважающий себя главный тренер в принципе допустит назначение человека, который работает по иным принципам и с трудом скрывает, что готов его заменить? И ведь то же самое было в последнее время, как утверждают в различных интервью украинские футбольные эксперты, у Рианчо было и в киевском «Динамо» с Сергеем Ребровым, и в сборной Украины с Андреем Шевченко. Но разве говорил Каррера хоть полслова, что возражает против прихода в штаб Рианчо? Нигде и никогда.

Рианчо, как он подтверждает на каждой пресс-конференции, — ярый поборник схемы 4−3−3 для «Спартака», что в команде понимания, насколько мне известно, не находит. А следовательно — и в игре. Но разве Каррера не имел полномочий, чтобы, если он с этой концепцией не согласен, сказать ей «нет»? Но ведь не говорил же. Он вообще в плане тактики особо ничего не говорил. Только в первом сезоне — о том, что в России ей по сравнению с Италией мало занимаются.

Но что происходит в этом сезоне — как до отставки Карреры, так и после? Могут меняться детали вроде удивительного появления Сальваторе Боккетти в опорной зоне из-за травмы Фернанду, но суть остается той же — в этом сезоне «Спартак» вообще не играет в футбол. Причем под футболом я в данном случае подразумеваю самые непохожие его разновидности, которые объединяет одно — осмысленность и проработанность на тренировках. Если ее не было при тандеме Каррера — Рианчо, значит, не может быть и при единоличном руководстве второго. Сейчас, думаю, это уже очевидно всем.

Парфенов обыгрывает «Спартак» во второй раз

Кстати, прошлой весной все дурное началось для «Спартака» именно с «Урала» — тогда, правда, тренируемого Александром Тархановым. До того с начала ноября по середину апреля красно-белые из десяти матчей чемпионата выиграли девять при одной ничьей и разнице мячей 23−6. Сказка! Прямая дорога в Лигу чемпионов, а, может, и ко второму кряду золоту!

С 15 апреля в Екатеринбурге стартовала черная полоса, которая в той или иной степени продолжается по сей день. В достаточно равном матче «Спартак» проиграл, но никакой фатальной катастрофы в этом не виделось: должна же любая команда когда-то уступить! Но потом был кубковый полуфинал с «Тосно», в котором «Спартак» впервые обыграл Дмитрий Парфенов, сейчас эту процедуру благополучно повторивший второй раз за год, далее — «Ахмат» и, наконец, «Динамо».

Ну, а в этом сезоне, пусть и не сразу, началось то, что вы и так прекрасно знаете. Не имеет права команда из-за потери двух пусть даже и ключевых людей, Промеса и Жиго, так самоуничтожиться! Меньше года назад, во времена 5:1 с «Севильей», 4:1 в Краснодаре, 3:1 с «Зенитом», 3:0 с ЦСКА она была могучей силой. Жиго тогда, кстати, не было, а подавляющее большинство футболистов нынешнего «Спартака» — было. А теперь почти те же люди выходят на поле и не знают, что на нем делать.

Глядя на то, как вышел на замену Мельгарехо, у меня не укладывается в голове, что в стартовом составе при Рианчо регулярно выходит Комбаров. А справа — Петкович. Действия серба, как и остановившегося в какой-то момент Боккетти, при первом голе ничего, кроме нервного смеха, вызвать не могут. А Попов в роли регулярного игрока основы? И так можно перечислять до бесконечности.

«Вышли суперзаряженные»? Видимо, я ослеп

А еще в команде нет силы, которая бы повела футболистов за собой и объединила. Вы можете говорить все, что угодно, и в «Спартаке» завтрашнего дня все может стать совершенно иначе, но пока первая такая сила — это Денис Глушаков. Партнеры ему верят и его уважают безотносительно того, что распевают о нем фанаты. В кубковом матче с «Анжи» он сыграл впервые с первой декады сентября — и впервые же за долгое время «Спартак» не пропустил.

Абсолютно убежден, что это не случайное совпадение. Не думаю, что кто-либо другой на сегодня может потребовать от партнеров так же убедительно, как капитан. Я уже приводил статистику: до этого матча за 600 с лишним минут при Глушакове «Спартак» пропустил в этом сезоне один гол, без него за 900 с лишним — 18. Теперь счет увеличился до 1:20. Мощно защищая Глушакова на словах и вернув его в команду, Рианчо не поставил его ни на минуту против «Урала», и красно-белые вновь превратились в то, чем были все последнее время. Пока капитан с очень-очень грустными глазами и в натянутой на лоб шапочке сидел на скамейке один-одинешенек, «Спартак» проигрывал очередной матч.

Как там Рианчо говорит: «Сегодня они вышли на поле суперзаряженные, каждому я могу поставить 10 баллов из 10»?! Видимо, я ослеп. Заряженные люди из топ-клуба, играя против команды из нижней восьмерки, могут после первого тайма проигрывать не только в счете — 0:1, но и по ударам в створ — 1:5? А почему испанский специалист не говорит о том, что футболисты должны быть не только заряженными, но и знающими, что им делать на поле? А этого знания у игроков «Спартака» нет вообще. И вот тут нет разницы — есть Глушаков на поле или там отсутствует. Потому что, если заряженность и командная спайка в какой-то мере от его наличия зависит, то выстроенность командной игры — едва ли.

Спартаковцы, конечно, могли не проиграть «Уралу» — как могли не проиграть и тем, кто «забил на гол больше» до него. Но ведь и в первом тайме все было гораздо ближе к 0:2, чем к 1:1. И после того, как сравняли счет после отличной (наконец-то!) комбинации Кутепов — Ханни — Луиз Адриану, возликовали так, что позволили «Уралу» забить второй мяч спустя две минуты.

Да, выход на поле Ханни и Мельгарехо привел к целому ряду острых моментов в завершающем отрезке игры.

Но когда Рианчо сетует, что журналисты из матча в матч не замечают его обостряющих игру замен в районе 70-й минуты — во-первых, он говорит неправду, а во-вторых, возникает вопрос: может, это не провидческие замены, а ошибки в стартовом составе?

Да и кого, например, испанец прекрасно выпустил при 1:0 с «Анжи»? Если мне не изменяет память, во втором тайме кубкового матча «Спартак» растерял все стартовое преимущество и еле унес ноги.

Теперь — не удалось. Ясно, что шансов остаться у Рианчо нет. Но, по всей видимости, ему осталось жечь еще неделю — в матчах дома с «Рейнджерс» и в гостях с «Уфой». Футбола в них по-прежнему не предвидится, зато в плане разговорного жанра — не соскучимся.

От многих знающих российских футбольных людей слышал, причем в категорично утвердительном тоне, что все уже решено, и 12 ноября Олег Кононов и весь его тульский штаб все-таки приступят к работе в «Спартаке».

Этому интеллигентному человеку можно только пожелать удачи.

И, с учетом состояния, в котором пребывают клуб, команда и различные категории ее болельщиков, — сильно посочувствовать.