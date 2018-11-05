Валерий Рейнгольд: Кто дал право Федуну издеваться над «Спартаком»?

Источник: РИА "Новости"

Ветеран красно-белых Валерий Рейнгольд прокомментировал результаты клуба.

Спартак впервые в истории проиграл 4 домашних матча подряд, но значения это сейчас не имеет. Игра команды в целом это полнейшее безобразие. Я с ужасом смотрел и иронически улыбался периодически, ведь складывалось ощущение, что Спартак просто попутал берега. И во всем этом виноват только один человек Леонид Федун. Это он создал такую нервозную обстановку в команде, это он довел до такого позора, который мы наблюдаем. Мы еще не скоро отойдем от последствий действий Федуна. Это только начало.

Что, команда разве разучилась играть в футбол? Нет, конечно! Но происходящее сегодня просто непонятно, это нельзя никак описать и тяжело комментировать. Спартак пребывает непонятно где, и это не сенсация, ведь все любящие клуб видят, что идет развал команды, и нужно разобраться, планомерный он вообще или нет.