Валерий Рейнгольд: Кто дал право Федуну издеваться над «Спартаком»?
«Спартак» впервые в истории потерпел четыре поражения дома, уступив «Уралу» (1:2) в 13-м туре РПЛ.
«Спартак» впервые в истории потерпел четыре поражения дома, уступив «Уралу» (1:2) в 13-м туре РПЛ.
Ветеран
Спартак впервые в истории проиграл 4 домашних матча подряд, но значения это сейчас не имеет. Игра команды в целом это полнейшее безобразие. Я с ужасом смотрел и иронически улыбался периодически, ведь складывалось ощущение, что Спартак просто попутал берега. И во всем этом виноват только один человек Леонид Федун. Это он создал такую нервозную обстановку в команде, это он довел до такого позора, который мы наблюдаем. Мы еще не скоро отойдем от последствий действий Федуна. Это только начало.
Что, команда разве разучилась играть в футбол? Нет, конечно! Но происходящее сегодня просто непонятно, это нельзя никак описать и тяжело комментировать. Спартак пребывает непонятно где, и это не сенсация, ведь все любящие клуб видят, что идет развал команды, и нужно разобраться, планомерный он вообще или нет.
На эти вопросы должен ответить Федун, я хотел бы послушать его, как он объяснит свои решения и итоговые последствия. Если ты тренера снимаешь у тебя уже должен быть готовый на его замену специалист. В итоге работает Рианчо, и кто это такой не совсем понятно, хотя и его критиковать не хочется. Но это бардак! Непонятно, что Федун делает с командой. Кто дал ему право издеваться над Спартаком?, — цитирует Рейнгольда Rusfootball.