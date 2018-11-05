Промес выражал недовольство тем, что Глушакова выбрали капитаном «Спартака»
Бывший форвард «Спартака» Куинси Промес был недоволен выбором Дениса Глушакова капитаном команды.
Бывший форвард «Спартака» Куинси Промес был недоволен выбором Дениса Глушакова капитаном команды.
Выборы прошли на сборе московской команды в Австрии. По словам исполняющего обязанности главного тренера
Промес выразил свое недовольство команде и тренеру. Голландец после этого впервые заявил о своем желании уйти из «Спартака», сообщает Sport24.ru.
В конце августа «Спартак» продал Промеса в «Севилью».