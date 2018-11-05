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11:30 (мск), источник: Советский спорт

Промес выражал недовольство тем, что Глушакова выбрали капитаном «Спартака»

Бывший форвард «Спартака» Куинси Промес был недоволен выбором Дениса Глушакова капитаном команды.

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Источник: РИА "Новости"

Выборы прошли на сборе московской команды в Австрии. По словам исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Рауля Рианчо, Глушаков получил 17 голосов. За 31-летнего хавбека голосовали в том числе и молодые игроки клуба.

Промес выразил свое недовольство команде и тренеру. Голландец после этого впервые заявил о своем желании уйти из «Спартака», сообщает Sport24.ru.

В конце августа «Спартак» продал Промеса в «Севилью».

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