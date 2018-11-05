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16:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Уфа» — «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы команд

«Уфа» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы в преддверии матча 13-го тура чемпионата России.

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Состав «Уфы»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Ванек, Салатич, Тилль, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Карп, Сейдахмет, Бизяк.

Состав «Крыльев»: Рыжиков, Бурлак, Чичерин, Зотов, Самарджич, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Антон, Корниленко, Канунников.

Запасные: Конюхов, Тигиев, Надсон, Тихонов, Ланин, Яковлев, Шейдаев, Соболев.

Игра пройдет на стадионе «Нефтяник» в 16.30 (мск).

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