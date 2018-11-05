«Уфа» — «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы команд
«Уфа» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы в преддверии матча 13-го тура чемпионата России.
«Уфа» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы в преддверии матча 13-го тура чемпионата России.
Состав «Уфы»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Ванек, Салатич, Тилль, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Карп, Сейдахмет, Бизяк.
Состав «Крыльев»: Рыжиков, Бурлак, Чичерин, Зотов, Самарджич, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Антон, Корниленко, Канунников.
Запасные: Конюхов, Тигиев, Надсон, Тихонов, Ланин, Яковлев, Шейдаев, Соболев.
Игра пройдет на стадионе «Нефтяник» в 16.30 (мск).