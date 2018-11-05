«Буду рад, если Федун позовет Парфенова». Он похоронил «Спартак»
Андрей Панюков в интервью Sport24 — о свисте Глушакову от фанатов, беседе с Семаком и о том, как повторить путь Смолова и не повторить путь Кокорина.
Андрей Панюков в интервью Sport24 — о свисте Глушакову от фанатов, беседе с Семаком и о том, как повторить путь Смолова и не повторить путь Кокорина.
У Андрея Панюкова — четыре гола в пяти последних матчах за «Урал», он один из двух лучших бомбардиров команды вместе с Эриком Бикфалви. Вчера именно он принес команде Дмитрия Парфенова выездную победу над «Спартаком». Через две минуты после гола «Урала» Панюков добил мяч в ворота — после такого «Спартак» уже не оправился.
Панюков заиграл в
— Вчера был самый слабый «Спартак», который вы
— Мне трудно сравнивать. Первый раз играл против «Спартака» в 17 лет. И то там меня минут на двадцать выпустили. Поэтому можно сказать, что настоящая первая игра против «Спартака» у меня была вчера.
— Все видят, какие проблемы испытывает «Спартак» в атаке. Готовы им помочь, если позовут?
— Не хочу отвечать на этот вопрос,
— Григорий Иванов в интервью Sport24 сказал, что вчерашняя победа — тренерская. Как отнесетесь к тому, если Леонид Федун позовет Дмитрия Парфенова в «Спартак»?
— Буду только рад. А как он к этому отнесется, лучше у Владимировича самого спросить.
— Какой Парфенов как тренер и человек?
— Главное из человеческих качеств — он тебе как старший товарищ. Все его уважают. И кнут, и пряник. Мне очень комфортно с Парфеновым — и в тренировочном процессе, и в плане микроклимата, который он создает.
— Как команда отпраздновала победу? Поздравляли вас отдельно с победным голом?
— Поздравляли, но
— На какие места рассчитывает «Урал» в конце сезона?
— Чем выше, тем лучше, конечно. Главная цель — пробиться в квалификацию Лиги Европы. У нас есть все шансы сделать это через Кубок, где нам, кстати, тоже играть со «Спартаком», или через
— Как относитесь к свисту в адрес Глушакова?
— Если честно, даже не вникаю в суть этого конфликта. Все эти проблемы в микроклимате, смена тренера… Мне тяжело судить, я не свидетель.
— В «Урале» играет один из главных специалистов РПЛ по навесам — Денис Кулаков. Кто подает лучше — он или Комбаров?
— Кулаков, конечно!
— До «Урала» вы не были основным ни в одной из команд РПЛ. С какими сложностями столкнулись в этом сезоне?
— Честно говоря, никаких сложностей нет. Тренер доверяет, команда помогает, как может. С каждой игрой становится все легче в моральном плане. Уверенность появляется. Это важно, потому что это первый, по сути, мой полноценный сезон в команде
— После возвращения из «Зенита-2» беседовали с Сергеем Семаком?
— Один раз. Он сказал, что, конечно, лучше уходить в аренду, чтобы получать игровую практику. Пообещал, что посодействует в этом плане. А так — агент мне позвонил, сказал, что «Урал» во мне заинтересован. Я согласился. Были и другие предложения из России, но я нисколько не жалею.
— Рассчитываете вернуться в «Зенит» и заиграть там?
— Мне надо сезон еще в «Урале» доиграть, а там посмотрим. Загадывать не хочу.
— После «Динамо» Смолов ожил в «Урале» и вскоре стал лучшим форвардом страны. Готовы повторить его путь?
— Интересный вопрос. Не знаю. Я стараюсь, команда старается. Главное, чтобы у «Урала» был результат, а там видно будет. Хотелось бы, конечно, больше играть, больше забивать.
— Как Екатеринбург меняет людей? Скучаете по Москве, по Питеру?
— По Питеру — нет. Я
— Расстроились, что не попали в заявку сборной?
— Нет, вообще нет. Чего
— В сборной освободилось место Кокорина. Каким вы его помните по «Динамо» и «Зениту»?
— Хороший, спокойный парень. Такая вот неприятная ситуация с ним случилась… Надеюсь, что в декабре все разрешится, и все будет нормально.
— Какой совет дадите молодым игрокам, чтобы они не повторили путь Кокорина и Мамаева?
— Не «чудить», самое главное. Всегда лишний раз думать о последствиях и понимать, что за свои поступки придется отвечать.
— Отправляли Кокорину письма в СИЗО?
— Нет, конечно. Чего
— Вы играли с Анюковым в «Зените-2». Удивились ли решению Семака вернуть его в «Зенит» и сделать капитаном?
— Вообще нет. Я за Саню рад. Мы хорошо провели вторую часть прошлого сезона. Саня почувствовал вторую молодость. Он сиял буквально на каждой тренировке, на каждой игре. Поэтому он заслужил путевку в первую команду и капитанскую повязку. Анюков, безусловно, легенда «Зенита».
— Анюков — лидер по натуре?
— Ввиду своего огромного опыта и возраста напихать он может прилично. Но в жизни — тихий, скрытный человек, даже замкнутый. Почти всегда без эмоций. Но когда мы вместе были в «Зените-2», он часто улыбался, и это радовало.