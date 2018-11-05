«Буду рад, если Федун позовет Парфенова». Он похоронил «Спартак»

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У Андрея Панюкова — четыре гола в пяти последних матчах за «Урал», он один из двух лучших бомбардиров команды вместе с Эриком Бикфалви. Вчера именно он принес команде Дмитрия Парфенова выездную победу над «Спартаком». Через две минуты после гола «Урала» Панюков добил мяч в ворота — после такого «Спартак» уже не оправился.

Панюков заиграл в премьер-лиге только в 24 года. Андрей рос в «Динамо», потом Константин Сарсания возил его по Европе — «Атлантас», «Аяччо», «Брага» — и вернул в Россию, в «Зенит». После сезона в «Зените-2» у Константина Зырянова Панюков наконец получил шанс на высшем уровне — в «Урале».

— Вчера был самый слабый «Спартак», который вы когда-либо видели?

— Мне трудно сравнивать. Первый раз играл против «Спартака» в 17 лет. И то там меня минут на двадцать выпустили. Поэтому можно сказать, что настоящая первая игра против «Спартака» у меня была вчера.

— Все видят, какие проблемы испытывает «Спартак» в атаке. Готовы им помочь, если позовут?

— Не хочу отвечать на этот вопрос, ха-ха! У меня еще сезон в «Урале», потом контракт с «Зенитом». Не буду сейчас говорить о «Спартаке».

— Григорий Иванов в интервью Sport24 сказал, что вчерашняя победа — тренерская. Как отнесетесь к тому, если Леонид Федун позовет Дмитрия Парфенова в «Спартак»?

— Буду только рад. А как он к этому отнесется, лучше у Владимировича самого спросить.

— Какой Парфенов как тренер и человек?

— Главное из человеческих качеств — он тебе как старший товарищ. Все его уважают. И кнут, и пряник. Мне очень комфортно с Парфеновым — и в тренировочном процессе, и в плане микроклимата, который он создает. Чего-то отрицательного, даже каких-то мелочей, в работе с ним еще не видел.

— Как команда отпраздновала победу? Поздравляли вас отдельно с победным голом?

— Поздравляли, но все-таки выиграла команда. Все радовались. Это по-настоящему большая победа, которая дорого стоит, особенно на таком стадионе. И за тренера я очень рад, потому что все-таки спартаковский человек, который отдал многие годы своей профессиональной карьеры этому клубу. И выиграть в таком матче всегда приятно.

— На какие места рассчитывает «Урал» в конце сезона?

— Чем выше, тем лучше, конечно. Главная цель — пробиться в квалификацию Лиги Европы. У нас есть все шансы сделать это через Кубок, где нам, кстати, тоже играть со «Спартаком», или через премьер-лигу.

— Как относитесь к свисту в адрес Глушакова?

— Если честно, даже не вникаю в суть этого конфликта. Все эти проблемы в микроклимате, смена тренера… Мне тяжело судить, я не свидетель.

— В «Урале» играет один из главных специалистов РПЛ по навесам — Денис Кулаков. Кто подает лучше — он или Комбаров?

— Кулаков, конечно!

***

— До «Урала» вы не были основным ни в одной из команд РПЛ. С какими сложностями столкнулись в этом сезоне?

— Честно говоря, никаких сложностей нет. Тренер доверяет, команда помогает, как может. С каждой игрой становится все легче в моральном плане. Уверенность появляется. Это важно, потому что это первый, по сути, мой полноценный сезон в команде премьер-лиги. Плюс игрового времени более, чем достаточно.

— После возвращения из «Зенита-2» беседовали с Сергеем Семаком?

— Один раз. Он сказал, что, конечно, лучше уходить в аренду, чтобы получать игровую практику. Пообещал, что посодействует в этом плане. А так — агент мне позвонил, сказал, что «Урал» во мне заинтересован. Я согласился. Были и другие предложения из России, но я нисколько не жалею.

— Рассчитываете вернуться в «Зенит» и заиграть там?

— Мне надо сезон еще в «Урале» доиграть, а там посмотрим. Загадывать не хочу.

— После «Динамо» Смолов ожил в «Урале» и вскоре стал лучшим форвардом страны. Готовы повторить его путь?

— Интересный вопрос. Не знаю. Я стараюсь, команда старается. Главное, чтобы у «Урала» был результат, а там видно будет. Хотелось бы, конечно, больше играть, больше забивать.

— Как Екатеринбург меняет людей? Скучаете по Москве, по Питеру?

— По Питеру — нет. Я все-таки москвич. По Москве очень скучаю, по дому. Но Екатеринбург — хороший город, с прекрасным стадионом. Время очень быстро здесь пролетает. Поэтому испытываю только положительные эмоции, все со знаком плюс.

***

— Расстроились, что не попали в заявку сборной?

— Нет, вообще нет. Чего расстраиваться-то? Мое дело работать, играть, забивать, а там тренер сам уже решит.

— В сборной освободилось место Кокорина. Каким вы его помните по «Динамо» и «Зениту»?

— Хороший, спокойный парень. Такая вот неприятная ситуация с ним случилась… Надеюсь, что в декабре все разрешится, и все будет нормально.

— Какой совет дадите молодым игрокам, чтобы они не повторили путь Кокорина и Мамаева?

— Не «чудить», самое главное. Всегда лишний раз думать о последствиях и понимать, что за свои поступки придется отвечать.

— Отправляли Кокорину письма в СИЗО?

— Нет, конечно. Чего отправлять-то? Сочувствую, конечно, но чтобы письма писать — нет.

— Вы играли с Анюковым в «Зените-2». Удивились ли решению Семака вернуть его в «Зенит» и сделать капитаном?

— Вообще нет. Я за Саню рад. Мы хорошо провели вторую часть прошлого сезона. Саня почувствовал вторую молодость. Он сиял буквально на каждой тренировке, на каждой игре. Поэтому он заслужил путевку в первую команду и капитанскую повязку. Анюков, безусловно, легенда «Зенита».