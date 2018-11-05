Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Уфа0
Крылья Советов1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Енисей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург1
Рубин0
Футбол. Зарубежный
23:00
Хаддерсфилд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Атлетик
Футбол. Зарубежный
4.11
Монпелье3
Марсель0
Все события
Фоторепортажи
13Каррера и Глушаков на плакатах болельщиков «Спартака»
15«Динамо» — ЦСКА: в Химках без голов
16:09 (мск), источник: Sport24

«Буду рад, если Федун позовет Парфенова». Он похоронил «Спартак»

Андрей Панюков в интервью Sport24 — о свисте Глушакову от фанатов, беседе с Семаком и о том, как повторить путь Смолова и не повторить путь Кокорина.

Наверх
32
фотографии
32
фотографии
32
фотографии

У Андрея Панюкова — четыре гола в пяти последних матчах за «Урал», он один из двух лучших бомбардиров команды вместе с Эриком Бикфалви. Вчера именно он принес команде Дмитрия Парфенова выездную победу над «Спартаком». Через две минуты после гола «Урала» Панюков добил мяч в ворота — после такого «Спартак» уже не оправился.

Панюков заиграл в премьер-лиге только в 24 года. Андрей рос в «Динамо», потом Константин Сарсания возил его по Европе — «Атлантас», «Аяччо», «Брага» — и вернул в Россию, в «Зенит». После сезона в «Зените-2» у Константина Зырянова Панюков наконец получил шанс на высшем уровне — в «Урале».

— Вчера был самый слабый «Спартак», который вы когда-либо видели?
— Мне трудно сравнивать. Первый раз играл против «Спартака» в 17 лет. И то там меня минут на двадцать выпустили. Поэтому можно сказать, что настоящая первая игра против «Спартака» у меня была вчера.

— Все видят, какие проблемы испытывает «Спартак» в атаке. Готовы им помочь, если позовут?
— Не хочу отвечать на этот вопрос, ха-ха! У меня еще сезон в «Урале», потом контракт с «Зенитом». Не буду сейчас говорить о «Спартаке».

— Григорий Иванов в интервью Sport24 сказал, что вчерашняя победа — тренерская. Как отнесетесь к тому, если Леонид Федун позовет Дмитрия Парфенова в «Спартак»?
— Буду только рад. А как он к этому отнесется, лучше у Владимировича самого спросить.

— Какой Парфенов как тренер и человек?
— Главное из человеческих качеств — он тебе как старший товарищ. Все его уважают. И кнут, и пряник. Мне очень комфортно с Парфеновым — и в тренировочном процессе, и в плане микроклимата, который он создает. Чего-то отрицательного, даже каких-то мелочей, в работе с ним еще не видел.

— Как команда отпраздновала победу? Поздравляли вас отдельно с победным голом?
— Поздравляли, но все-таки выиграла команда. Все радовались. Это по-настоящему большая победа, которая дорого стоит, особенно на таком стадионе. И за тренера я очень рад, потому что все-таки спартаковский человек, который отдал многие годы своей профессиональной карьеры этому клубу. И выиграть в таком матче всегда приятно.

— На какие места рассчитывает «Урал» в конце сезона?
— Чем выше, тем лучше, конечно. Главная цель — пробиться в квалификацию Лиги Европы. У нас есть все шансы сделать это через Кубок, где нам, кстати, тоже играть со «Спартаком», или через премьер-лигу.

— Как относитесь к свисту в адрес Глушакова?
— Если честно, даже не вникаю в суть этого конфликта. Все эти проблемы в микроклимате, смена тренера… Мне тяжело судить, я не свидетель.

— В «Урале» играет один из главных специалистов РПЛ по навесам — Денис Кулаков. Кто подает лучше — он или Комбаров?
— Кулаков, конечно!

***

— До «Урала» вы не были основным ни в одной из команд РПЛ. С какими сложностями столкнулись в этом сезоне?
— Честно говоря, никаких сложностей нет. Тренер доверяет, команда помогает, как может. С каждой игрой становится все легче в моральном плане. Уверенность появляется. Это важно, потому что это первый, по сути, мой полноценный сезон в команде премьер-лиги. Плюс игрового времени более, чем достаточно.

— После возвращения из «Зенита-2» беседовали с Сергеем Семаком?
— Один раз. Он сказал, что, конечно, лучше уходить в аренду, чтобы получать игровую практику. Пообещал, что посодействует в этом плане. А так — агент мне позвонил, сказал, что «Урал» во мне заинтересован. Я согласился. Были и другие предложения из России, но я нисколько не жалею.

— Рассчитываете вернуться в «Зенит» и заиграть там?
— Мне надо сезон еще в «Урале» доиграть, а там посмотрим. Загадывать не хочу.

— После «Динамо» Смолов ожил в «Урале» и вскоре стал лучшим форвардом страны. Готовы повторить его путь?
— Интересный вопрос. Не знаю. Я стараюсь, команда старается. Главное, чтобы у «Урала» был результат, а там видно будет. Хотелось бы, конечно, больше играть, больше забивать.

— Как Екатеринбург меняет людей? Скучаете по Москве, по Питеру?
— По Питеру — нет. Я все-таки москвич. По Москве очень скучаю, по дому. Но Екатеринбург — хороший город, с прекрасным стадионом. Время очень быстро здесь пролетает. Поэтому испытываю только положительные эмоции, все со знаком плюс.

***

— Расстроились, что не попали в заявку сборной?
— Нет, вообще нет. Чего расстраиваться-то? Мое дело работать, играть, забивать, а там тренер сам уже решит.

— В сборной освободилось место Кокорина. Каким вы его помните по «Динамо» и «Зениту»?
— Хороший, спокойный парень. Такая вот неприятная ситуация с ним случилась… Надеюсь, что в декабре все разрешится, и все будет нормально.

— Какой совет дадите молодым игрокам, чтобы они не повторили путь Кокорина и Мамаева?
— Не «чудить», самое главное. Всегда лишний раз думать о последствиях и понимать, что за свои поступки придется отвечать.

— Отправляли Кокорину письма в СИЗО?
— Нет, конечно. Чего отправлять-то? Сочувствую, конечно, но чтобы письма писать — нет.

— Вы играли с Анюковым в «Зените-2». Удивились ли решению Семака вернуть его в «Зенит» и сделать капитаном?
— Вообще нет. Я за Саню рад. Мы хорошо провели вторую часть прошлого сезона. Саня почувствовал вторую молодость. Он сиял буквально на каждой тренировке, на каждой игре. Поэтому он заслужил путевку в первую команду и капитанскую повязку. Анюков, безусловно, легенда «Зенита».

— Анюков — лидер по натуре?
— Ввиду своего огромного опыта и возраста напихать он может прилично. Но в жизни — тихий, скрытный человек, даже замкнутый. Почти всегда без эмоций. Но когда мы вместе были в «Зените-2», он часто улыбался, и это радовало.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Почему у худой девушки такая огромная грудь?» Самая горячая журналистка КХЛ ответила поклоннику
Слуцкий оскорбил президента своего клуба в интервью. Он перепутал два английских слова
Черчесов объявил состав сборной на матчи с Германией и Швецией
В сборной Франции по биатлону нет денег даже на повара
«Реал» подпишет спонсорский контракт на 1,1 миллиарда евро
«Кайрат» объявил об уходе Андрея Аршавина
Кононову придется поднимать «Спартак» из руин
«Уфа» принимает «Крылья Советов» в матче РПЛ (трансляция)
Флойд Мэйуэзер проведет дебютный бой в ММА 31 декабря в Японии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь