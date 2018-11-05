Футболисту ЦСКА Абелю Эрнандесу диагностировано повреждение мышцы бедра

В ближайшее время 28-летний уругваец будет работать индивидуально под наблюдением медицинского штаба ЦСКА.
Эрнандес впервые с 15 сентября появился на поле в матче 13-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0), который прошел 3 ноября. Он вышел на замену на 55-й минуте встречи и доиграл матч до конца. После игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что нападающий вновь испытывает проблемы со здоровьем.
Эрнандес в текущем сезоне чемпионата России провел семь матчей и забил два гола. ЦСКА набрал 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий матч армейцы проведут на своем поле против петербургского «Зенита» 11 ноября.