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16:10 (мск), источник: ТАСС

Футболисту ЦСКА Абелю Эрнандесу диагностировано повреждение мышцы бедра

ТАСС, 5 ноября. Нападающий футбольного клуба ЦСКА Абель Эрнандес прошел медицинское обследование, которое выявило у него повреждение приводящей мышцы правого бедра. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

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Источник: РИА "Новости"

В ближайшее время 28-летний уругваец будет работать индивидуально под наблюдением медицинского штаба ЦСКА.

Эрнандес впервые с 15 сентября появился на поле в матче 13-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0), который прошел 3 ноября. Он вышел на замену на 55-й минуте встречи и доиграл матч до конца. После игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что нападающий вновь испытывает проблемы со здоровьем.

Эрнандес в текущем сезоне чемпионата России провел семь матчей и забил два гола. ЦСКА набрал 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий матч армейцы проведут на своем поле против петербургского «Зенита» 11 ноября.

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