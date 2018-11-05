«Оренбург» победил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

Единственный гол в матче на 57-й минуте забил нападающий хозяев Алексей Сутормин, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой защитника «Рубина» Федора Кудряшова. На 88-й минуте с поля был удален защитник гостей Егор Сорокин, получивший прямую красную карточку за грубый фол.

«Оренбург» набрал 19 очков в 13 турах и поднялся на седьмое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин», в активе которого также 19 очков, опустился на восьмую строчку. Казанский клуб находится в таблице ниже оренбургского по дополнительным показателям.