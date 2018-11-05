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16:42 (мск), источник: ТАСС

«Оренбург» победил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 5 ноября. «Оренбург» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 1:0 в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

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Единственный гол в матче на 57-й минуте забил нападающий хозяев Алексей Сутормин, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой защитника «Рубина» Федора Кудряшова. На 88-й минуте с поля был удален защитник гостей Егор Сорокин, получивший прямую красную карточку за грубый фол.

«Оренбург» набрал 19 очков в 13 турах и поднялся на седьмое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин», в активе которого также 19 очков, опустился на восьмую строчку. Казанский клуб находится в таблице ниже оренбургского по дополнительным показателям.

В следующем матче 10 ноября «Оренбург» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом». «Рубин» 11 ноября дома встретится с московским «Локомотивом».

Оренбург 1:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
5.11.2018, 14:00 основной раунд: 13-й тур Газовик
Главные тренеры
Владимир Федотов Курбан Бердыев
Голы
57′ Алексей Сутормин 19
Составы
Александр Довбня 56
Андрей Малых 12
Сергей Терехов 13
Михаил Сиваков 3
18′ Силвие Бегич 6
Дмитрий Андреев (к) 15
Даниэл Мишкич 8
72′ Вадим Афонин 29
Алексей Сутормин 19
46′ Григорий Чиркин 86
Андреа Чуканов 11
89′ Артем Галаджан 88
Артем Кулишев 32
23 Иван Коновалов 63′
3 Ибрагим Цаллагов
30 Федор Кудряшов 56′
5 Филип Уремович
44 Гонсалес Сесар Навас (к)
80 Егор Сорокин 87′
19 Хорен Байрамян
15 Игорь Коновалов
88 Руслан Камболов 18′
7 Вячеслав Подберезкин 71′
18 Павел Могилевец
10 Дмитрий Полоз 62′
11 Александр Бухаров
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 0
7 Удары (всего) 4
2 Удары в створ 0
3 Угловые 4
22 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валентин Мурашов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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