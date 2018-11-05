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19:55 (мск), источник: Матч ТВ

Навас вошел в историю «Рубина», проведя 250 матчей в составе команды

Защитник «Рубина» Сесар Навас стал третьим игроком в истории команды, который достиг отметки в 250 матчей в составе казанцев.

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Источник: РИА "Новости"

Юбилейной для футболиста стала встреча с «Оренбургом» в рамках 13-го тура РПЛ (0:1). Навас провел на поле в понедельник весь матч, но результативными действиями не отметился.

Отметим, что больше матчей в составе казанцев провели только вратарь Сергей Рыжиков (359), который сейчас является игроком «Крыльев Советов», и полузащитник Гекдениз Карадениз (300), завершивший карьеру.

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