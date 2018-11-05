Навас вошел в историю «Рубина», проведя 250 матчей в составе команды
Защитник «Рубина» Сесар Навас стал третьим игроком в истории команды, который достиг отметки в 250 матчей в составе казанцев.
Защитник «Рубина» Сесар Навас стал третьим игроком в истории команды, который достиг отметки в 250 матчей в составе казанцев.
Юбилейной для футболиста стала встреча с «Оренбургом» в рамках 13-го тура РПЛ (0:1). Навас провел на поле в понедельник весь матч, но результативными действиями не отметился.
Отметим, что больше матчей в составе казанцев провели только вратарь Сергей Рыжиков (359), который сейчас является игроком «Крыльев Советов», и полузащитник Гекдениз Карадениз (300), завершивший карьеру.