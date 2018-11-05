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19:20 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Яковлева принес «Крыльям Советов» победу над «Уфой»

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Уфой» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась со счетом 2:1 в пользу самарского клуба. На 18-й минуте в составе гостей отличился Мирал Самарджич. Ответный мяч на 67-й минуте забил игрок хозяев Дмитрий Сысуев. Победу «Крыльям Советов» принес гол Павла Яковлева (90+2).

«Крылья Советов» с 14 очками занимают 13-е место в чемпионате России. «Уфа» с 11 баллами находится строчкой ниже.

Уфа 1:2
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
5.11.2018, 16:30 Зрители: 4056 основной раунд: 13-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Томаров Миодраг Божович
Голы
68′ Дмитрий Сысуев (С. Игбун) 7
5 Мирал Самарджич (П. Антон, Д. Ткачук) 18′
91 Павел Яковлев (Д. Ткачук) 90+2′
Составы
Александр Беленов 31
Дмитрий Живоглядов 17
Павел Аликин (к) 3
Александр Пуцко 15
Йонуц Неделчару 27
85′ Веролюб Салатич 6
Оливье Тилль 29
Силвестр Игбун 44
56′ Джемал Табидзе 55
Азер Алиев 77
46′ Ондржей Ванек 9
Иван Пауревич 19
84′ Дмитрий Сысуев 7
Ловро Бизяк 11
1 Сергей Рыжиков
44 Никита Чичерин
15 Георгий Зотов 89′
5 Мирал Самарджич
90 Тарас Бурлак
31 Денис Ткачук
4 Евгений Башкиров
28 Паул Антон 58′
99 Максим Канунников 77′
91 Павел Яковлев
9 Алан Чочиев 70′
11 Рамиль Шейдаев
8 Сергей Корниленко (к) 63′
7 Александр Соболев
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
6 Угловые 6
9 Фолы 11
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
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Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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