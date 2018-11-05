Гол Яковлева принес «Крыльям Советов» победу над «Уфой»
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Уфой» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Уфой» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась со счетом 2:1 в пользу самарского клуба. На 18-й минуте в составе гостей отличился Мирал Самарджич. Ответный мяч на 67-й минуте забил игрок хозяев Дмитрий Сысуев. Победу «Крыльям Советов» принес гол Павла Яковлева (90+2).
«Крылья Советов» с 14 очками занимают 13-е место в чемпионате России. «Уфа» с 11 баллами находится строчкой ниже.
|Уфа
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1:2
Первый тайм: 0:1
|Крылья Советов
|Сергей Томаров
|Миодраг Божович
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)