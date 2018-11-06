Андрей Аршавин: В «Спартак» я бы работать не пошел

Источник: РИА "Новости"

По словам форварда, он бы с удовольствием устроился в «Зенит».

— В «Спартак» я бы ни на какую роль не пошел, — заявил Аршавин в интервью на ютуб-канале «КраСава». — Последний шанс у них был, когда Червиченко не захотел меня брать. Я был готов туда уйти, а он пожалел 60 тысяч евро.

Работать в «Зените»? Конечно, я бы хотел, но никто там пока на этот счет не должен потеть. В данный момент нет такой ситуации, чтобы я туда вернулся в какой-либо должности. Какую выбрал бы? Поменьше делать и побольше зарабатывать.