Андрей Аршавин: В «Спартак» я бы работать не пошел
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин отметил, что не хотел бы работать в «Спартаке».
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин отметил, что не хотел бы работать в «Спартаке».
По словам форварда, он бы с удовольствием устроился в «Зенит».
— В «Спартак» я бы ни на какую роль не пошел, — заявил Аршавин в интервью на
Работать в «Зените»? Конечно, я бы хотел, но никто там пока на этот счет не должен потеть. В данный момент нет такой ситуации, чтобы я туда вернулся в