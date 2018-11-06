Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Монако
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Шальке-04
Галатасарай
Все события
Фоторепортажи
13«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в Лондоне
15«Динамо» — ЦСКА: в Химках без голов
14:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андрей Аршавин: В «Спартак» я бы работать не пошел

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин отметил, что не хотел бы работать в «Спартаке».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По словам форварда, он бы с удовольствием устроился в «Зенит».

— В «Спартак» я бы ни на какую роль не пошел, — заявил Аршавин в интервью на ютуб-канале «КраСава». — Последний шанс у них был, когда Червиченко не захотел меня брать. Я был готов туда уйти, а он пожалел 60 тысяч евро.

Работать в «Зените»? Конечно, я бы хотел, но никто там пока на этот счет не должен потеть. В данный момент нет такой ситуации, чтобы я туда вернулся в какой-либо должности. Какую выбрал бы? Поменьше делать и побольше зарабатывать.

Во время загрузки произошла ошибка.
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Рианчо рассказал о конфликте в "Спартаке"
Глушакову снова досталось от болельщиков
Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры
Загитова в латексе и стриптиз на льду: чем поразил Гран-при
Команда Черчесова: кто поборется за выход в элиту Лиги наций
Три удаления подряд: Россия отдала старт Суперсерии Канаде
Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана
Появились подробности о бое между Мейвезером и звездой ММА
Арбитражный суд признал футбольный клуб «Амкар» банкротом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь