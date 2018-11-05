Багаж Аленичева не помог: «Анжи» обыграл «Енисей» в «матче жизни»
Полуживой «Анжи», несмотря на все свои проблемы, победил дома «Енисей» и вновь покинул зону вылета.
Полуживой «Анжи», несмотря на все свои проблемы, победил дома «Енисей» и вновь покинул зону вылета.
На фоне многочисленных околофутбольных тем этой осени из топа спортивных новостей выпали проблемы махачкалинского «Анжи». А дагестанцы
У «Енисея» проблемы иного рода. После проигрыша «Локомотиву» в Кубке (1:4) был отстранен от работы с командой Дмитрий Аленичев. Решение, по всей видимости, было скорее спонтанным, несмотря на то, что к этому все шло достаточно давно. В субботу «Енисей» опубликовал заявление, что к игре в Каспийске команду будет готовить тренерский штаб «молодежки» во главе с Александром Алексеевым.
— Нам о решении было сказано за два дня до игры, — рассказал Алексеев в эфире «Матч ТВ» перед игрой. — Что нам можно было сделать с командой за два дня? Поднимали моральный дух да моделировали стандартные положения. Будем стараться играть в атакующий футбол. Как влияю на моральный дух? Могу и словом крепким.
Крепких слов у Алексеева могло не хватить даже на первый тайм. У «Анжи» в начале матча травму получил центральный полузащитник Мохаммед Рабиу. Можете себе представить, насколько это большая потеря для махачкалинцев, учитывая общую ситуацию в клубе. Известно, что ряд игроков просто отказываются выходить на поле. В понедельник у Адиева на скамейке сидело лишь семь человек.
Но есть такое ощущение, что, чем у «Анжи» хуже условия, тем лучше играет команда. Вместо ганца вышел Адлан Кацаев. Через десять минут он поучаствовал в атаке, которую завершил полузащитник гостей Михаил Комков, против правил сыгравший против Данила Глебова. Андрес Понсе уверенно пенальти реализовал — «Анжи» повел в счете!
Неизвестно, насколько крепкие слова использовал Алексеев в перерыве, но «Енисей» сумел отыграться. Гости воспользовались ошибкой в защите дагестанцев, и Саркисов после прострела Кутьина без проблем отправил мяч в ворота «Анжи».
Радовались сибиряки недолго — уже через три минуты Алексей Матюнин назначил второй пенальти. Понсе забил во второй раз, и это смотрелось уже
Спустя еще пару минут гости пришли в бешенство: Матюнин отменил гол Кутьина. Впрочем, на повторе четко видно, что форвард находился в 100-процентном офсайде.
Всю вторую половину тайма «Енисей» наседал на хозяев, но футболистам «Анжи» стоит отдать должное: они выстояли и одержали уже четвертую в этом сезоне победу.
|Магомед Адиев
|Александр Алексеев
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|7
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|19
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)