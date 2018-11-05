Багаж Аленичева не помог: «Анжи» обыграл «Енисей» в «матче жизни»

Источник: РИА "Новости"

На фоне многочисленных околофутбольных тем этой осени из топа спортивных новостей выпали проблемы махачкалинского «Анжи». А дагестанцы по-прежнему выживают как могут. Говорят, долги клуба уже перевалили за круглую сумму в 300 миллионов рублей, а задержка зарплаты перед футболистами составляет пять месяцев. После поражения в Кубке России от «Спартака» (0:1) главный тренер «Анжи» Магомед Адиев то ли в шутку, то ли серьезно говорил: у клуба столько проблем, что каждая игра футболистам — повод отвлечься от всего этого.

У «Енисея» проблемы иного рода. После проигрыша «Локомотиву» в Кубке (1:4) был отстранен от работы с командой Дмитрий Аленичев. Решение, по всей видимости, было скорее спонтанным, несмотря на то, что к этому все шло достаточно давно. В субботу «Енисей» опубликовал заявление, что к игре в Каспийске команду будет готовить тренерский штаб «молодежки» во главе с Александром Алексеевым.

— Нам о решении было сказано за два дня до игры, — рассказал Алексеев в эфире «Матч ТВ» перед игрой. — Что нам можно было сделать с командой за два дня? Поднимали моральный дух да моделировали стандартные положения. Будем стараться играть в атакующий футбол. Как влияю на моральный дух? Могу и словом крепким.

Крепких слов у Алексеева могло не хватить даже на первый тайм. У «Анжи» в начале матча травму получил центральный полузащитник Мохаммед Рабиу. Можете себе представить, насколько это большая потеря для махачкалинцев, учитывая общую ситуацию в клубе. Известно, что ряд игроков просто отказываются выходить на поле. В понедельник у Адиева на скамейке сидело лишь семь человек.

Но есть такое ощущение, что, чем у «Анжи» хуже условия, тем лучше играет команда. Вместо ганца вышел Адлан Кацаев. Через десять минут он поучаствовал в атаке, которую завершил полузащитник гостей Михаил Комков, против правил сыгравший против Данила Глебова. Андрес Понсе уверенно пенальти реализовал — «Анжи» повел в счете!

Неизвестно, насколько крепкие слова использовал Алексеев в перерыве, но «Енисей» сумел отыграться. Гости воспользовались ошибкой в защите дагестанцев, и Саркисов после прострела Кутьина без проблем отправил мяч в ворота «Анжи».

Радовались сибиряки недолго — уже через три минуты Алексей Матюнин назначил второй пенальти. Понсе забил во второй раз, и это смотрелось уже чем-то из сюрреализма.

Спустя еще пару минут гости пришли в бешенство: Матюнин отменил гол Кутьина. Впрочем, на повторе четко видно, что форвард находился в 100-процентном офсайде.

Всю вторую половину тайма «Енисей» наседал на хозяев, но футболистам «Анжи» стоит отдать должное: они выстояли и одержали уже четвертую в этом сезоне победу.