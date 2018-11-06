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11:36 (мск), источник: ТАСС

Арбитражный суд признал футбольный клуб «Амкар» банкротом

ПЕРМЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Пермского края признал футбольный клуб «Амкар» банкротом и ввел конкурсное управление на шесть месяцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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Источник: РИА "Новости"

«Суд признал “Амкар” банкротом, введено конкурсное управление сроком на шесть месяцев. Следующее заседание по итогам конкурсного управления назначено на 22 апреля», — сообщили в суде.

«Амкар» прекратил свое существование из-за проблем с финансированием в июне. С заявлением о признании футбольного клуба банкротом в суд обратился совет директоров пермского «Амкара».

В минувшем сезоне «Амкар» занял 13-е место в Российской премьер-лиге, в стыковых матчах команда обыграла «Тамбов» и сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата страны. Позже Российский футбольный союз не выдал лицензию «Амкару» для участия в турнире в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей.

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