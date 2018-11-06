Арбитражный суд признал футбольный клуб «Амкар» банкротом

«Суд признал “Амкар” банкротом, введено конкурсное управление сроком на шесть месяцев. Следующее заседание по итогам конкурсного управления назначено на 22 апреля», — сообщили в суде.

«Амкар» прекратил свое существование из-за проблем с финансированием в июне. С заявлением о признании футбольного клуба банкротом в суд обратился совет директоров пермского «Амкара».