Арбитражный суд признал футбольный клуб «Амкар» банкротом
ПЕРМЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Пермского края признал футбольный клуб «Амкар» банкротом и ввел конкурсное управление на шесть месяцев. Об этом ТАСС сообщили в
ПЕРМЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Пермского края признал футбольный клуб «Амкар» банкротом и ввел конкурсное управление на шесть месяцев. Об этом ТАСС сообщили в
«Суд признал “Амкар” банкротом, введено конкурсное управление сроком на шесть месяцев. Следующее заседание по итогам конкурсного управления назначено на 22 апреля», — сообщили в суде.
«Амкар» прекратил свое существование
В минувшем сезоне «Амкар» занял 13-е место в Российской