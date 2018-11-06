«Крылья Советов» не планируют проводить матчи РПЛ на стадионе «Металлург» в сезоне-2018/19

Источник: РИА "Новости"

Домашние матчи текущего сезона РПЛ «Крылья Советов» проводят на «Самара-Арене», которая приняла шесть игр чемпионата мира.

До этого самарская команда принимала своих соперников на стадионе «Металлург», который был открыт в 1957 году, он вмещает 33 тыс. зрителей.

«Мы заменили поле, постелили искусственный газон хорошего качества последнего поколения. В течение месяца будем проходить процедуру сертификации в РФС [Российском футбольном союзе], собираем все официальные документы и отправляем, РФС обычно такие вещи не затягивает и идет навстречу. Ни в этом, ни в следующем году мы не планируем проводить там матчи РПЛ, стадион “Металлург” останется резервным, как мы и планировали. Там будут заниматься воспитанники детской школы, академии, плюс оно будет как резервное», — заявил Шашков.

«Молодежная команда тоже может там играть, но в основном мы, конечно, это делали для детей. Это поле делалось не для «Крыльев Советов», а для детей, чтобы у них была возможность заниматься футболом круглый год. Поле построено как наследие чемпионата мира и стадиона «Самара- Арена», — добавил он.

По словам Шашкова, идет реализация проекта создания регионального футбольного центра. «Там несколько полей, мы перестелили одно поле два года назад, сделали его подогреваемым. Есть и поле с натуральной травой. Грех не использовать такой шанс, чтобы основная команда в случае чего имела возможность не ехать куда-то, а играть в родном городе», — подчеркнул гендиректор самарского клуба.